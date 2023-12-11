آلحين الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت اليوم في ربع نهائي كأس الملك

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت اليوم

جولة سعودية بين Al Shabab - Al Nassr اليوم، مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس الملك، مواجهة مثيرة تنتظر عشاق كرة القدم في الرياض، حيث يتقابل النصر والشباب في إطار ربع نهائي كأس الملك لعام 2024، والتي ستكون نسخة مصغرة من ديربي العاصمة الرياض. يأتي هذا بعد أن نجح النصر في بلوغ هذا الدور بعد انتصار صعب على الاتفاق في الوقت الإضافي، بينما حقق الشباب التأهل بعد انتصار مثير على الفتح بنتيجة 2-1.

الشوط الاول ينتهي بتقدم النصر بثلاثة اهداف لهدف

شهدت مباراة النصر السعودي أمام الشباب الجاري الآن في ربع نهائي كأس الملك السعودي الموسم الحالي 2024-2023، تنافسية شرسة للتأهل إلى نصف النهائي.

سجل فرسان نجد 3 أهداف ورد الليوث بهدف، لكن أهدر كاراسكو ركلة جزاء كانت ستجعل النتيجة 4-2 في الشوط الأول.

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يدخل الفريق الشباب اللقاء الليلة والتي تقام على أرض ستاد الأمير خالد بن سلطان متسلحًا بالأرض والجمهور في مباراة فريق النصر الذي يحل ضيفًا ثقيلاً عليه .

وتأهل الشباب لدور الربع النهائي بعد فوزه على الفتح، في حين فاز النصر على الاتفاق للوصول لهذه المرحلة. يسعى كل فريق للفوز في هذه المباراة الحاسمة لمواصلة مشواره في البطولة.

يسعى النصر للثأر من الخسارة الكبيرة التي تلقاها أمام الشباب في الدوري السعودي بهدف تعويض النتيجة. يطمح النصر، المعروف بلقب "الليوث"، في تحقيق الانتصار في هذه المباراة الحاسمة وتصحيح مساره. ورغم صعوبة المهمة، فإن الفريق يسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور التالي.

لم يحقق النصر لقب كأس الملك منذ ثلاثة عقود، وهذا يجعل التحقيق بلقب البطولة هدفًا كبيرًا للفريق الذي يضم نجمًا كبيرًا كريستيانو رونالدو. يدرك النصر أهمية الفوز في مباراة الشباب لتحقيق هذا الهدف الكبير.

من جهة أخرى، يعاني الشباب من تذبذب في النتائج، حيث لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات. ورغم التحديات، يعلم الشباب جيدًا قوة النصر ويدرك أن المباراة ستكون مهمة وصعبة. يتطلع الفريق إلى تحقيق الفوز وتجاوز النصر للوصول إلى المربع الذهبي.

متى موعد مباراة النصر والشباب في كأس الملك 2023؟

تشهد سماء الرياض الليلة مواجهة حماسية تجمع بين النصر والشباب في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2024. يتنافس الفريقان الرياضيان على ملعب "ستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز" في ديربي الرياض، وتعد هذه المواجهة فرصة حاسمة للتأهل إلى المربع الذهبي.

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تم تحديد انطلاق المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ستشهد المباراة منافسة قوية بين النصر والشباب، ويعكس التاريخ الغني للديربي الرياضي بين الفريقين الحماس والتحدي الذي يميز هذا اللقاء.

سيكون البث المباشر للمباراة متاحًا عبر يلا شوت، وستكون الأنظار متجهة نحو هذه المواجهة المثيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة. لنشهد سويًا على متعة الديربي وحماس اللحظات الحاسمة في مشوار الفريقين نحو اللقب الغالي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين؟

لمتابعة بث مباشر لمباراة النصر والشباب عبر قنوات SSC في كأس الملك السعودي 2023/2024، يمكن للمشجعين الشغوفين بكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاشتراك في باقات القنوات الرياضية السعودية للاستمتاع بالمباراة مباشرة وبجودة عالية.

أما المشجعون داخل المملكة العربية السعودية، فيمكنهم متابعة المباراة عبر قناة SSC1 SD المفتوحة، مما يتيح لهم فرصة الاستمتاع بالمباراة دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

بالتالي، سيكون تردد قناة SSC HD 1 هو وجهتك المثلى للتوجه نحو الإثارة والمتعة لمتابعة مواجهة النصر والشباب في كأس الملك السعودي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب اليوم:

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم؟

إذا كنت داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة النصر والشباب بشكل مجاني عبر تطبيق "شاهد"، الذي يقدم بث مباشر للمباراة بتقنية صورة SD، مما يوفر فرصة مجانية لمحبي كرة القدم للاستمتاع بالحدث.

أما إذا كنت خارج المملكة العربية السعودية أو تفضل متابعة المباراة بجودة عالية (HD)، فيلزمك الاشتراك في باقة البث الرياضية من خدمة "شاهد VIP". هذا الخيار يوفر تجربة مشاهدة بجودة عالية لمحبي الرياضة خارج حدود المملكة.

تشكيل مباراة النصر والشباب اليوم

أولًا: تشكيل النصر

حراسة المرمى نواف العقيدي. خط الدفاع أيمن يحيى - إمريك لابورت - علي لاجمي - سلطان الغنام. خط الوسط سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو خط الهجوم كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا - ساديو ماني.

ثانيًا: تشكيل الشباب

حراسة المرمى كيم سيونغ جو. خط الدفاع فواز الصقور - إياغو سانتوس - رومان سايس - حمد اليامي. خط الوسط حسين القحطاني - ماجد كنبه - نواف السعدي. خط الهجوم يانيك كاراسكو - عبد الله رديف - كارلوس جونيور.

تاريخ مواجهات النصر والشباب

يمتلك فريق النصر، أفضلية في تاريخ مواجهاته أمام الشباب على صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل مواجهة اليوم، ضمن مباريات ربع النهائي.

تاريخ مواجهات النصر والشباب في الكأس:

3 مباريات

2 فوز للنصر

فوز للشباب

سجل النصر 5 أهداف

سجل الشباب 4 أهداف

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

مباراة النصر والشباب تويتر، يترقب الكثير من محبي الكرة السعودية مواجهة هامة ومرتقبة للغاية بين النصر السعودي بقيادة الدون رونالدو وفي المقابل نادي الشباب السعودي بقيادة الأرجنتيني إيفر بانيغا، وتعود الإثارة من جديد في مسابقة كأس الملك، وهي أحد أغلى البطولات السعودية، وستقام تلك المواجهة الهامة اليوم الاثنين وستكون ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، بثلاث مواجهات مختلفة، وتم تأجيل المباراة الرابعة بين الفيصلي والاتحاد بسبب مشاركة الفيصلي في كأس العالم للأندية.

مباراة النصر والشباب تويتر

ويشتد الصراع والتنافس بين الشباب وضيفه النصر في إحدى أبرز المباريات في هذا الدور، وفي المقابل استطاع الهلال السعودي ان يحقق الفوز علي نظيرة التعاون في المباراة التي اقيمت منذ ساعات وحقق الهلال فوزًا غالي واقيمت المباراة علي ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

يحتضن نادي الشباب السعودي مباراة مع فريق النصر السعودي، حيث يسعى كلا الفريقين للتأهل إلى نصف نهائي بطولة جوهرة البطولات المحلية بالمملكة العربية السعودية، مواجهة لن تكون سهله علي الاطلاق لنادي النصر ولكنة يطمح للتاهل إلي نصف النهائي لكي يلاقي المتاهل من الاندية الاخري بالبطولة.

تشكيلة النصر الرسمية اليوم

بث مباشر مباراة النصر اليوم يلا شوت

تشكيلة الشباب الرسمية اليوم