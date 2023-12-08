بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والطائي يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

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الهلال والطائي -
الهلال والطائي - الدوري السعودي

جولة سعوية Al Hilal vs Al Tai اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والطائي يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، فريق الهلال سيزور فريق الطائي في مباراتهما ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي لعام 2024.

"الموج الأزرق" يدخل المباراة بقوة وعزيمة لتأكيد تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي لعام 2024، بعد انتصاره الساحق على النصر في المباراة السابقة بنتيجة 3-0.

يرغب نادي الهلال في تحقيق 44 نقطة والاستمرار في سلسلة عدم الهزيمة، في حين يحتل نادي الطائي المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

تعرض الفريق الأزرق لصعوبات أمام الطائي في المباراة الأولى من الدوري في الموسم الماضي وتمكن من الفوز بها بنتيجة 3-2، ولكنه لم يستطع تكرار الانتصار في المباراة الثانية وتعادل مع الطائي بنتيجة 2-2 بعد أن سجل الفريق الحائلي هدفين نظيفين في الشوط الأول.

تلقى الفريق الهلالي دفعة مهمة قبل مباراته مع الطائي بعد مشاركة اللاعب المغربي ياسين بونو في التدريبات بعد تعافيه من إصابة تعرض لها خلال مواجهته مع نساجي الإيراني في نهاية مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

يعتمد المدرب البرتغالي جيسوس على نخبة من اللاعبين المميزين، وفي المقدمة يأتي اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الفريق برصيد 13 هدفًا، وسالم الدوسري الذي يعتبر أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022، ولكنه سيفتقد لخدمات اللاعب علي البليهي المدافع الموقوف بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الديربي.

يتطلع الطائي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، في مباراة ستكون عاطفية لمدربه الروماني لورينت ريجيكامب الذي سبق له تدريب الفريق الهلالي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024؟

المتابعة المجانية مشاهدة مباراة الهلال والطائي بث مباشر متوفرة فقط للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

سيتم بث المباراة على قناة إس إس سي إكسترا 1 إس دي المجانية، بدقة عادية ودون تغطية من قناة السعودية لأحداث اللقاء قبله وبعده.

فيما يتعلق بالخارج، إذا كان الهدف هو متابعة المباراة مباشرة وشاهدة صورة عالية الجودة، يتطلب الأمر الاشتراك في إحدى الباقات الخاصة بـ SSC، وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.

بعد ذلك، يمكن أن تتابع مباريات الدوري السعودي للمحترفين عن طريق قناة إس إس سي إكسترا 1 عالية الدقة.

تردد قناة SSC hd 1

تردد قناة ARD Das Erste

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

القمر الصناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11493

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مفتوحة

متى موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة فريق الهلال وفريق الطائي يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

بث مباشر مباراة الهلال والطائي يلا شوت

تدوي صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

من معلق مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024؟

من خلال قناة إس إس سي إكسترا 1 إس دي، يوجد اختيار واحد فقط للتعليق على مباراة الهلال والطائي، وهو معلق الربيع.

فيما يتعلق بقناة SSC EXTRA 1 HD، فهي تقدم العديد من الخيارات، حيث يتواجد المعلق رؤوف خليف على القناة الصوتية الأولى، وخالد المديفر على القناة الصوتية الثانية.

تشكيل الهلال المتوقع

حارس المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: محمد البريك، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد.
الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري.
خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش، مالكوم دي أوليفيرا.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024

من داخل السعودية، هناك خيار مجاني لمتابعة البث المباشر لمباراة الهلال والطائي وهو تطبيق "شاهد" ولكن بتقنية صورة SD.

ومن خارج السعودية أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، فإنه يجب الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

ميتروفيتش يسعي للوصول إلى رونالدو

يحتل أليكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال ونجم لقاء ديربي الرياض، المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 13 هدفا، بينما يحتل كريستيانو رونالدو الصدارة برصيد 15 هدفا ويسعى لتسجيل المزيد من الأهداف لخطف الصدارة.

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف
1كريستيانو رونالدوالنصر15
2أليكسندر ميتروفيتشالهلال13
3كيفن نكودوضمك11
4كريم بنزيماالاتحاد9
5مالكومالهلال9
6بيرنارد منساهالطائي9
أندرسون تاليسكاالنصر8

ترتيب الهلال والطائي في الدوري السعودي

فريق الهلال سيكون ضيفًا ثقيلًا على فريق الطائي في المباراة المقامة اليوم الجمعة على ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وذلك ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، المعروفة بدوري روشن.

عندما يدخل الهلال المباراة اليوم، سوف يكون في المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة، حيث يجمع 41 نقطة.

حقق فريق الهلال هذا الموسم 13 فوزًا وتعادلين، ولم يتلقَ أي هزيمة منذ انطلاق الدوري، وسجل لاعبوه 46 هدفًا واستقبلوا 8 أهداف.

وفي الوقت نفسه، يحتل فريق الطائي المركز الثاني عشر بأربعة عشر نقطة التي حصدها من خمسة عشر مباراة.

حقق فريق الطائي الفوز في خمسة لقاءات وتعادل في اثنتين وتعرض للهزيمة في ثمانية مباريات، وسجل لاعبوه تسعة عشر هدفًا واستقبلت شباكه ثلاثون هدفًا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لمواجهة نظيره ومواطنه الطائي، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد اليوم الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

ويسعى الفريق الأزرق إلى الفوز في مباراة اليوم أمام الطائي، لمواصلة الانتصارات والابتعاد بصدارة دوري روشن، بينما فيما يحاول الطائي استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

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