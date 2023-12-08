الآن مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد

ث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، اليوم الجمعة، الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نارية ومرتقبة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، حيث تُعد تلك المواجهة هي البروفة النهائية للمارد الأحمر قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2023.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وشباب بلوزداد | من هنا

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم، «شباب بلوزداد الجزائري - ميدياما الغاني - يانج أفريكانز التنزاني»، وتمكنت كتيبة السويسري مارسيل كولر من التربع على صدارة المجموعة عقب نهاية الجولة الثانية.

واكتسح الأهلي نظيره ميدياما الغاني في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، قبل أن يفرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز التنزاني وفي عُقر داره.

بينما افتتح فريق شباب بلوزداد الجزائري مشواره في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بفوز كبير أمام فريق يانج أفريكانز بثلاثية نظيفة، قبل السقوط المفاجئ أمام فريق ميدياما الغاني في الجولة الماضية والهزيمة بنتيجة 2-1.

بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

وتقدم «الفجر» بث مباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، اليوم الجمعة، الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وشباب بلوزداد | من هنا

وتنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.