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منافس الأهلي في المونديال.. مدرب أوكلاند سيتي يفاجئ اتحاد جدة ويوجه رسالة إلى نجم القلعة الحمراء

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أكد ألبرت رييرا مدرب أوكلاند سيتي النيوزلندي، أن فريقه سيواجه صعوبة كبيرة في مباراته الأولى والافتتاحية في البطولة، والذي يواجه من خلالها نظيره اتحاد جدة السعودي.

وتنطلق أحداث مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي، مساء يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري.

- مدرب أوكلاند سيتي يتحدث عن نجم الأهلي

وصرح مدرب أوكلاند:" مواجهة الاتحاد ستكون نارية وصعبة، الفريق يخوض البطولة على ملعبه، وضغط الجماهير يؤهله للفوز".

وأشار:" جميع فرق البطولة كبيرة وستكون كل مباراة صعبة للغاية ولها حساباتها المختلفة".

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وواصل:" لا يوجد فرق بين مواجهة الاتحاد أو الأهلي، كلاهما صعب ونعرفهم جيدا، ويمتلكون كوكبة كبيرة من النجوم، الأهلي أيضا يمتلك قائد مميز مثل الشناوي، هم الآن متصدرون جميع البطولات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا".

واختتم:" الأهلي أيضا يمتلك لاعبين رائعين مثل أليو ديانج ومحمد هاني وعلي معلول وبيرسي تاو، ولكن إذا سألتني عن اللاعب الأفضل سأرد علي معلول، الذب يتميز بإرسال عرضيات وتمريرات حاسمة وله خبرة طويلة".
 

مدرب أوكلاند سيتي الأهلي محمد هاني علي معلول بيرسي تاو
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