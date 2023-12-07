الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك يلا شوت بدون تـقطيع اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

جولة روشن بين Al-Ittihad VS Damac اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي يمتلك الاتحاد فرصة ذهبية لتأكيد عودته إلى طريق الانتصارات واستئناف مستواه السابق الذي قدمه في بداية الموسم، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نادي ضمك في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي. قبل التركيز على بطولة كأس العالم للأندية وبدء مشوار البطولة بمواجهة نادي أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية، المدرب الأرجنتيني مارسيلو غياردو يواجه اختبار آخر في الدوري بعد نجاحه في استعادة استقرار الفريق وضمان صدارته في مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على سيباهان الإيراني.

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فريق اتحاد جدة، الذي يقوده اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي، سيكون ضيفًا ثقيلاً على نادي ضمك، الذي يضم اللاعب الدولي المصري طارق حامد، في مباراة اليوم الخميس، على ملعب المحالة، ضمن جولة 16 من دوري روشن للمحترفين السعودي.

وشهد التشكيل إجراء 5 تغييرات مقارنة بمواجهة سباهان التي أقيمت في الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا.

نتكلم في هذا النص عن القنوات التي ستنقل مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر في دوري روشن، ونتحدث عن الأخبار المهمة المتعلقة بها.

وتنتظر جماهير الاتحاد عودة النجم الفرنسي نغولو كانتي الذي استعاد عافيته بعد الإصابة التي تعرض لها قبل أسابيع، وقد يظهر كانتي في مباراة ضمك، في حين يواصل الفريق الطبي للاتحاد العمل على تهيئة اللاعب الفرنسي الآخر كريم بنزيما الذي يعاني من إصابة، بينما يستعيد فريق غارشيا خدمات حسن كادش الذي غاب عن آخر مباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السّعودي

تملك شبكة قنوات "SSC SPORTS " الحقوق الحصريّة لدوري روشن السّعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبث مباراة الاتحاد وضمك عبر قناة "SSC SPORTS HD 1" بصوت المعلقين عيسى الحربين ومشاري القرني انطلاقا من الـ18 بتوقيت السّعودية والـ17 بتوقيت مصر والـ19 بتوقيت الإمارات.

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قناة SSC SPORTS HD 1 على عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة SSC HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وضمك أونلاين؟

توفر منصة "شاهد" خدمة مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر والمباريات المباشرة الخاصة بدوري روشن السّعودي عبر تطبيق "SHAHID VIP" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تهمّ الكرة السّعودية ومباريات أخرى عربيّة وعالمية، إضافة إلى كرة القدم بإمكان الجماهير العربيّة متابعة مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى، بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

ما هو موعد مباراة اتحاد جدة وضمك في دوري روشان السعودي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره نادي ضمك، الليلة الخميس 7 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024.

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، 7 مساءً بتوقيت الإمارات.

المباراة توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة الاتحاد - ضمك 18:00

19:00 17:00 SSC SPORTS HD

ملعب المباراة: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية - المحالة

حكم المباراة: هيكتور مارتينيز

البطولة: دوري روشن السّعودي - الجولة الـ16

معلق المباراة: عيسى الحربين - مشاري القرني

تشكيل الإتحاد المتوقع أمام ضمك

في حراسة المرمى مارسيلو جروهي في خط الدفاع أحمد بامسعود - فيليبي لويز - حسن كادش - مهند الشنقيطي في خط الوسط فابينهو - فيصل الغامدي - إيجور كورنادو في خط الهجوم صالح العمري - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما.

تعليق مباراة اتحاد جدة وضمك في دوري الروشان السعودي؟

كلفت مجموعة قنوات SSC السعودية مهمة التعليق للمعلق عيسى الزدجالي ومشري القرني وعيسى الهربين، للتعليق على أحداث مباراة اتحاد جدة ضد ضمك في دوري الروشان السعودي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وضمك | من هنــــا

ترتيب الفريقين في جدول دوري روشن

في جدول ترتيب الدوري السعودي، يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد ٢٨ نقطة. لقد خاض ١٥ مباراة واستطاع الفوز في ٨ منها والتعادل في ٤، في حين خسر ٣ مباريات. أما ضمك، فهو يأتي في المركز الثامن برصيد ٢١ نقطة. حقق ضمك هذا الرصيد بعد خوض ١٥ مباراة وفوزه في ٥ منها وتعادله في ٦، بينما خسر ٤ مباريات.

ترتيب الاتحاد وضمك اليوم في الدوري السعودي

يتم اليوم افتتاح استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها لاستقبال مباراة هامة وقوية ستجمع بين فريقي ضمك والاتحاد ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي. ومن المتوقع أن يستعد الفريقان بجدية وتركيز كبيرين وقوة لتحقيق الفوز، حيث تعتبر هذه المباراة صعبة وحاسمة لكلا الفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وضمك | من هنــــا

يواجه الفريقان، ضمك الذي يملك الملعب والجمهور، وفريق الاتحاد الذي قد يحل ضيفًا على أرضه وبين جماهيره. يسعى نادي ضمك إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور بشكل جيد لصالحه في سبيل الفوز. بينما يحاول نادي الاتحاد أيضًا تحقيق الانتصار للحفاظ على مركزه في الدوري بشكل أفضل والمنافسة بقوة على الصدارة.

يتواجد نادي الاتحاد في المركز الرابع ولديه 28 نقطة في حقيبته، بينما يمكن أن يكون نادي ضمك في المركز الثامن فقط برصيد 21 نقطة. يطمح كلا الفريقين في الفوز اليوم للحصول على الثلاث نقاط بأكملها وتحسين ترتيبهما في الدوري بشكل أفضل.

تشكيل الاتحاد الرسمي

أعلن الأرجنتيني غالاردو، مدرب فريق الاتحاد، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة ضمك المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.