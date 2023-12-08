بث مباشر مباراة الهلال تويتر: آلحين مشاهدة مباراة الهلال والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الهلال والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة روشن بين Al Hilal vs Al Tai اليوم، بث مباشر مباراة الهلال والطائي، اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي»، ويحل فريق الهلال ضيفًا على الطائي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024.

يدخل "الموج الأزرق" المباراة مدفوعًا برغبة تأكيد صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي 2024 بعد الفوز على النصر في قمة الجولة الماضية بنتيجة 3-0، ويسعى الهلال للوصول للنقطة 44 ومواصلة مسيرة اللاهزيمة، بينما يحتل الطائي المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

بث مباشر مباراة الهلال ضد الطائي تويتر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لخوض جولة جديدة في مسابقة الدوري السعودي أمام نظيره الطائي، وذلك عقب الفوز الكبير في الجولة الماضية على ضيفه النصر في «ديربي الرياض»، بثلاثية نظيفة، وصلت بـ«الزعيم» إلى صدارة الترتيب منفدرًا وبعيدًا عن أقرب المنافسين.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم، برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز خلال 13 مباراة، والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 46 هدفًا وتلقى 8 أهداف.

بينما يدخل فريق الطائي مباراة اليوم أمام الهلال، وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك برصيد 17 نقطة، بواقع 8 انتصارات وتعادلين وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والطائي بصورة مجانية، فقط داخل المملكة العربية السعودية.

وستكون المباراة منقولة عبر قناة SSC EXTRA 1 SD المجانية، بتقنية صورة عادية ودون تغطية القناة السعودية لأحداث قبل وبعد المباراة.

أما خارج السعودية، لمتابعة المباراة مباشرة وجودة صورة HD، فإنه يجب الاشتراك في إحدى باقات SSC وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.

وبعدها يمكن متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

تردد قناة SSC hd 1 تردد قناة ARD Das Erste القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: Astra 19.2°e التردد: 11493 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

من معلق مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024؟

عبر قناة SSC EXTRA 1 SD، هناك خيار واحد فقط للتعليق على مجريات مباراة الهلال والطائي، وهو المعلق على الربيع.

أما قناة SSC EXTRA 1 HD فتوفر أكثر من خيار، إذ يتواجد المعلق رؤوف خليف عبر القناة الصوتية الأولى، وخالد المديفر على القناة الصوتية الثانية.

تشكيل الهلال المتوقع

حارس المرمى: ياسين بونو خط الدفاع: محمد البريك، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد. الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري. خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش، مالكوم دي أوليفيرا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024

من داخل السعودية، هناك خيار مجاني لمتابعة البث المباشر لمباراة الهلال والطائي وهو تطبيق "شاهد" ولكن بتقنية صورة SD.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والطائي | من هنا

ومن خارج السعودية أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، فإنه يجب الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال والطائي يوم الجمعة 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والطائي | من هنا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة الهلال والطائي، اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي».

بطاقة المباراة

وفيما يلي أبرز معلومات مباراة الهلال والطائي غدًا:

المباراة: الهلال ضد الطائي.

البطولة: الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

موعد المباراة: غدًا الجمعة 8 ديسمبر 2023.

توقيت مباراة الهلال القادمة: في تمام الساعة السادسة مسًاء بتوقيت السعودية.

الملعب: ملعب الأمير عبدالعزيز بن جلوي في حائل.

القنوات الناقلة: SSC hd1

المعلق: رؤوف خليف.

تشكيل الهلال الرسمي