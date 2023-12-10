يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

جولة البرسا الإسبانية مع Barcelona vs Girona اليوم، مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر يلا شوت في الدوري الإسباني، يبحث برشلونة عن استغلال فرصة تعثر ريال مدريد بالتعادل أمام ريال بيتيس، عندما يواجه منافسه على الصدارة فريق جيرونا في إطار مباريات الدوري الإسباني، وتحتل جيرونا المركز الثاني بنقاط 38، بفارق نقطة عن الفريق المتصدر ريال مدريد، وتطمح في تحقيق الانتصار لاستعادة صدارة الترتيب مجددًا.

في حين يتطلع فريق برشلونة بنفسية إلى تقليص الفارق مع فريق جيرونا، حيث يدخل المباراة متأخرًا بأربع نقاط عن ضيفه، ويحمل في رصيده 34 نقطة، وحتى الآن، لم يتعرض الفريقان لأية هزيمة سوى في مباراة واحدة فقط خلال 15 جولة، وهذا يُنبئ بأن المباراة القادمة ستكون مثيرة، حيث فاز برشلونة في المباراة السابقة على أتلتيكو مدريد، وفاز جيرونا أيضًا على فالنسيا.

قال المدرب الخاص بفريق جيرونا إنه سيكون مفاجأة كبيرة إذا حقق فريقه الفوز على برشلونة، وأكد أن فريقه هو فريق "متواضع" والذي لا يُضاهى بإمكانيات برشلونة.

بينما صرح المدرب تشافي من برشلونة أن المباراة القادمة مع جيرونا ستكون ممتازة، بسبب وجود مدرب رائع لديهم وفلسفة مشابهة لفريقه، وهم يلعبون بثقة مدهشة. جيرونا فريق منافس مباشر، ويأمل المدرب أن يظهر لاعبيه بالشكل الذي أظهروه في مباراتهم مع أتلتيكو مدريد.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة الليلة مواجهة قوية تجمع برشلونة وجيرونا في قمة مباريات الجولة الـ 16 من منافسات الليجا الإسبانية، باعتبار أن هناك صراعا رباعيا بين ريال مدريد وجيرونا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني؛ لذلك تتطلع الجماهير الرياضية إلى معرفة موعد مباراة برشلونة وجيرونا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة لها.

متي موعد مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024 ؟

يستعد فريق برشلونة لاستضافة فريق جيرونا في مباراتهما المقبلة، والتي ستجرى مساء اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الحالي. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز للموسم 2023/2024. يقام اللقاء على ملعب مونتجويك الأولمبي، الذي يعتبر معقل فريق برشلونة، في إطار منافسة الليجا الإسبانية.

تم تحديد موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني 2023/2024، حيث ستبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومنتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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يحتل جيرونا وصافة الترتيب في الدوري الإسباني لموسم 2023/2024 برصيد 38 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع في الدوري الإسباني بـ 34 نقطة؛ لذا ينتظر عشاق كرة القدم مباراة حاسمة اليوم بين برشلونة وجيرونا.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم في الدوري الإسباني ؟

تتسائل الجماهير العاشقة لكرة القدم عن القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني لموسم 2023/2024. يُشير إلى أن هناك عدة قنوات مفتوحة داخل القارة الأوروبية تنقل بثًا مباشرًا لمباريات الليجا دون الحاجة لدفع أي رسوم اشتراك. ومع ذلك، يتعين على الجماهير أخذ العلم بأن تلك القنوات تتطلب تنزيل تردداتها بواسطة خبير في مجال الأقمار الصناعية لضمان متابعة مباراة برشلونة وجيرونا مباشرة اليوم.

هناك متخصصون في مجال الأقمار الصناعية يقدمون خدماتهم لتوفير الترددات الصحيحة لهذه القنوات المفتوحة، مما يتيح للمشجعين فرصة متابعة أحداث المباراة دون الحاجة إلى دفع تكاليف اشتراكات. يمكن للمهتمين البحث عن هذه الخدمات عبر الإنترنت للحصول على المساعدة في استقبال إشارات البث المفتوح لهذه المباراة الهامة في الدوري الإسباني.

تردد قناة Armenia Region تردد قناة BT Sport 2 HD القمر الصناعي: Eutelsat 36°E التردد: 11109 معدل الترميز: 34070 معامل الاستقطاب: رأسي V معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: Astra 2A التردد: 12515 معامل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

وتعد قنوات بين سبورت القطرية هي المذيع الرسمي لنقل مباريات الدوري الإسباني لعامي 2023/2024 للجماهير في دول الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية؛ وبناءً على ذلك، أعلنت أن تردد قناة BeIN Sports 1 القادم سيقوم بعرض البث المباشر لمباراة برشلونة وجيرونا اليوم بالتعليق الصوتي لعصام الشوالي.

تردد قناة BeIN Sports 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وجيرونا اليوم أونلاين؟

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر، يتاح للجماهير خيارين مدفوعين عبر الإنترنت. يمكن الاشتراك في تطبيق "تود"، الذي يقدم تجربة مشاهدة مباريات كرة القدم بجودة عالية وتغطية شاملة للأحداث. هذا الخيار يتيح للمشجعين الوصول إلى البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت بمقابل مادي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت"، التي توفر تغطية شاملة للأحداث الرياضية بما في ذلك مباريات الدوري الإسباني. يتيح هذا الخيار للمشتركين متابعة المباراة مباشرة عبر الإنترنت، مع توفير خدمة عالية الجودة.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا | من هنــــا

تشكيل برشلونة ضد جيرونا

حارس المرمى إيناكي بينيا. رباعي الدفاع جول كوندي، أراوخو، كريستنسن، جواو كانسيلو. ثلاثي الوسط فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان، بيدري. مثلث الهجوم رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

تشكيل جيرونا ضد برشلونة

حارس المرمى باولو غازانيجا. ثلاثي الدفاع إريك جارسيا، دافيد لوبيز سيلفا، دالي بليند. الوسط يان كوتو، يانجل هيريرا، أليكس غارسيا سيرانو، ميغيل غوتيريز، إيفان مارتين، سافيو دي أوليفيرا. قلب الهجوم أرتيم دوفبيك.

مواجهة برشلونة وجيرونا علي صدارة الترتيب

برشلونة يتصدر الترتيب الثالث في الليجا برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 4، وتلقى هزيمة واحدة. في المقابل، يحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 15 مباراة، فاز في 12 وتعادل في مبارتين، وخسر مباراة واحدة.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا | من هنــــا

برشلونة يسعى لتحقيق انتصار مهم ومشوق للتقدم في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز الأولى، حيث يتنافس مع جاره جيرونا، الذي يحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

التحدي يكمن في مواجهة الفريقين، حيث يقدم جيرونا أداءً رائعًا تحت إشراف المدرب ميشيل، ويتفوق على برشلونة بفارق 4 نقاط. جيرونا يظهر بأداء مذهل خارج أرضه، حيث حقق 6 انتصارات في 7 مباريات كضيف، ويتحدى برشلونة بشكل قوي في المربع الذهبي، متطلعًا لاستعادة الصدارة من منافسهم اللدود ريال مدريد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 39 نقطة

2- جيرونا 38 نقطة

3- برشلونة 34 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 31 نقطة

5- ريال سوسييداد 29 نقطة

6- أتلتيك بيلباو 28 نقطة

7- ريال بيتيس 26 نقطة

8- لاس بالماس 24 نقطة

9- خيتافي 22 نقطة

10- فالنسيا 19 نقطة

11- رايو فاليكانو 19 نقطة

12- ديبورتيفو ألافيس 16 نقطة

13- فياريال 16 نقطة

14- أوساسونا 15 نقطة

15- ريال مايوركا 14 نقطة

16- إشبيلية 13 نقطة

17- قاديش 12 نقطة

18- سيلتا فيجو 9 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 4 نقاط