بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت اليوم في ربع نهائي كأس الملك

مشاهدة مباراة النصر والشباب في ربع نهائي كأس الملك

جولة العالمي المحلية مع Al Shabab - Al Nassr اليوم، مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت بث مباشر اليوم في ربع نهائي كأس الملك، مواجهة مثيرة تُرتقب في استاد الأمير خالد بن سلطان في دور ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024، حيث يحل الشباب مُستضيفًا للنصر في مباراة مهمة وحاسمة. الشباب يعيش فترة صعبة في الدوري السعودي، حيث يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، ويتطلع لتحقيق الفوز لاستعادة الثقة وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

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في المقابل، يدخل النصر إلى هذا اللقاء بعد أن استعاد نغمة الانتصارات، حيث حقق فوزًا كبيرًا على الرياض بنتيجة 4-1 في آخر مباراة بالدوري، ويحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة. الفوز في هذه المواجهة سيمنح النصر الفرصة للمضي قدمًا في مسار البطولة والتنافس على لقب كأس الملك.

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهجوم النصراوي، حيث يسعى لقيادة فريقه إلى تحقيق اللقب وإضافته إلى إنجازاته الرائعة مع النصر. يتطلع النصر إلى تحقيق اللقب الذي طال انتظاره في المحافل المحلية، حيث لم يحقق لقب كأس الملك منذ عام 1990.

المواجهة بين الشباب والنصر لن تكون مجرد مباراة، بل تمثل تحديًا كبيرًا لكلا الفريقين الذين يسعون لتحقيق النجاح في هذه البطولة المحلية المرموقة. يشهد الاستاد الأمير خالد بن سلطان توافد الجماهير بانتظار مواجهة لا تخلو من التشويق والإثارة، حيث ستكون الرهانات عالية والمنافسة شرسة على أرض الملعب.

متى موعد مباراة النصر والشباب في كأس الملك 2023؟

يلتقي فريق النصر الأول لكرة القدم بفريق الشباب في مباراة اليوم، وهي ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2023/2024. ستقام المباراة في ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز في العاصمة الرياض.

يتم تحديد موعد مباراة النصر مع الشباب في كأس الملك السعودي 2023/2024 اليوم. ستبدأ اللقاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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وصل فريق النصر السعودي إلى هذه المرحلة من كأس الملك 2023/2024 بعدما حقق الفوز على فريق الاتفاق بنتيجة 1-0 في الجولة السابقة. من جهة أخرى، تمكن الشباب من التأهل للدور الحالي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 بفوزه على فريق الفتح بنتيجة 2-1. وبالتالي، ستجتمع النصر والشباب اليوم في ديربي الرياض مرة أخرى.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب اليوم في كأس الملك السعودي 2023/2024 ؟

لمحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة مباراة النصر والشباب بصورة مجانية داخل المملكة. ستُنقل المباراة عبر قناة SSC1 SD المجانية، وتقدم البث بتقنية صورة عادية، دون تغطية أحداث اللقاء قبل وبعد المباراة على القناة السعودية.

أما للجماهير خارج المملكة العربية السعودية الراغبة في متابعة المباراة بجودة عالية وصورة HD، فينبغي عليهم الاشتراك في إحدى باقات قنوات SSC والحصول على جهاز GOBX لفك التشفير. بهذا الشكل، يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس الملك السعودي للمحترفين عبر قناة SSC 1 HD، والتمتع بتجربة مشاهدة فريدة ومثيرة.

تردد قناة SSC HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم؟

من داخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة بث مباشر لمباراة النصر والشباب عبر تطبيق "شاهد"، والتمتع بتقنية صورة بجودة قياسية SD، وهذا الخيار متاح بشكل مجاني.

أما لمحبي الجودة العالية والذين يتابعون المباراة من خارج المملكة، فيمكنهم الاشتراك في خدمة "شاهد VIP" للتمتع بجودة عالية HD، حيث ستقدم هذه الباقة تجربة مشاهدة فائقة الجودة للمباريات بمستوى متقدم من الوضوح والحماس.

تشكيل مباراة النصر والشباب اليوم

أولًا: تشكيل النصر

حراسة المرمى نواف العقيدي. خط الدفاع أيمن يحيى - إمريك لابورت - علي لاجمي - سلطان الغنام. خط الوسط سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو خط الهجوم كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا - ساديو ماني.

ثانيًا: تشكيل الشباب

حراسة المرمى كيم سيونغ جو. خط الدفاع فواز الصقور - إياغو سانتوس - رومان سايس - حمد اليامي. خط الوسط حسين القحطاني - ماجد كنبه - نواف السعدي. خط الهجوم يانيك كاراسكو - عبد الله رديف - كارلوس جونيور.

معلق مباراة النصر والشباب اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2024

أعلنت مجموعة قنوات الرياضية السعودية SSC، أن المعلق علي سعيد الكعبي هو معلق مباراة النصر اليوم ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة 2023/2024.

نصر رونالدو يخشى مفاجآت الشباب في كأس الملك

فريق العالمي سيشارك في مباراة اليوم مع الشباب، ويهدف لتحقيق الانتصار، ويرغب في إحراز تقدم مهم في البطولة، وسيتم الاعتماد على مجموعة من اللاعبين المميزين بقيادة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.

فريق الشباب، الذي يواجه صعوبات في الدوري المحلي، يسعى جاهدًا للتغلب على هذه المشكلات وإصلاح علاقته مع جماهيره. يأمل في تخطي عقبة النصر والتأهل في البطولة بأبعد ما يمكن. سيستعين بدعم الجماهير واستغلال عاملي الأرض والجمهور في ذلك.

فاز النصر على فريق الاتفاق في دور الستة عشر من البطولة بنتيجة 1-0، في حين فاز فريق الشباب على الفتح بنتيجة 2-1 ليصل إلى دور الثمانية.

ويحاول الشباب الكرواتي إيجور بيسكان أن يتنافس بشكل جدي على الحصول على تأهله في الكأس، بنظرٍ لابتعاده عن منافسته في الدوري السعودي للمحترفين وتراجعه الكبير في الترتيب.

أرقام كريستيانو رونالدو

وقد شارك اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو في مباراته رقم 1200 في مسيرته الكروية، سواء مع الفرق التي لعب فيها أو مع منتخب بلاده. وقد حقق فريقه النصر الفوز على فريق الرياض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لهذا الموسم.

شارك رونالدو في ١٢٠٠ مباراة في مسيرته الرياضية، منها ٢٠٥ مباراة مع المنتخب البرتغالي، و٩٩٥ مباراة مع الأندية.

لعب رونالدو في 995 مباراة مع الأندية التي لعب لها، حيث كان لديه 438 مباراة مع ريال مدريد، 346 مباراة مع مانشستر يونايتد، 134 مباراة مع يوفنتوس، 46 مباراة مع النصر و31 مباراة مع سبورتنج لشبونة.

تشكيلة النصر الرسمية اليوم

بث مباشر مباراة النصر اليوم يلا شوت

تشكيلة الشباب الرسمية اليوم