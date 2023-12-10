كورة لايف الآن ( 1 - 2 ) بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

منافسة إسبانية مع Barcelona vs Girona اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا يلا شوت في الدوري الإسباني، فريق جيرونا يحقق نجاحًا استثنائيًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الثاني بعد أن حصد 38 نقطة. يتفوق بفارق نقطة واحدة على فريق ريال مدريد المتصدر وبفارق أربع نقاط عن برشلونة الذي يحتل المركز الثالث.

في حالة فوزه في مباراتهم اليوم مع برشلونة، يمكن لفريق جيرونا أن يتصدر الدوري الإسباني، بينما سيرتفع فريق برشلونة إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن ريال مدريد إذا فاز في المباراة اليوم.

جيرونا يضرب برشلونة مرة أخري

في الدقيقة 40، شهدت المباراة هدفًا رائعًا لجيرونا عن طريق لاعبه ميجيل جويتريز أورتيجا. قام أورتيجا بتسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، حيث ارتفعت الكرة باتجاه الزاوية اليمنى العليا للمرمى، متجاوزةً جهود الحارس، ودخلت الشباك بأناقة. بهذا الهدف، نجحت جيرونا في تعزيز تقدمها في المباراة، مضيفةً هدفًا ثانيًا إلى رصيدها ومعززةً آمالها في تحقيق الفوز.

جيرونا يتقدم والبرسا يعود

في الدقيقة 13، شهدت مباراة برشلونة وجيرونا جوول مذهل لصالح جيرونا بأقدام أرتيم دوفبيك. بدأت الهجمة عندما قام فيكتور تسيانكوف بالتقدم خلف المدافعين، حاز على الكرة وتسلل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين. بعد ذلك، قدّم تسيانكوف تمريرة دقيقة للغاية للمهاجم دوفبيك، الذي كان في موقع مثالي أمام المرمى. سدد دوفبيك الكرة بقوة، مخترقًا شباك المرمى وسط فرحة اللاعبين والجماهير، ليضع جيرونا في المقدمة بهدف رائع.

في الدقيقة 19، شهدت المباراة الرائعة بين برشلونة وجيرونا لحظة مميزة حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول لصالح برشلونة. انطلقت الهجمة من ركلة ركنية قادها رافينيا، حيث أرسل الكرة بدقة نحو داخل منطقة الجزاء. وفي تلك اللحظة الحاسمة، استخدم ليفاندوفسكي ذكائه ومهارته الهجومية ليقوم برأسية قوية استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى، ماراً على يمين الحارس، مسجلاً هدفاً رائعاً لفريق برشلونة. تلك اللقطة شكلت لحظة فريدة من نوعها وأضفت إثارة وحماس إلى المباراة، ملهمة الجماهير ورافعة لروح الفريق.

مباراة برشلونة وجيرونا مباشر تويتر

ليقتنع الجميع بأن برشلونة يحقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة أمام جيرونا، حقق الفريق انتصاراً في سبع مباريات من بين عشر مباريات لعبها الفريقان، بينما حقق جيرونا انتصاراً واحداً فقط.

في آخر ستة مباريات، تمكن نادي برشلونة من عدم الخسارة أمام فريق جيرونا في الدوري الإسباني، وتمت الحفاظ على نظافة شباكه في أربع مباريات من بينها.

لم يتعرض برشلونة لأي هزيمة في آخر أربع مباريات له على أرضه ضد جيرونا في الدوري الإسباني، وقد سجل 17 هدفًا في هذه المباريات.

حقق برشلونة أهدافًا في آخر 13 مباراة له على ملعبه في الدوري الإسباني، وهذه السلسلة هي الأفضل بتوجيه من تشافي حتى الآن.

في برشلونة وجيرونا، يعيشان حالة معنوية رائعة بعد أن حقق كل منهما الفوز في الجولة الماضية، حيث انتصر فريق برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف من جواو فيليكس، وأيضًا فاز جيرونا على فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

قبل مباراة القمة الكتالونية في الدوري الإسباني اليوم، فإن جيرونا تمتلك الخط الهجومي الأقوى بتسجيلها 34 هدفا مقابل 18 هدفًا فقط سجلت في شباكها. بينما برشلونة يفتخر بتسجيل 28 هدفا مقابل تلقيه اهتزاز 14 مرة في شباكه.

تمكن الفريق الزائر من تحقيق فوز ساحق على أوريهويلا بنتيجة 5-2 في مباراة كأس الملك هذا الأسبوع، ولذا سيكون الفريق واثقًا قبل هذه المباراة.

ما هو موعد مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024 ؟

سيستضيف فريق برشلونة الأول لكرة القدم منافسه فريق جيرونا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز 2023/2024. ستقام المباراة في ملعب مونتجويك الأولمبي، الذي يعد معقل برشلونة، في إطار الليجا الإسبانية.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد جيرونا تويتر

وتقرر تحديد موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني للموسم 2023/2024، حيث ستنطلق صافرة اللقاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحل فريق جيرونا في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني 2023/2024 برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فريق برشلونة في المركز الرابع من الليجا الإسبانية بـ 34 نقطة. وبالتالي، ينتظر عشاق كرة القدم مباراة حاسمة اليوم بين برشلونة وجيرونا.

الدولة التوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر التاسعة مساءً مصر (القاهرة)/ فلسطين (القدس- غزة) العاشرة مساء اليوم المملكة العربية السعودية/ سوريا/ قطر 11:00 pm الإمارات/ سلطنة عمان 12:00 pm

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم في الدوري الإسباني ؟

تتساءل الجماهير عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني لعام 2023/2024. نود أن نذكر أن هناك مجموعة من القنوات المفتوحة في أوروبا التي ستنقل المباريات مباشرة دون الحاجة لدفع أي اشتراك. ولكن من الضروري توفر تردد واحد من هذه القنوات باستخدام خبير في المجال الفضائي لمشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا مباشرة اليوم.

قنوات بين سبورت القطرية هي الحاصل الرسمي لنقل مباشر لمباريات الدوري الإسباني 2023/2024 للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية. وقد أعلنت أن تردد قناة BeIN Sports 1 سيعرض بث مباراة برشلونة وجيرونا اليوم، وسيتم تعليقها بواسطة عصام الشوالي.

تردد قناة BeIN Sports 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

كيف يمكنني مشاهدة برشلونة _ جيرونا مساء الليلة ؟

تتجرى اليوم مقابلة بين فريقي برشلونة وجيرونا في 10-12-2023، والتي ينتظرها عشاق ومحبي الفريق الكتالوني ذو السمعة العالية والانجازات الكبيرة والأرقام المذهلة، ولها أهمية كبيرة في صراع الجولة السادسة عشر في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، في الدور السادس عشر من البطولة. ستقام المباراة في ملعب لويس كومبانيس اولمبي، حيث سيكون النادي الغيروني ضيفًا على فريق برشلونة وعلى أرضه وبين جماهيره. يمكنك مشاهدة المباراة عبر البث المباشر على قناة beIN Sports HD 1 بعد انتهاء المنافسة.

ما هو موقف برشلونة وجيرونا فى الدوري الإسباني ؟

برشلونة يواجه فريق جيرونا الكتالوني الذي يقدم أداء مميز تحت قيادة المدرب ميشيل، وهو يتفوق على برشلونة بفارق 4 نقاط. فريق ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا، ولكن مباراة برشلونة وجيرونا القادمة ستكون مهمة، على الرغم من تعادل ريال مدريد أمس أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-1 في نفس الجولة.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا | من هنــــا

برشلونة يواجه جيرونا في مباراة مثيرة وجيرونا يظهر أداءً رائعًا على أرضية ألعاب المضيف، حيث حقق 6 انتصارات في 7 مباريات كضيف. جيرونا ينافس قويًا في المربع الذهبي بطموح لاستعادة الصدارة من الغريم التقليدي ريال مدريد. يحتل جيرونا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 38 نقطة، حيث فاز في 12 مباراة، وتعادل في 2 وخسر في مباراة واحدة، وسجل 34 هدفًا وتلقى 18.

فريق برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، حققها من خلال الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 4 لقاءات، والخسارة في لقاء واحد، ونجح في تسجيل 28 هدفًا واستقبال 14 هدفًا.

في مباراتهم اليوم، يشعر برشلونة بغياب حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن، الذي خضع لعملية جراحية بسبب مشاكل في ظهره.

عصام الشوالي معلقًا علي مباراة برشلونة وجيرونا

يعتبر المعلق التونسي واحدًا من أفضل المعلقين في قناة بي إن سبورتس، حيث يقوم بتعليق المباريات المختلفة بشكل مستمر. وكانت آخر مباراة قام بتعليقها هي تعادل الترجي التونسي مع بيترو أتليتكو الأنغولي دون أهداف في مباراة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا | من هنــــا

تغيبت الأهداف أيضًا عن المباراة التي سبقت مباراة الترجي، حيث كان الشوالي يعلق على مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في نفس الدور من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

قبل ذلك اللقاء، كان الشوالي يعلق على مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي التي تمكن الفيلانز من الفوز بها بنتيجة 1-0 وسجل الهدف اللاعب ليون بايلي.

وكان المعلق التونسي أيضًا المسؤول عن التعليق والوصف في مباراة السد القطري وناساف كارشي الأوزبكي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

في النهاية، شاهد عصام فوز الفريق التونسي الإفريقي بنتيجة 3-1 على فريق لوبيتو الأنغولي في لقاء الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل برشلونة ضد جيرونا

مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر

شكيل جيرونا ضد برشلونة