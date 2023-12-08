بث مباشر |مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا

منافسة الأهلي الأفريقية بين Al Ahly vs Chabab Belouizdad اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا، جمهور الفريق الأحمر مترقب لاختبار جديد يواجهه فريقهم، وهذه المرة سيكون أمام منافس يعتبر قويا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السابعة في المجموعة، قبل أن ينتقل إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

يدرك النادي الأهلي صعوبة المهمة أمام فريق شباب بلوزداد، وكيفية أهمية حصد النقاط الثلاث قبل مواجهة بطل الجزائر مرة أخرى على أرضه. وبالتالي، أي تفويت على الفرصة وفشل في الفوز سيزيد من ضغوطات الفريق الأحمر.

الأهلي بدأ بشكل مثالي بفوزه على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل كل من محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن. ومع ذلك، تعثر الفريق في المباراة الثانية أمام يانج أفريكانز التنزاني.

بعد أن سجل هدفا في الدقيقة 86 عن طريق الجنوب إفريقي بيرسي تاو، كان النادي الأهلي هو الأقرب لتحقيق الفوز على فريق يانج أفريكانز في تنزانيا قبل أن يسجل باكومي زوزوا هدف التعادل الثمين.

بالنسبة للأشبال في نادي بلوزداد، بدأت مبارياتهم في مرحلة المجموعات بشكل قوي وحققوا تفوقًا كبيرًا على فريق يانج أفريكانز التنزاني بفوزهم بثلاثية نظيفة. ولكنهم تعثروا لاحقًا أمام فريق ميدياما الغاني بخسارتهم بنتيجة هدفين مقابل هدف.

متي موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ؟

سيبدأ لقاء مشاهدة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في مساء الجمعة 8 ديسمبر 2023، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية. نجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراته الأولى ضد ميدياما وتعادل في المباراة الثانية، وهو يسعى لإثبات تفوقه من خلال الفوز في المباراة القادمة ضد شباب بلوزداد، وخاصة أن المباراة ستُقام في استاد القاهرة الدولي. من المتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهير كبيرة من مشجعي الأهلي لمساندة الفريق في مسيرته الأفريقية.

يقوم كولر بدراسة فريق شباب بلوزداد الجزائري بكثير من الملاحظة عبر مشاهدة آخر مبارياته، سواء كانت في الدوري المحلي أو دوري أبطال إفريقيا، من أجل تحديد نقاط قوته ونقاط ضعفه والاستعداد للفوز عليه في المواجهة القادمة بين الفريقين في دور المجموعات.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد تويتر

تم اتخاذ قرار من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتأجيل مباراة زد إف سي والأهلي في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقًا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا ؟

ستُنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر علي قناة beIN Sports، وهي القناة الحصرية التي تنقل جميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

وسيتم نقل المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد على قناة "beIN Sports 6"، وهي القناة الحصرية لمباريات هذه البطولة، وسيتم تقديم برنامج تحليلي قبل المباراة وبعدها في الاستوديو التحليلي.

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد شباب بولزداد في أبطال إفريقيا 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد متاحًا بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي المصري 4 نقاط (+3 فارق أهداف) 2- ميدياما الغاني 3 نقاط (-2 فارق أهداف) 3- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط (+2 فارق أهداف) 4- يانج أفريكانز التنزاني 1 نقاط (-3 فارق أهداف)

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور. خط الهجوم حسين الشحات - كريم فؤاد - محمود كهربا.

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي

يأتي تشكيل شباب بلوزداد المتوقع، لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي. خط الدفاع: مختار بلخيثر، شمس الدين بكوش، الحسين بن عيادة، معاد حداد. خط الوسط: سماكا، عبد الرحمن مزيان، أكرم بوراس، عبد الرؤوف بن غيث، إسحاق بوصوف. خط الهجوم: أسامة درفلو.

قائمة النادي الأهلي

وتضم القائمة كلًّا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، علي معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.

وشهدت القائمة عودة موديست بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة، فيما تضم قائمة المُستبعدين كلًّا من: أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، مصطفي مخلوف، كريم الدبيس، معتز محمد، محمد زعلوك، وكريم نيدفيد، وصلاح محسن لأسباب فنية، وخرج من القائمة محمود متولي ورضا سليم وكريستو للإصابة.

مشوار الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

بدأ الأهلي رحلته في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بتجاوز عقبة فريق سانت جورج الإثيوبي في المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وفي المباراة الإياب بنتيجة أربعة أهداف دون رد. ثم حقق الفريق الأحمر القوي فوزًا بثلاثة أهداف دون رد على فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من المرحلة الأولى للمجموعات على استاد السلام. ومن ثم تعادل مع فريق يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل منهما في الجولة الثانية.

يطمح النادي الأهلي، الفائز بلقب النسخة السابقة من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، في التتويج باللقب الثاني عشر في النسخة الحالية. ويحتل الأهلي المركز الأول في قائمة الفرق الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا بواقع 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب متساوية مع فريق مازيمبي الكونغولي.

سيقوم فريق الكرة في النادي الأهلي، اليوم الجمعة، بمباراة صعبة مع فريق شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا. قام كولير بدراسة فريق شباب بلوزداد الجزائري من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في البطولة المحلية أو دوري أبطال إفريقيا، لكي يحدد نقاط قوته وضعفه ويستعد للفوز عليه في المباراة القادمة للفريقين في دور المجموعات.

نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.

يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، مباراة صعبة مع نظيره شباب بلوزداد فى دورى أبطال إفريقيا، وعكف كولر على استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائرى بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء فى الدورى المحلى أو دورى أبطال إفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيدًا للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.