تربع منتخب مصر للناشئين علي عرش القارة السمراء، بعد الفوز بلقب البطولة الإفريقية للسباحة للشباب بموريشيوس 2023، حيث استطاع منتخب مصر للسباحة من الفوز بالكأس العام لبطولة إفريقية للسباحة تحت 18 عاما وكأس المركز الأول رجال المركز الثاني سيدات بإجمالي عدد ميداليات 61 ميدالية متنوعة ( 22 ذهب - 24 فضه - 15 برونز )

إدريس: نهدي الفوز بالدرع العام بالبطوله الإفريقية للسباحة للشباب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكأس أحسن رقم وكأس أحسن سباح

للاعب عبد الله نصر، وكأس أحسن رقم سباحة للاعبة ساره وليد.

واهدى المهندس يا إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة، وعضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الأفريقى والدولى، ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، كأس البطولة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تقديرا وعرفانا بالإنجازات التى تحققت على يديه، ولأستمرار البناء والتشييد للجمهورية الجديدة من أجل الأجيال الحالية والقادمة، مشيرا إلى أن كل قطاع السباحة المصرية فى جميع محافظات الجمهورية ستكون غد الأحد فى الصفوف الأولى فى الانتخابات الرئاسية لتقول نعم للسيد الرئيس لقيادة مصر لفترة رئاسية ثانية، لأنه الأحق والأجدر لقيادة بلدنا الغالية مصرية.