يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران ( 0 - 0 ) في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا، تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، حيث يستضيف نادي الهلال السعودي نظيره الإيراني نساجي مازندران. المباراة تأتي ضمن إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

ويحتل الهلال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، مؤكدًا تأهله لدور الستة عشر في البطولة القارية. بينما يحتل فريق نساجي مازندران المركز الثالث برصيد 6 نقاط، حيث يحتاج للفوز لضمان مروره إلى المراحل الإقصائية.

تدخل عناصر الهلال المباراة بروح معنوية عالية، إثر فوزهم الساحق على النصر بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي قبل أيام. ويسعى الفريق لتحقيق الفوز أمام نساجي وتأكيد تفوقه في هذه المرحلة.

يدخل فريق الهلال السعودي اللقاء في المركز المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث ضمن بطل السعودية الصعود إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أسيا، في الوقت الذي يحتل فيه فريق نساجي مازندران الإيراني المركز الثالث بالترتيب برصيد 6 نقاط.

ويسعى فريق الهلال السعودي إلى الفوز في مباراة اليوم على نظيره نساجي مازندران، من أجل تأكيد صدارته للمجموعة، بعد تأكد تأهله للدور المقبل في بطولة دوري أبطال أسيا، في الوقت الذي يسعى ممثل إيران بظهوره بشكل مشرف بعد تأكد عدم صعوده لدور الستة عشر من البطولة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

واستطاع الزعيم الفوز على نادي نساجي في إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 3- 0. وسجل ميتروفيتش الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك، وفي الشوط الثاني، نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط في مباراة نساجي، ثم سجل صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة الـ92.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا؟

من المنتظر أن تقام المباراة مساء اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر منافسات دوري المجموعات، للمجموعة الرابعة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة نساجي مازندران

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: علي البليهي، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، محمد البريك

وسط الملعب: محمد كنو، روبن نيفيز، سلمان الفرج

خط الهجوم: سيرجي سافيتش، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم دي أوليفيرا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران الإيراني في دوري أبطال آسيا؟

تذاع مشاهدة مباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران الإيراني، في ختام دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، عبر قنوات SSC وBein Sports وقنوات الكأس القطرية.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ونساجي مازندران | من هنا

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات، نجح الهلال في تحقيق الفوز على نساجي مازندران في إيران بنتيجة 3-0. سجل ميتروفيتش هدفًا رائعًا في الدقيقة 17، بينما أضاف نيمار الهدف الثاني بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني. وأتم صالح الشهري الانتصار بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والتسعين.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ونساجي مازندران | من هنا

يعد لقاء اليوم فرصة للهلال لتأكيد تفوقه ومواصلة مسيرته الرائعة في البطولة، بينما يسعى نساجي مازندران للعودة بقوة وتحقيق الانتصار للمضي قدمًا في المنافسة الآسيوية.