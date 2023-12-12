مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023يلا شوت

بث مباشر تويتر مباراة الاتحاد..مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023،ازداد عمليات البحث من جانب المواطنين عبر الدول العربية لمعرفة القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023 والتي ستنطلق ابتدءًا من اليوم، حيث تشارك في هذه البطولة العديد من الفرق الكبرى ومن بينها أكبر نادي في مصر الاهلي المنتخب المصري، حيث يمثل الاتحاد المملكة العربية السعودية المضيفة للبطولة، حيث أعلنت القناة الرياضية السعودية حصولها على حقوق بث المباراة على شاشتها حصريًا ومجانًا، ليتمكن الجميع من متابعة المباريات عبر تردد القمر الصناعي النايل سات، ومن خلال المقال سنعمل علي توفير كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع تابعونا.

تعتبر هذه المشاركة اتحاد جدة هي الثانية له في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن شارك في نسخة 2005، حيث مثل قارة آسيا حينها، ونجح في احتلال المركز الرابع.

وحال تخطي اتحاد جدة عقبة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، سيصطدم بالأهلي بطل إفريقيا، في مباراة الدور الثاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

على الجانب الآخر، يخوض فريق أوكلاند سيتي البطولة، متسحلًا بخبراته الطويلة في المشاركة بها، حيث يعد الأكثر ظهورًا بواقع 10 مرات، إلى جانب استهدافه تحقيق البطولة، وتحقيق نسخة أفضل من 2014 حيث احتل المركز الثالث حينها.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

تبث المباراة بين الاتحاد وأوكلاند في كأس العالم للأندية 2023 مباشرة وحصريًا عبر شبكة قنوات SSC السعودية وهي الوسيلة الوحيدة لمتابعة مباريات البطولة عبر التلفزيون.

متى موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

تقام مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت مصر.

تشكيل فريق الاتحاد المتوقع أمام أوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية

كشف بعض المحللين الرياضيين فى السعودية أن مارسيلو جاياردو مدرب فريق الاتحاد من المتوقع أن يبدأ مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام فريق أوكلاند سيتى بالعناصر التالية:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي | من هنــــا

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: حسن كادش- أحمد حجازى- زكريا هوساوى- عمر هوساوى

خط الوسط: نغولو كانتى- فابينو- فيصل الغامدى- جوتا

خط الهجوم: رومانرينو وكريم بنزيما

ومن المقرر استمرار مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2023، وسيواجه الفريق الفائز في هذه المباراة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من ديسمبر، وسيتم إقامة مباريات كأس الأندية على ملعبين وهم ملعب الملك عبدالله، وكذلك استاد الأمير عبدالله الفيصل داخل مدينة جدة.