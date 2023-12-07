بث مباشر الآن |مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بـدون تقطيع في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك اليوم في الدوري السعودي

جولة روشن بين Al-Ittihad VS Damac اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، ويتلقى نادي ضمك الزائرة فريق الاتحاد على ملعبه في الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024.

تسعى نمور الفريق للمنافسة الدائمة من أجل الحفاظ على لقبها، وذلك في ضوء التحسن الذي تشهده حاليًا واستمرارها في سلسلة من الانتصارات في الجولات الأخيرة من دوري المملكة السعودية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك يلا شوت

تُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام ضمك في دوري روشن السعودي مساء اليوم، الخميس 7 ديسمبر 2023، في الجولة السادسة عشر من المسابقة.

يبدأ اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

يسعى نادي الاتحاد إلى تحقيق الفوز في المباراة للحصول على ثلاث نقاط، وهي النقاط التي يحتاجها ليتجاوز الأهلي الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ولملاحقة فرق النصر والهلال. يحتل العميد المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

وبعد الانتصار في المباراة الأخيرة على فريق سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا بنتيجة 2-0، يعود العميد للتركيز في الدوري المحلي. ورغم غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، تمكن الفريق من ضمان التأهل للدور الـ16 كأول فريق في المجموعة الثالثة.

بغض النظر عن الفريق الذي يدعمونه، فإن هذه المباراة ستجمع بين عشاق الرياضة وستحثهم على التشجيع والحماس. سيكون لديهم فرصة لمتابعة المباراة ومشاهدة أبرز لحظاتها وربما يشاهدون أهدافًا رائعة وتصديات استثنائية من الحراس. يمكن أيضًا للجماهير الاستمتاع بالتحليلات والتعليقات المباشرة من قبل خبراء الرياضة عبر البث التلفزيوني.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد ضمك اليوم في الدوري السعودي 2023/2024

سيلعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد السعودي كضيف ثقيل في ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، حيث سيواجه فريق ضمك في المباراة المقررة مساء اليوم الخميس، 7 ديسمبر الحالي، ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023/2024.

تحدد موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم في دوري عام 2023/2024 بمواعيد مختلفة حسب التوقيتات المحلية. ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي. أما تونس والمغرب والجزائر فستكون الساعة الرابعة عصرًا بتوقيتها.

مشاهدة مباراة اتحاد جدة وضمك يلا شوت

فريق اتحاد جدة يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي لموسم 2023/2024 بعد أن جمع 28 نقطة، بينما فريق ضمك يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك اليوم في دوري روشن 2023/2024

فيما يتعلق بث مباشر مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي لعام 2023/2024، فإن مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية تنقل المباراة مباشرة للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. وبالتالي، سيتم عرض المباراة على تردد قناة SSC 1 المشفرة وليست المفتوحة اليوم. تفاصيل المشاهدة متاحة في الجدول التالي.

تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

تشكيل الاتحاد أمام ضمك

يتوقع أن يكون تشكيل اتحاد جدة اليوم، لمواجهة ضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي. خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، لويز فيليبي، زكريا هوساوي. خط الوسط: فيصل الغامدي، فابينهو، صالح العمري، مروان الصحفي. خط الهجوم: جوتا، عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل ضمك أمام اتحاد جدة

يأتي تشكيل ضمك المتوقع لمباراة الاتحاد السعودي اليوم في دوري روشن 2023/2024 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي محمد الهوساوي، ضاري العنزي. خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو، أحمد الزين. خط الهجوم: كيفين نكودو، أسان سيساي.

معلق مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم في الدوري السعودي

تم تكليف مجموعة قنوات SSC Sports 1 بتعليق الأحداث التي تجري في المباراة لكل من عيسى الحربين وسعد يحيى.

تمثل مشاهدة مباراة ضمك والاتحاد المباراة الأخيرة لفريق الاتحاد قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستبدأ مشوارها يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي.

يبدأ فريق الاتحاد مباراته اليوم وهو متواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي. حقق الفريق حتى الآن 28 نقطة من الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى 3 هزائم.

فريق ضمك موجود في المرتبة الثامنة في الدوري السعودي ولديه 21 نقطة. حقق الفريق هذه النقاط من خلال الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وضمك | من هنــــا

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي، وقد تم تضمين نادي اتحاد جدة في هذه القائمة.

حجازى يواجه طارق حامد فى مباراة ضمك ضد الاتحاد

تستعد فرقة ضمك بشدة، حيث يتسلح الفريق بالميزة المنزلية ودعم الجمهور، ويسعى بكل قوة لتحقيق الفوز، بهدف التقدم في جدول ترتيب الفرق والاقتراب من المنطقة المرموقة في المربع الذهبي.

بينما يسعى فريق الاتحاد للفوز في المباراة، يهدف أيضًا إلى ضمان دخوله المنافسة على البطولة والتقدم نحو المراكز المؤهلة للتصفيات الآسيوية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وضمك | من هنــــا

تظهر الأرقام أفضلية فريق اتحاد جدة على ضمك فيما يتعلق بالقيمة التسويقية لكل منهما، حيث يبلغ تقييم اتحاد جدة السعودي نحو 114.43 مليون يورو بينما تقدر قيمة نادي ضمك بنحو 19.86 مليون يورو.

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على عدم تأجيل مباراة العميد أمام ضمك التي ستقام غدًا الخميس، قبل بدء كأس العالم بخمسة أيام فقط.

ويبدأ الاتحاد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 12 ديسمبر المقبل، والفائز سيواجه الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 15 من نفس الشهر، في الدور الثاني من البطولة.

تشكيل الاتحاد أمام ضمك الرسمي