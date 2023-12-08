بث مباشر الآن ( 2 - 1 ) | مشاهدة مباراة الهلال والطائي بـدون تقطيع اليوم في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والطائي اليوم في الدوري السعودي

منافسة روشن بين Al Hilal vs Al Tai اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والطائي يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، ويحتضن فريق الهلال السعودي، الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين، مباراة اليوم الجمعة كضيف للفريق المنافس الطائي ضمن بطولة "روشن"، ومن المتوقع أن تقام مباراة الهلال والطائي على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في الجولة السادسة عشرة من الدوري.

ويتنافس الهلال في مباراته وهو يحتل المرتبة الأولى في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٤١ نقطة، والمدرب لنادي اتحاد جدة يوضح موقف اللاعب كريم بنزيما بخصوص مشاركته في كأس العالم للأندية، ويعتذر عن الهزيمة أمام فريق ضمك.

الهلال يضرب الطائي بثنائية الشوط الأول

جووول لصالح الهلال عن طريق أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 30 وجاء الهدف عن طريق تصويبة من ميتروفيتش من علامة الجزاء لصالح الهلال على يسار حارس مرمى الطائي لتسكن الشباك ، واستطاع روبن نفيز أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 40 ولكن الحكم قام بإلغائه

سالم الدوسري يفتتح التسجيل للأزرق

جول لصالح الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 20 ، سالم الدوسري في دوري روشن السعودي هذا الموسم 15 مباراة 8 أهداف تمريرتان حاسمتان ، وجاء الهدف من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق سلمان الفرج من الطرف الأيمن ليسدد سالم الدوسري تسديدة على الطاير داخل الشباك.

مباشر مباراة الهلال والطائي تويتر

يقدّم الهلال بداية موسم رائعة، إذ نجح مع وصول الجولة الـ16 من دوري روشن السّعودي أخذ فارق يصل إلى 7 نقاط عن أوّل مطارديه، ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج اللافتة إلى قدرة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في تحضير فريق قويّ، يحمل الكثير من سمات الفريق البطل، ومع التعاقدات المهمّة التي عقدها الفريق خلال الصيف، وضع جيسوس المهارات الفردية في قالب جماعيّ يقوده نهم الانتصارات إلى صدارة دوري روشن وصدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا، وتحظى هذه المباراة بمتابعة إعلامية كبيرة عبر الناقل الرسميّ لدوري روشن السّعودي قناة SSC SPORTS.

ونخصص هذا الموضوع للحديث عن معلق مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السّعودي وعن أهمّ العناوين المرتبطة بها.

ويلعب الهلال مباراة الطائي بهدف تعزيز صدارته والابتعاد أكثر في انتظار باقي النتائج الخاصة بهذه الجولة الـ16، خصوصا مباراة النصر والرياض.

سيستعد الفريق الأول لنادي الهلال السعودي لخوض مباراته المقبلة أمام نادي الطائي يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 في ملعب الأمير عبد العزيز بن جلوي، ضمن جولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. ويدخل الهلال هذه المباراة بحماس عالي بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الطائي المركز الأخير برصيد 17 نقطة. وفي هذا المقال، سنقدم لكم موعد مباراة الهلال والطائي، وقنوات البث المباشر للمباراة، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لفريق الهلال في المباراة القادمة.

وفي نفس الوقت، يحتل فريق الطائي المركز الثاني عشر في الجدول برصيد 17 نقطة، التي حققها في 15 مباراة، وحقق فريق الهلال هذا الموسم 13 فوزا وتعادلين، ولم يتعرض لأي هزيمة منذ بداية الدوري، وسجل لاعبوه 46 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

فاز فريق الطائي في خمسة مباريات وتعادل في اثنتين، بينما تعرض للخسارة في ثماني مواجهات. سجل لاعبو الفريق 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا، وانتهت المباراة الأخيرة بين فريقي الهلال والطائي في الجولة 23 من الموسم الماضي بنتيجة التعادل الإيجابي بحيث سجل كل فريق هدفين.

يدخل "الموج الأزرق" المباراة مدفوعًا برغبة تأكيد صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي 2024 بعد الفوز على النصر في قمة الجولة الماضية بنتيجة 3-0، ويسعى الهلال للوصول للنقطة 44 ومواصلة مسيرة اللاهزيمة، بينما يحتل الطائي المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

ما هو موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2023-2024 ؟

تقام مشاهدة مباراة الهلال والطائي بث مباشر يوم الجمعة 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

يعيش الهلال أفضل فتراته هذا الموسم بفضل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، حيث حقق نتائج رائعة وحصد صدارة دوري روشن بفارق كبير عن النصر. حتى الآن، يمتلك الهلال 41 نقطة وسجّل 46 هدفًا واستقبل 8 أهداف فقط، بفضل التألق الكبير للحارس المغربي ياسين بونو.

الهلال والطائي بث مباشر تويتر

على الرغم من إصابة اللاعب البرازيلي نيمار جونيور في بداية هذا الموسم، نجح النادي في التغلب على ذلك بفضل تألق سالم الدوسري الذي قاد الفريق في بعض الأوقات الصعبة من الموسم. ولاحظ الجميع اللاعب الصربي ميتروفتيش بأهدافه الـ 13 منذ بداية الموسم.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والطائي بصورة مجانية، فقط داخل المملكة العربية السعودية.

وستكون المباراة منقولة عبر قناة SSC EXTRA 1 SD المجانية، بتقنية صورة عادية ودون تغطية القناة السعودية لأحداث قبل وبعد المباراة.

أما خارج السعودية، لمتابعة المباراة مباشرة وجودة صورة HD، فإنه يجب الاشتراك في إحدى باقات SSC وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.

وبعدها يمكن متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

قناة SSC EXTRA 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من عبر الأقمار الصناعية ومن خلال القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة SSC hd 1 تردد قناة ARD Das Erste القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: Astra 19.2°e التردد: 11493 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

من معلق مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024؟

عبر قناة SSC EXTRA 1 SD، هناك خيار واحد فقط للتعليق على مجريات مباراة الهلال والطائي، وهو المعلق على الربيع.

أما قناة SSC EXTRA 1 HD فتوفر أكثر من خيار، إذ يتواجد المعلق رؤوف خليف عبر القناة الصوتية الأولى، وخالد المديفر على القناة الصوتية الثانية.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والطائي أونلاين؟

توفر منصة "شاهد" خدمة مشاهدة المباريات المباشرة الخاصة بدوري روشن السّعودي عبر تطبيق "SHAHID VIP" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تهمّ الكرة السّعودية ومباريات أخرى عربيّة وعالمية، إضافة إلى كرة القدم بإمكان الجماهير العربيّة متابعة مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى، بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

تشكيل الهلال المتوقع

حارس المرمى: ياسين بونو خط الدفاع: محمد البريك، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد. الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري. خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش، مالكوم دي أوليفيرا.

الهلال والطائي.. الأكثر فوزًا بركلات الجزاء والأكثر ارتكابًا لها

يتوجه الهلال الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم إلى مواجهة الطائي في الجولة السادسة عشرة.

يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بإجمالي 41 نقطة، وتفصله 7 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

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لم يكن لنادي الهلال خسارة في جميع المباريات الأربعة ضد نادي الطائي في دوري المحترفين، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

يُعَتَبَرُ نادي الهلال هو الأكثر فوزًا بركلات الجزاء في دوري المحترفين، حيث حصل على ثمانية ركلات جزاء ونجح في تسجيل خمسة منها، في حين يعتبر نادي الطائي هو الأكثر ارتكابًا لركلات جزاء في الدوري، حيث حُتِّمَ عليه ست ركلات جزاء وتم تسجيلها جميعها، وفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات.

فريق الهلال، بالإضافة إلى ذلك، لم يتعرض لأي ركلة جزاء في الموسم الحالي من الدوري.

7 تفصيلات مهمة بشأن مباراة الطائي والهلال

فريق الهلال سيواجه فريق الطائي في لقاء الجمعة في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تحتوي مباراة الهلال والطائي على العديد من التفاصيل المهمة.

1- يسعى الفريق الهلال إلى تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

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سيكون لقاء الهلال والطائي صعبًا، حيث سيحل الهلال ضيفًا على فريق الطائي في ملعبهم بمدينة حائل وهو يعتبر فريقًا قويًا على أرضه.

بعد الفوز على النصر، ارتفعت معنويات الهلال نظرًا للفارق الذي يبلغ سبع نقاط بينه وبين النصر.

في آخر مباراتين، حقق الطائي انتصارات مميزة أدت إلى تقدمه في الدوري السعودي إلى المركز الحادي عشر بعد حصد 17 نقطة.

سيغيب اللاعب علي البليهي عن فريق الهلال، ومن المرجح أن يكون محمد جحفلي أو خليفة الدوسري بديلًا له إذا غاب حسان تمبكتي.

6- المدرب الروماني ريجيكامب سيواجه تحدٍ استثنائيٍ حين يعود لمواجهة فريقه السابق الهلال.

7- في المباراة المقبلة، سيواجه فريق الطائي صعوبة بسبب غياب النجم الهولندي مينساه، الذي تم إيقافه، واللاعب عبد الكريم السلطان بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمباراة الطائي بالدوري السعودي