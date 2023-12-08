تعد معرفة أكواد باقات الإنترنت لشبكة فودافون وكيفية التحقق من استهلاك باقة الإنترنت من بين الاستفسارات الشائعة التي يبحث عنها العملاء الذين يستفيدون من باقات الإنترنت الشهرية الجديدة لديها.

تشغل فودافون مكانة بارزة كشركة رائدة في مجال الاتصالات وخدمات الإنترنت في مصر، ويقدم موقع لحظات نيوز نظرة مفصلة على أهم أكواد باقات الإنترنت التي تقدمها هذه الشركة.

نلقي نظرة على أكواد باقات الإنترنت من فودافون:

1. باقة فودافون نت 8000 ميجا:

- السعر: 100 جنيه.

- الكود: #100*2000*.

2.باقة فودافون نت 12000 ميجا:

- السعر: 150 جنيه.

- الكود: #150*2000*.

3.باقة فودافون نت 40000 ميجا:

- السعر: 400 جنيه.

- الكود: #400*2000*.

4.باقة فودافون نت 400 ميجا:

- السعر: 60 جنيه.

- الكود: #60*2000*.

5.باقة فودافون نت 6000 ميجا:

- السعر: 80 جنيه.

- الكود: #80*2000*.

6.باقة فودافون نت 20000 ميجا:

- السعر: 250 جنيه.

- الكود: #250*2000*.

جميع أكواد باقات نت فودافون الشهرية 2023 بالأسعار

هناك أيضًا مجموعة من الباقات الإضافية بأسعار تتراوح بين 2 جنيه و7 جنيه، وتحتوي على الأكواد التالية:

- باقة فودافون نت 100 ميجا:

- السعر: 3 جنيه.

- الكود: #73*2000*.

-باقة فودافون نت 50 ميجا:

- السعر: 2 جنيه.

- الكود: #77*2000*.

-باقة فودافون نت 350 ميجا:

-السعر: 7 جنيه.

-الكود: #77*2000*.

يمكن للعملاء متابعة استهلاك باقة الإنترنت من فودافون بسهولة عن طريق استخدام كود مخصص لهذه الغاية، والذي يُطلق عليه *2000#. تقدم الشركة هذا الكود لتسهيل عملية مراقبة استهلاك الباقة من قبل العملاء.

للمزيد من المعلومات حول خدمة عملاء الإنترنت الأرضي من فودافون، يمكنك الاطلاع على المقال: "خدمة عملاء النت الأرضي فودافون".

كما يمكننا التعرف على أكواد باقات نت فودافون سوبر ميجا من خلال الجدول التالي:

الجدول التالي نتعرف على أكواد باقات نت فودافون سوبر ميجا:

كود باقة فودافون الكود السعر بالجنيه المصري 500 سوبر ميجا #2207* 7 1500 سوبر ميجا #2215* 15 2800 سوبر ميجا #2225* 25 4500 سوبر ميجا #2235* 35 6000 سوبر ميجا #2245* 45 459،500 سوبر ميجا #2265* 65 20000 سوبر ميجا كومبو #2120* 120 36000 سوبر ميجا كومبو #2200* 200 58،000 سوبر ميجا كومبو #2300* 300

فيما يلي جدول يوضح أكواد وأسعار باقات نت فودافون إكستريم:

باقة فودافون اكستريم الكود السعر بالجنيه المصري 150 ميجا #2005* 5 500 ميجا #2010* 10 1100 ميجا #2020* 20 1800 ميجا #2030* 30 2500 ميجا #2040* 40 4000 ميجا #2060* 60 6000 ميجا #2080* 80 8000 ميجا #2100* 100 12000 ميجا #2150* 150 20000 ميجا #2250* 250 40000 ميجا #2400* 400

تعتبر فودافون من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات على مستوى عالمي، حيث تقدم خدماتها في العديد من الدول، بما في ذلك مصر حيث حققت نجاحًا كبيرًا.