تعد فترة الرضاعة أحد أهم المراحل التي يمر بها الطفل حديث الولادة، وتحمل في طياتها العديد من الفوائد الصحية للطفل والأم على حد سواء.

لضمان بداية رضاعة ناجحة وصحية، يجب على الأمهات اتباع بعض الإرشادات الهامة.

1. التحضير للرضاعة:

-تعلمي وتحضري مسبقًا: قومي بالتحضير للرضاعة من خلال قراءة المواضيع ذات الصلة والدورات التعليمية المتاحة. ذلك يمكن أن يمنحك الثقة والمعرفة الضرورية.

-تحضير البيئة: أخصصي مكانًا هادئًا ومريحًا للرضاعة، وتأكدي من توفير وسائل الراحة لك وللطفل.

2. البداية الفورية:

-البداية في أول ساعات الحياة: يفضل البدء بالرضاعة في أول ساعات حياة الطفل. يُشجع على الرضاعة الطبيعية فورًا لتعزيز الارتباط العاطفي وتوفير الغذاء الضروري.

3. الوضعية الصحيحة:

- تأكيد الوضعية الصحيحة: تأكدي من أن الطفل موضوع بشكل صحيح على الثدي وأن لديه فهم جيد لكيفية الرضاعة.

- الاستشارة مع متخصص: في حالة وجود أي مشكلة، لا تترددي في الاستشارة مع متخصصي الصحة أو مستشاري الرضاعة.

4. التغذية السليمة:

- تغذية صحية للأم: تأكدي من تناولك لوجبات غذائية متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لتعزيز إنتاج الحليب.

- تحفيز إنتاج الحليب: زيني طعامك بالمكملات الغذائية التي تحفز إنتاج الحليب مثل الشعير والشوفان.

5. الرعاية بالصحة:

- العناية بالثديين: تأكدي من الاعتناء بصحة الثديين، واستشارة الطبيب في حالة وجود أي مشكلة مثل التشققات.

- التدليك والضغط اللطيف: قومي بتدليك الثديين بلطف وتطبيق ضغط لطيف لتحفيز تدفق الحليب.

بداية الرضاعة تعرف على بعض أساسيات الرضاعة والإرشادات المهمة

6. الرضاعة عند الطلب:

-الرضاعة حسب الحاجة: يفضل الرضاعة عندما يطلب الطفل وعلى مدار الساعة حسب احتياجاته.

-توفير الراحة للطفل: قومي بتوفير الراحة للطفل عند الرغبة في الرضاعة، وتجنبي إكراهه.

7. الاستراحة والعناية بالأم:

- الراحة الكافية: حاولي الحصول على قسط كافٍ من الراحة، حيث يسهم ذلك في تعزيز إنتاج الحليب.

- الاستفادة من المساعدة: اسمحي للآخرين بمساعدتك في الأعمال المنزلية لتخصيص الوقت للراحة والرضاعة.

باستمرارية الرعاية والاهتمام، يمكن للأمهات توفير بيئة مريحة وداعمة للرضاعة، مما يعزز الارتباط العاطفي ويسهم في تحقيق فوائد صحية مستمرة للطفل والأم.