كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

يلا شوت..كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع

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كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنز

يلا شوت..كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع،في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يتجه النادي الأهلي المصري لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني على أرض الملعب الوطني مكابا.

يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في هذه البطولة القارية المرموقة، حيث يتنافس في المجموعة مع شباب بلوزداد الجزائري، يانج إفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.

في افتتاح مرحلة دور المجموعات، نجح الأهلي في تحقيق الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل. وقد سجل ثلاثي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، أهداف اللقاء الذي جرى يوم السبت الماضي.

تعتبر هذه المباراة فرصة هامة للأهلي لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، وسط تطلعات الجماهير لتحقيق نتائج إيجابية تؤهله للمراحل المتقدمة من البطولة.

معلق مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

يعلق على اللقاء المصري علي محمد علي.

موعد مباراة الأهلى ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة مباراة الأهلى ضد يانج أفريكانز في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب بنيامين مكابا الوطنى، بمدينة دار السلام، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.

تردد قناة beIN Sports HD 6 لمشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز اليوم

القمر الصناعينايل سات
تردد القناة11054 (v)
معدل الترميز27500
تصحيح الخطأ
الجودةHD
القمر الصناعيسهيل سات
تردد القناة11585 (v)
معدل الترميز
تصحيح الخطأ27500
الجودةHD

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

الدوري المصري
وتعادل الأهلي سلبيًا مع سموحة في آخر لقاءاته المحلية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء الثلاثاء الماضي.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم معه، شباب بلوزداد الجزائري ويانج إفريكانز التنزاني وميدياما الغاني وذلك عقب الفوز في الجولة الأولى.
 

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