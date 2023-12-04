مشاهدة مباراة الاتحاد ضد سباهان في دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد سباهان في دوري أبطال آسيا، تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والسعودية نحو ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، حيث يترقبون بفارغ الصبر المواجهة المثيرة بين الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني في إطار دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

في مواجهة تجمع بين قوتين كرويتين رائعتين، يدخل فريق الاتحاد السعودي إلى هذا اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد قوي يبلغ 12 نقطة، مؤكدًا بذلك تأهله إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا. يتوجب على الفريق السعودي اليوم الفوز لتعزيز صدارته وحصد النقاط الثلاث.

من جانبه، يحتل فريق سباهان الإيراني المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، وهو يسعى بكل قوة للظفر بالانتصار وتحقيق الصدارة. المواجهة تأتي في سياق منافسة شرسة في المجموعة الثالثة، ومعركة اليوم ستكون حاسمة لتحديد الطرف الذي سيتصدر الترتيب.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد سباهان في دوري أبطال آسيا بث مباشر

في ظل هذا الإثارة والتشويق، يسعى الفريقان إلى تقديم أداء مميز يرضي جماهيرهما ويسجل اسمهما بأحرف من ذهب في تاريخ هذه البطولة الكبيرة. يبقى السائدون على أهبة الاستعداد، في انتظار انطلاق هذه المواجهة الكروية الرائعة والتي ستشهد مواجهة مثيرة بين الأسود السعوديين والفهود الإيرانية.

القنوات الناقلة الاتحاد وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا 2024

تُبث المباراة من داخل المملكة العربية السعودية عبر قناة SSC 1 HD.

من خارج المملكة العربية السعودية، يمكنك متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports AFC 2HD.

وفي الإمارات، ستُنقل المباراة عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية 1.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان

SSC 1 HD

beIN Sports AFC HD1

Abu Dhabi Sports Asia1

ترتيب مجموعة الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا

1- الاتحاد (السعودية) 12 نقطة - 5 مباريات. 2- سباهان (إيران) 10 نقاط - 5 مباريات. 3- القوة الجوية (العراق) 7 نقاط - 5 مباريات. 4- أجمك (أوزبكستان) دون نقاط - 5 مباريات.

معلق مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024

يتولى عامر الخوذيري التعليق على المباراة عبر قناة beIN Sports AFC HD 1 وبلال علام على قناة Abu Dhabi Sports Asia1.

أما عبر قناة SSC1 HD، سيتواجد فهد العتيبي عبر القناة الصوتية الأولى، وسعد يحيى عبر القناة الصوتية الثانية.

عودة أحمد حجازي.. هل تنهي أزمة الاتحاد السعودي؟

كما زف المدرب نبأً سعيدًا لمشجعي العميد بعودة قائد فريقه المصري أحمد حجازي بعد غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأكد أن حجازي سيشارك أمام أسبهان لمدة تصل إلى 60 دقيقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان | من هنـــا

ويتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، أما سباهان فيحلّ وصيفًا بـ 10 نقاط، وفوز أو تعادل "نمور جدة" سيضمن لهم التأهل من المركز الأول إلى دور الـ 16.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان | من هنـــا

ويدرك مارسيلو جالاردو مدرب فريق الاتحاد أن مواجهة سباهان صعبة للغاية في ظل حاجة الفريق الإيراني للانتصار من أجل التأهل هو الآخر، علمًا بأنه جمع في رصيده 10 نقاط في وصافة المجموعة.