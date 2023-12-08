مشاهدة مباراة الهلال والطائي اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والطائي اليوم الجمعة في الدوري السعودي

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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال والطائي اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والطائي اليوم الجمعة في الدوري السعودي،الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي».

مشاهدة مباراة الهلال والطائي

وضمن الأزرق الذي يملك حاليًا 41 نقطة إنهاء الدور الأول في الصدارة، بعد أن وسع الفارق بينه وبين النصر ملاحقه المباشر إلى 7 نقاط، إثر فوزه الكبير عليه بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

يدخل فريق الطائي مباراة اليوم أمام الهلال، وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك برصيد 17 نقطة، بواقع 8 انتصارات وتعادلين وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024؟

ستكون المباراة منقولة عبر قناة SSC EXTRA 1 SD المجانية، بتقنية صورة عادية ودون تغطية القناة السعودية لأحداث قبل وبعد المباراة.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والطائي | من هنا

أما خارج السعودية، لمتابعة المباراة مباشرة وجودة صورة HD، فإنه يجب الاشتراك في إحدى باقات SSC وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.

وبعدها يمكن متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

وتلقى الفريق الهلالي دفعة مهمة قبل لقاء الطائي بعد مشاركة المغربي ياسين بونو في التدريبات عقب تعافيه من إصابة تعرض لها خلال مواجهة نساجي الإيراني في ختام مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، وإضافة إلى الحارس الدولي المغربي يعتمد البرتغالي جيسوس على كوكبة من النجوم، وفي مقدمته الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الفريق برصيد 13 هدفًا، وسالم الدوسري أفضل لاعبي في قارة آسيا لعام 2022، إلا أنه يفقد خدمات علي البليهي المدافع الموقوف نظير حصوله على بطاقة حمراء في الديربي.

من معلق مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024؟

عبر قناة SSC EXTRA 1 SD، هناك خيار واحد فقط للتعليق على مجريات مباراة الهلال والطائي، وهو المعلق على الربيع.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والطائي | من هنا

التشكيل المتوقع للهلال ضد الطائي في الدوري السعودي

- حراسة المرمى: ياسين بونو.

- الدفاع: سعود عبدالحميد- كوليبالي- خليفة الدوسري- البريك.

- الوسط: سلمان الفرج- محمد كنو- الحمدان.

- الهجوم: ميشيل ديلجادو- سالم الدوسري- صالح الشهري.

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