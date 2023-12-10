المشرف على مكتب وزير الإسكان يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية..

الاقتصاد
بوابة الفجر

أدلى الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمحاسب/ وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والسيد/ محمود معتز، معاون المشرف على مكتب الوزير، والمهندس هانى مصباح، مدير مكتب المشرف على مكتب الوزير، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، باللجنة الانتخابية بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.


وتفقد المشرف على مكتب الوزير، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سير العمل بالمقار الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم تخصيصها للعاملين والموظفين الحكوميين بالعاصمة، مؤكدًا أن المشاركة الكثيفة من العاملين والموظفين الحكوميين فى الانتخابات الرئاسية، هو خير دليل على الوعى السياسى والحضارى للشعب المصري، وحرصه على ممارسة حقوقه الدستورية.


وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع المسئولين فى أجهزة المدن الجديدة، يواصلون العمل على مدار الساعة، من أجل توفير البيئة الملائمة للمواطنين، لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية في يسر وسهولة، حتى يخرج هذا المشهد الانتخابي بأبهى صورة.

الاسكان وزارة الإسكان العاصمة الادراية الجديدة
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