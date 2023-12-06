الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت اليوم

جولة بين aston-villa-vs-man-city اليوم، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، وتترقب جماهير فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المواجهة المرتقبة والقوية أمام فريق أستون فيلا اليوم الأربعاء، الموافق 6 ديسمبر 2023، على ملعب ستاد فيلا بارك، ضمن الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت اليوم

سيدخل مانشستر سيتي "بطل العنوان" الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبتسجيل 30 نقطة، سيحل ضيفًا على أستون فيلا، وهي فريق يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وهذا يعد تحديًا صعبًا لزملاء النرويجي إيرلينج هالاند.

يسعى فريق مانشستر سيتي لوقف تدفق فقدان النقاط بعد أن حقق 3 تعادلات متتالية أمام تشيلسي وليفربول وتوتنهام. وبالتالي، انخفضت مكانة الفريق الذي يشرف عليه المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى المركز الثالث بفضل تراكم 30 نقطة.

فريق مانشستر سيتي سجل تعادلًا في المباراة السابقة أمام فريق توتنهام بثلاثة أهداف لكل فريق، وهو يسعى اليوم للعودة لسلسلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي في مباراته أمام أستون فيلا.

متي موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ؟

يتواجه الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي في مباراة اليوم الأربعاء، الموافق 6 ديسمبر الجاري، مع فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024. ستقام المباراة في ملعب "فيلا بارك".

تحدد موعد المباراة بين فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي لموسم 2023/2024 اليوم. ستنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:15 صباحًا بتوقيت أبو ظبي، والساعة 9:15 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بث مباشر مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا

ويفصل نقطة واحدة فقط مانشستر سيتي عن أستون فيلا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 29 نقطة في ترتيب البريميرليج. ولذلك، تتوقع الجماهير بفارغ الصبر مباراة أستون فيلا مع مانشستر سيتي اليوم.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024 ؟

بالنسبة للقنوات التي تنقل مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023/2024 اليوم، فإن قناة بي إن سبورت هي المالك الحصري لبث جميع مباريات البريميرليج، ولكن من خلال قنواتها المشفرة وليست متاحة لجميع المشتركين في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وبالتالي ستكون مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا متاحة للمشاهدة عبر تردد قناة بي إن سبورت اتش دي 2 اليوم.

تردد قناة Bein sports Hd 2 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

يأتي تشكيل أستون فيلا المتوقع لمباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارتينيز. مارتينيز. خط الدفاع: لوكاس ديني، ب أو توريس، دييجو كارلوس، إزري كونسا. خط الوسط: جون مكين، دوجلاس لويس، بوباكار كامارا، ماتي كاش. خط الهجوم: موسى ديابي، أولي واتكينز. موسى ديابي، أولي واتكينز.

تشكيل مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

يتوقع أن يكون تشكيل مان سيتي اليوم لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023/2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون. إيدرسون. خط الدفاع: جفاريدول، جون ستونز، روبن دياز، كايل والكر. خط الوسط: كوفاسيتش، برناردو سيلفا، فيل فودين. خط الهجوم: جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

تاريخ مواجهات أستون فيلا ضد مان سيتي

تاريخ التقى أستون فيلا ضد مان سيتي في 110 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع الفيلانز في الفوز خلال 27 مباراة والتعادل في 29 وخسارة 54 مواجهة لصالح بطل الدوري الإنجليزي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي أمام أستون فيلا | من هنــــا

ويتصدر سيرجيو أجويرو نجم هجوم منتخب الأرجنتين سابقًا ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 10 أهداف يليه ماريو بالوتيلي بواقع 6 أهداف بالشراكة مع ديفيد وايت.

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند قائمة أغلى اللاعبين في المباراة بواقع 180 مليون يورو بينما يتواجد موسى ديابي على رأس الأغلى في أستون فيلا بقيمة تصل إلى 55 مليون جنيه إسترليني.

مانشستر سيتي وأستون فيلا الأرقام تدعم كتيبة غوارديولا

تدعم إحصاءات المواجهات المباشرة بين الفريقين كتيبة غوارديولا بشكلٍ كبيرٍ في مباراة اليوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي أمام أستون فيلا | من هنــــا

وفقًا لـ "أوبتا" فإن آخر فوز للفيلانز على سيتي كان عام 2013 بنتيجة (3-2)، وبعد هذه المباراة التقيا في الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة، فاز سيتي في 11، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وباستثناء التعادل السلبي في نوفمبر 2015، سجل سيتي هدفًا واحدًا على الأقل في 17 من آخر 18 مباراة جمعت الفريقين. وبلغ إجمالي الاهداف التي سجلها 48 هدفًا.

ويملك صاحب الأرض رقمًا سلبيًا في مبارياته ضد بطل الدوري الإنجليزي. ففي 56 مواجهة خاضها ضد حامل اللقب لم يفز إلا 4 مباريات فقط، وتعادل في 15 مباراة، وتلقى 37 هزيمة.

كذلك، يكشف سجل المدرب أوناي إيمري عن تعثّر واضح في مواجهاته ضد مواطنه غوارديولا. حيث لم يحقق الفوز عليه مطلقًا في 13 مواجهة طوال مسيرته. انتهت 4 منها بالتعادل، والـ9 مواجهات الأخرى كان الفوز فيها حليفًا لابن كتالونيا.