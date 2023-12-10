الآن الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

جولة أفريقية بين Pyramids VS Sun Downs اليوم، مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري ابطال إفريقيا، ويلتقي عشاق كرة القدم ومتابعو الكرة الأفريقية في انتظار مواجهة مهمة بين فريقين قويين، حيث سيستضيف الفريق الجنوب أفريقي صن داونز نظيره المصري بيراميدز، وتشهد المجموعة الأولى من مسابقة دوري الأبطال منافسة قوية بين الفرق الأربعة، حيث يحتل فريق مازيمبي المركز الأول وفريق نواذيبو المركز الثاني ولديهما كل منهما 4 نقاط.

التعادل السلبي يسيطر علي الشوط الأول بين بيراميدز وصن داونز

سيطرت نتيجة التعادل السلبي على أول 30 دقيقة من مباراة بيراميدز وصن داونز، المقامة حاليا على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الـشوط الأول فرص تهديف قليلة على مرمى الفريقين، في ظل انحصار اللعب في منطقة وسط الملعب، وألغى الحكم هدف سجله بيراميدز بداعي وجود خطأ ضد لاعب صن داونز.

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على الرغم من أن كل فريق من بيراميدز وصن داونز يملك 3 نقاط، إلا أن الفريق المصري يحتل المركز الأخير في المجموعة بفارق الأهداف عن الفريق الجنوب أفريقي المضيف.

تعرض نادي صن داونز للخسارة في المباراة الأخيرة ضد فريق مازيمبي. أكد مدرب صن داونز، رولاني موكوينا، أن هذه الهزيمة ستشجعهم على تحقيق الفوز، وفي الماضي تعرض نادي بيراميدز لهزيمة غير متوقعة في المباراة السابقة ضد نواذيبو بنتيجة 2-0، ويسعى الآن لتحقيق الفوز حتى لا يجد نفسه في وضع صعب يتعلق بالتأهل المبكر.

أكد المدرب جيمي باتشيكو لفريق بيراميدز أن صن داونز هو واحد من أبرز أندية إفريقيا، ولكن فريقه لن يكون تحدٍ سهل وسيلعب بشكل يهدف إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة أمام نواذيبو في موريتانيا، والتي نتجت بسبب سوء حالة أرضية الملعب وغياب الحظ الجيد.

متي موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 ؟

ستقام مواجهة بين بيراميدز وصن داونز يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 في استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، وفي الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، يتم إطلاق صافرة بداية المباراة.

يَدْخَل نادي بيراميدز هذه المواجهة بشعار الفوز أو حتى التعادل من أجل اقتناص نقطة سمينة ضد نادي صن داونز الجنوب أفريقي. ويُعتَبَر هذا الموسم واحدًا من أقوى الفِرَق في إفريقيا، حيث يختار لعب المباريات في وقت الظهيرة لأنه متعود على لعبها في ذلك الوقت.

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت

بالإضافة إلى ذلك، فهو دائمًا ما يفوز بنتيجة كبيرة خصوصًا على الأهلي المصري وفِرَق شمال إفريقيا التي لم تكن مُؤهَّلة للعب في هذا التوقيت. مُبَارَاة بيراميدز وصن داونز ستُبَث على الهواء مباشرة الليلة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 ؟

كالمعتاد، فإن كل مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024 يتم بثها مباشرة وحصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة "bein sports HD8"، ويتولى المعلق علي محمد علي التعليق على مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024.

يمكنك مشاهدة قناة "bein sports HD8" الناقلة مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال الترددات التالية.

تردد bein sports HD8 على سهيل سات تردد bein sports HD 8 على نايل سات التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز 27500.

الخطأ 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

1- مازيمبي الكونغولي - 4 نقاط.

2- نواذيبو الموريتاني - 4 نقاط.

3- صن داونز الجنوب إفريقي - 3 نقاط.

4- بيراميدز - 3 نقاط.

رمضان صبحي والسعيد في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمي: أحمد الشناوي. خط الدفاع: محمد الشيبي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي. خط الوسط: بلاتي تورية، مهند لاشين، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، مصطفى فتحي. خط الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل صن داونز المتوقع أمام بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمي: رونوين ويليامز خط الدفاع: مانديلا، موكونيا، ليبوسا. خط الوسط: حايلسيو، ثيمبا زواني، مرسيلو أليندي، ماتشيجو. خط الهجوم: مورينا، بيتر شالوليلي، كوستا.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

أعلنت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تشكيلة حكام مباراة بيراميدز ضد صن داونز الجنوب أفريقي في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدير المباراة فريق تحكيم من الجابون يتكون من بيير أتشو كحكم رئيسي، وبوريس ديستوجا كمساعد أول، وكارين فومو كمساعد ثاني، وأنطوان ماكس كحكم رابع من الكاميرون.

يتابع المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ويشرف على حكم المباراة محمد قزاز من المغرب، ويقوم بتنظيم المباراة بشكل عام تيتوس هامليبي من زامبيا.

موقف بيراميدز وصن داونز في المجموعة الأولى

يقوم بيراميدز بالتعادل مع صن داونز في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، حيث يتمتع كل فريق بمجموع ثلاث نقاط بعد المباراة الثانية. كلا الفريقين نجح في الفوز في مباراة وتكبد الخسارة بنفس القدر.

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إن بيراميدز، الفريق الممثل لمصر في هذه المجموعة، يمتلك فرصة مثالية للوصول إلى الصدارة، إذا نجح في تحقيق الفوز على صن داونز. وهذا يعود إلى تعادل فريق مازيمبي مع نواذيبو بنتيجة سلبية في نفس الجولة، مما يؤدي إلى تعادل الفريقين برصيد 4 نقاط.

إذا انتهى لقاء بيراميدز وصن داونز بالتعادل، ستتساوى الفرق في المجموعة من حيث النقاط، وإذا تعرض الفريق السماوي للهزيمة، فسيحتل المركز الأخير في الترتيب قبل 3 جولات من النهاية.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز

توصل الفريقان إلى اتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة بأن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي باللون الأزرق خلفيض الأبيض، في حين سيرتدي الحارس اللون الأخضر بشكل كامل.

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سوف يبدو فريق صانداونز، الذي يلعب في ميدانه وأمام جماهيره، بزيه الأصفر الأساسي على خلفية زرقاء، وسيكون لون قميص حارس المرمى الوردي.

توجد توافق على أن الفريقين سيتحركان نحو ملعب المباراة في غضون ساعة وعشرين دقيقة، ومن الضروري تسليم التشكيلات لحكم المباراة فور وصولهم إلى الملعب مباشرة.

تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي 1-0 صن داونز

نواذيبو 2-0 بيراميدز

تشكيل صن داونز أمام بيراميدز

وجاء تشكيل فريق صن داونز لمواجهة بيراميدز كالتالي: