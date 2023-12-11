آلحين ( 1 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت في كأس خادم الحرمين الشريفين

نقدم لكم بث مباشر مشاهدة مباراة alhilal vs waltaeawun يلا شوت في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، في لقاء مثير ومنتظر، يستعد الهلال لاستقبال نظيره التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في قمة مباراة ربع نهائي كأس الملك لعام 2024. وذلك بعد أداء مثير من الفريقين في المواجهات السابقة، حيث انتهت المواجهة في الدوري السعودي بفوز "الموج الأزرق" في اللحظات الأخيرة، مما يعد إشارة إلى أن المواجهة القادمة ستكون حامية الوطيس ومليئة بالتشويق.

الحكم يحتسب هدف الهلال قبل نهاية الشوط الأول

تألق ميشيل ديلجادو في الدقيقة 45+3 بتسجيل هدف رائع للهلال، إذ نجح في إضاءة شباك المنافس في لحظات الوقت الإضافي خلال الشوط الأول من المباراة. تم تأكيد صحة الهدف بعد أن تجهَّز الحكم إلى شاشة تقنية الفيديو لضمان صحة القرار. يأتي هذا الهدف المميز من ركلة ركنية نفذها مالكوم فيليبي، حيث استقبلها ديلجادو داخل منطقة الجزاء، وبتسديدة قوية أسكنها الشباك. تأكيدًا على صحة الهدف، يظهر أن الحارس لم يتمكن من التصدي بشكل صحيح لتلك الكرة المتقنة التي وجدت طريقها إلى الشباك.

تعد بطولة كأس الملك من البطولات المحببة لجماهير التعاون، حيث اشتهر الفريق بإحداث المفاجآت الكبيرة في هذه البطولة. يسعى التعاون إلى تحقيق الفوز والتأهل على حساب حامل اللقب الهلال، رغم التحديات التي يواجهها الفريق في ظل الحالة المميزة التي يعيشها تحت قيادة المدرب جورجي جيسوس.

وتعد هذه المواجهة بمثابة اختبار حقيقي للهلال وقدرته على الدفاع عن لقبه في هذه البطولة المرموقة. من المتوقع أن تكون المباراة حافلة بالتكتيك والإثارة، حيث يسعى كل فريق إلى التألق وتقديم أداء يرضي جماهيره.

ياسين بونو يرفض حضور حفل جوائز الكاف بسبب مباراة الهلال والتعاون

وأفاد موقع جول السعودي، بأن الحارس المغربي ياسين بونو رفض من قبل السفر لحفل الكرة الذهبية بسبب ارتباطه بمباراة مع الفريق، مضيفا أن الأمر يتكرر الآن والحارس سيتواجد بمواجهة التعاون في ‎كاس خادم الحرمين الشريفين ولم يسافر للمغرب لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وينافس بونو على جائزة أفضل حارس في إفريقيا لعام 2023، رفقة كل من الحارس الدولي المصري محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي والكاميروني، أونانا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الاثنين بالمغرب، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024

مباراة الهلال والتعاون منقولة مجانًا داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD، أما من خارج المملكة أو لمتابعة المباراة بتقنية صورة فائقة الجودة، ستحتاج إلى الاشتراك وشراء جهاز GOBX لفك تشفير قناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024

قنوات SSC متاحة فقط عبر القمر الصناعي "عرب سات" ويمكنك متابعة قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024 من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد : 12380.

: 12380. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024

ستكون مباراة الهلال والتعاون منقولة على الإنترنت من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا داخل السعودية، إلا أن تقنية الصورة ستكون SD.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والتعاون | من هنــــا

ويمكنك متابعة المباراة بتقنية صورة HD، أو إذا كنت خارج السعودية، فقط من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والتعاون | من هنــــا

من المؤكد أن عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية سيتابعون هذه المواجهة بشغف وترقب كبيرين، في انتظار معرفة الفريق الذي سيتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الملك 2024.

التشكيل المتوقع للهلال أمام التعاون

من المتوقع أن يدخل البرتغالي خورخي جيسوس مدرب نادي الهلال بالتشكيلة الاتية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك- على البليهي- كاليدو كوليبالي- سعود عبدالحميد.

خط الوسط: روبين نيفيس- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش- مالكوم- ميشيل ديلجادو.

الهجوم: سالم الدوسري- ألكساندر ميتروفيتش.

ترتيب الفريقين في الدوري

ينفرد الهلال بصدارة دوري روشن ب 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر، بينما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 31 نقطة، مباراة صعبة على الفريقين وسيسعى كلاهما لخطف بطاقة التأهل للدور القادم، وتقام مباراة الشباب والنصر اليوم في نفس الدور ” ربع النهائي” ولكن في التاسعة بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة.

تشكيلة الهلال الرسمية اليوم

مشاهدة مباراة الهلال اليوم تويتر بث مباشر

تشكيلة التعاون الرسمية اليوم