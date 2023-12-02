كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) الشوط الثاني مشاهدة مباراة الاهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بث مباشر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بث مباشر اليوم

منافسة أفريقية Young Africans - Al Ahly اليوم، مشاهدة مباراة الاهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، تترقب جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر مواجهة فريقهم أمام يانج أفريكانز التنزاني في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ومن أجل الاستمتاع بكافة لحظات المباراة، يتساءل الكثيرون عن كيفية مشاهدة اللقاء بث مباشر.

تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز فى تنزانيا

مرت احداث الشوط الأول من الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ يانج أفريكانز المباراة بالضغط على دفاع الأهلي على أمل تسجيل هدف مبكر وهدد مرمى الأهلي في أكثر من مرة خاصة في الدقيقة العاشرة بعدما سدد لاعبي يانج أفريكانز تصويبة ولكن تصدى لها ببراعة محمد الشناوي وأنقذ مرماه من فرصة هدف أهل لأصحاب الأرض.

تعتبر مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا من اللقاءات المرتقبة التي يتطلع إليها عشاق الكرة الإفريقية. لذا، يقدم اليكم دليلًا سريعًا حول كيفية متابعة المواجهة بث مباشر.

ستتم المباراة على ملعب يانج أفريكانز في تنزانيا، وستنقل عبر العديد من القنوات الرياضية. يمكنك مشاهدة البث المباشر عبر القنوات الناقلة المعتمدة للبطولة في منطقتك، ومن ضمنها "بي إن سبورتس" التي تحمل حقوق بث دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استعدوا لرؤية المواهب والإثارة في هذه المواجهة الرياضية المنتظرة، ولا تفوتوا فرصة دعم النادي الأهلي في رحلته نحو التتويج بلقب البطولة.

بث مباشر مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، إليكم المشاهدة عبر موقع الفجر الإخباري، إليكم بث مباشر مباراة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

شاهد لقاء الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، تصدرت محركات البحث السيرش عن لايف وبث مباشر مباراة الأهلي ويانج أفريكانز .

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة يانج افريكانز في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي ويانج أفريكانز تويتر

ويمتلك النادي الأهلي في رصيده ثلاث نقاط من فوز علي فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى بينما لا يمتلك يانج افريكانز اي نقاط بعدما تلقي الهزيمة في المباراة الأولي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتذاع مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزاني على قناة bien sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة يانج افريكانز اليوم في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور. خط الهجوم حسين الشحات - كريم فؤاد - محمود كهربا.

ويمتلك الأهلي فى رصيده ثلاث نقاط من فوز في الجولة علي ميدياما الغاني، بينما انهزم الفريق التنزاني أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى ولا يمتلك اي نقاط.

ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد تغلبه في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة فيما يخوض مباراته الثانية أمام يانج أفريكانز اليوم السبت، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط رغم خوضه مباراتين، وفي المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام الأهلي وفاز في المباراة الثانية 2-1 على شباب بلوزداد أمس الجمعة.

مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بقيادة ميجيل جاموندي في لقاء الجولة الثانية بمجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

وفي الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغاني دون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني دون نقاط

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة يانج أفريكانز