مشاهدة مباراة الإتحاد وأوكلاند سيتي اليوم بث مباشر تويتر

يلا شوت الاتحاد.. مشاهدة مباراة الإتحاد وأوكلاند سيتي اليوم بث مباشر في كأس العالم للأندية – السعودية

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بوابة الفجر

يلا شوت الاتحاد.. مشاهدة مباراة الإتحاد وأوكلاند سيتي اليوم بث مباشر في كأس العالم للأندية – السعودية،مشاهدة مباراة الإتحاد وأوكلاند سيتي اليوم، وذلك في كأس العالم للأندية الدور التمهيدي، يسعي فريق إتحاد جده السعودي أن يكون لديه إنتصار ثمين في مشواره علي حساب نادي أوكلاند سيتي من أجل تحقيق علامة كاملة في مشواره من أجل التقدم إلي الدور المقبل وهو الدور الربع النهائي، حيث أن إتحاد جده سيكون متحفزًا بالجماهير والملعب، وبالتالي سيكون هناك فرصة كبيرة من أجل تحقيق إنتصار كبير في مشواره علي حساب الفريق المنافس، ويأمل نادي أوكلاند سيتي هو الآخر أن يكون لديه نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره من أجل التقدم وملاقاة الأهلي كما حدث في السنوات الماضية، ونحن في موقع الفجر سننشر لكم بث مباشر إتحاد جده ضد اوكلاند سيتي اليوم.

يشارك نادي إتحاد جده السعودي في البطولة للمرة الثانية، بعد أن وصل إلى ربع النهائي في عام 2005، وفي الوقت نفسه، يشارك أوكلاند للمرة الحادية عشرة، بعد خروجه من دور الستة عشر أمام الأهلي المصري العام الماضي.

تلقى الاتحاد خسارته الأولى في ست مباريات عندما خسر 3-1 أمام ضمك في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس، وسجل عبد الرزاق حمدلله هدفًا شرفيًا لهم في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

قنوات SSC هي الناقل الحصري لكأس العالم للأندية 2023 في المنطقة العربية، ستكون مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي مذاعة عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

SSC1 HD

من معلق مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

يتولى التعليق على المباراة بين الاتحاد وأوكلاند سيتي عبر القناة الصوتية الأولى لقناة SSC1 HD فارس عوض، وعبر القناة الصوتية الثانية محمد حسين أضرضور.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي | من هنــــا

متى موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي هو الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

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