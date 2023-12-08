بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

جولة أفريقية بين Al Ahly vs Chabab Belouizdad اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وسيبدأ دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 بمنافسات مثيرة وممتعة بين فرق الشمال والجنوب الإفريقي. يتوقع أن يكون المستوى التنافسي عاليًا ومشوقًا وسيجذب اهتمام الجماهير. يُعتبر دوري الأبطال بطولة الأندية الأكثر قوة وجماهيرية ومتابعة في القارة.

بالتأكيد، ليس بإمكاننا وصف قيمة ومكانة النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية بشكل دقيق. قد يتطلب منا كتابة المئات من الصفحات لتجربة سرد تاريخ هذا النادي الكبير على المستوى المحلي والقاري، ولكن يمكننا اختصار الحديث بذكره كأكثر نادٍ عربي وأفريقي تحقيقًا للبطولات القارية.

القصر الأحمر لديه سجل طويل في بطولة أبطال إفريقيا، حيث فاز الفريق في 11 مرة سابقة، آخرها العام الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي. لذلك، يهدف الفريق إلى الحفاظ على اللقب ويتصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

على الناحية الأخرى، يدخل فريق شباب بلوزداد المباراة بثلاث نقاط بعد فوزه على فريق يانج أفريكانز التنزاني وخسارته أمام فريق ميدياما الغاني. وتُعتبر هذه المباراة واحدة من أقوى المواجهات في المجموعة، خاصةً أنهم من بين الفرق المرشحة بشدة للتأهل.

ما هو موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 ؟

الفريق الأول لنادي الأهلي سيستقبل فريق شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر. هذه المباراة جزء من مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023/2024. ستقام المباراة في ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تم الإعلان عن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ستكون المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بث مباشر مباراة الاهلي وشباب بلوزداد يلا شوت

يتصدر الأهلي تصنيف المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 بـ 4 نقاط، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا في المباراة الأولى ضد فريق ميدياما الغاني بنتيجة 3-0. وفي المباراة السابقة، تعادل مع فريق يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1. أما فريق شباب بلوزداد الجزائري، فيحتل المركز الثاني في تصنيف مجموعة الأهلي برصيد 3 نقاط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تطرح الجماهير تساؤلات حول القنوات المفتوحة التي ستنقل مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، وفقًا للوائح الكاف، تُسمح لقناة أون تايم سبورت الأرضية بنقل المباريات المباشرة للأندية المصرية في المسابقات الخارجية على أراضي جمهورية مصر العربية؛ لذا، إليك الخطوات لتنزيل تردد قناة On time sports الأرضية لمشاهدة المباراة المباشرة بين الأهلي وشباب بلوزداد اليوم.

خطوات تنزيل تردد قناة On time sports الأرضي فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي اختر بحث رقمي سجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

وفقًا لما ستبثه قناة بين سبورت 6، ستبث مباراة اليوم بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 مباشرة، حيث تعتبر هذه القناة الحصرية لنقل مباريات دوري الأبطال للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء. بالتالي، يمكن للمشتركين لهذه القناة تحميل تردد قناة Bein sports 6 لمتابعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مباشرة اليوم.

تردد قناة Bein sports 6 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم

حدد كاف الحكم الكيني الشاب واويرو كاماكو، كحكم مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، ويعاونه الثنائي جيلبرت شيريوت وستيفان يامبي، أما الحكم الرابع فهو نياجراوا ديكنس.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

يتوقع أن يختار مارسيل كولر تشكيل الأهلي اليوم، لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني. خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو. خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي

يأتي تشكيل شباب بلوزداد المتوقع، لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي. خط الدفاع: مختار بلخيثر، شمس الدين بكوش، الحسين بن عيادة، معاد حداد. خط الوسط: سماكا، عبد الرحمن مزيان، أكرم بوراس، عبد الرؤوف بن غيث، إسحاق بوصوف. خط الهجوم: أسامة درفلو.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد شباب بلوزداد

وحول تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد، فقد التقى الفريقان من قبل في دوري أبطال إفريقيا موسم 2001، عندما كانا في نفس المجموعة بدوري الأبطال، لينتهي لقاء الذهاب، بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله حسام غالي، وهي نفس النتيجة التي انتهت به مباراة الإياب ولكن بأقدام إبراهيم سعيد في هذا اللقاء.

مركز الأهلي في جدول ترتيب المجموعة الرابعة

فريق الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة إفريقيا، حيث يمتلك 4 نقاط. تعادل الفريق في المباراة الأخيرة مع فريق يانج أفريكانز وكلاهما سجل هدفًا، كما فاز الأهلي في المباراة الأولى مع ميدياما بثلاثة أهداف دون رد.

الفريق الثاني في ترتيب المجموعة هو فريق شباب بلوزداد الجزائري وقد حصل على 3 نقاط. لقد خسر في المباراة الأخيرة أمام فريق ميدياما الغاني بفارق هدفين مقابل هدف في الجولة السابقة وفاز في المباراة الأولى ضد فريق يانج أفريكانز.