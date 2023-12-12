بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية

جولة عالمية Al Ittihad vs Auckland City اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية يلا شوت، وفي إطار انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، يستعد نادي اتحاد جدة السعودي لخوض مباراته الافتتاحية أمام فريق أوكلاند سيتي، وذلك على أرض ملعب "الجوهرة المشعة". تعد هذه البطولة فرصة فريدة للفريق السعودي لتحقيق نجاحات كبيرة ورفع اسم المملكة عاليًا في عالم كرة القدم الدولية.

تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخها، وهي فرصة للعالم لاكتشاف مقومات الرياضة والاستضافة في هذا البلد الذي يتمتع بتاريخ غني وثقافة متنوعة. من خلال استضافة هذه البطولة، تعزز المملكة مكانتها كواحدة من الوجهات الرياضية الرئيسية في المنطقة.

يأمل جمهور "العميد"، كما يُلقب نادي اتحاد جدة، في رؤية نجوم الفريق يقدمون أداءً رائعًا في هذه البطولة، خاصةً بوجود نجوم عالميين مثل الفرنسي كريم بنزيما والفائز بكأس العالم نغولو كانتي. يتطلع الجمهور بتفاؤل إلى تألق الفريق وإظهار قوته ومهاراته في المواجهات القادمة.

وفي هذا السياق، أكد المدير الفني لاتحاد جدة، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، على أهمية مباراة أوكلاند سيتي، معتبرًا الفريق النيوزيلندي خصمًا قويًا يجب التعامل معه بجدية. حث غاياردو لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم والتركيز على تحقيق الانتصار في هذه المرحلة الأولية من البطولة.

يتألق نادي أوكلاند سيتي بمشاركته في هذه البطولة للمرة الحادية عشرة، ويعد أكثر الأندية مشاركة في تاريخ كأس العالم للأندية. يتوقع الفريق النيوزيلندي أداءًا مميزًا ويسعى إلى تحقيق إنجازات جديدة، خاصةً وأن آخر مشاركة لهم في البطولة كانت في عام 2014 حيث حققوا الميدالية البرونزية.

في ظل هذا السياق، يتطلع محبو كرة القدم في المملكة العربية السعودية وحول العالم إلى مشاهدة هذه المواجهة المثيرة في إطار البطولة العالمية، ويتوقعون تقديم عروض كروية ممتعة ومثيرة خلال هذا الحدث الكروي الراقي.

متى موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الحالي، سيلتقي فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة التي ستُقام ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023. ستستضيف مباراة اليوم التي ستجمع اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في ملعب "الجوهرة المشعة" في المملكة العربية السعودية.

تم تحديد موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023، حيث ستنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وتسعة مساءً بتوقيت السعودية، وعشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تويتر مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي

تنتظر الجماهير المصرية بفارغ الصبر معرفة نتيجة مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية عام 2024، حيث سيواجه الفائز في هذا اللقاء النادي الأهلي في الجولة الثانية من مونديال الأندية، والتي ستقام يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023.

وتشارك فريق اتحاد جدة للمرة الثانية في كأس العالم للأندية. سبق لهم المشاركة في النسخة الأولى عام 2005 في اليابان حيث حققوا المركز الرابع. من ناحية أخرى، يعتبر فريق أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بمعدل 11 مرة. ولذا، ينتظر الجمهور مباراة قوية اليوم بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

سيكون من الممكن مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات البث الحصرية لشبكة قنوات SSC الرياضية في المنطقة. وتحديدًا، ستقوم قناة SSC1 HD، المشفرة، بنقل البث المباشر لهذه المواجهة المثيرة.

ويمكن استقبال قناة SSC1 HD عبر القمر الصناعي باستخدام الترددات المخصصة لها. سيكون التعليق على المباراة من قبل محمد حسين أضرضور على القناة الصوتية الثانية، بينما سيقدم فارس عوض التعليق على القناة الصوتية الأولى.

للاستمتاع بمشاهدة البث المباشر للمباراة، يجب الاشتراك في باقة البث الرياضي VIP من خدمة شاهد، حيث سيكون البث متاحًا حصريًا للمشتركين في هذه الخدمة.

بهذا الشكل، يمكن للجماهير التي تتابع مباريات كأس العالم للأندية 2023 الاستمتاع بمشاهدة المواجهة بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي على الشاشات الرياضية والتوجه إلى متعة هذا الحدث الرياضي الكبير.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023

سيكون البث المباشر لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي بوسيلة واحدة وهي الاشتراك في الباقة الرياضية من تطبيق "شاهد VIP".

تشكيل الإتحاد المتوقع أمام اوكلاند سيتي

في حراسة المرمى مارسيلو جروهي في خط الدفاع أحمد بامسعود - فيليبي لويز - حسن كادش - مهند الشنقيطي في خط الوسط فابينهو - فيصل الغامدي - إيجور كورنادو في خط الهجوم صالح العمري - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما.

تشكيل أوكلاند سيتي ضد اتحاد جدة

يأتي تشكيل فريق أوكلاند سيتي المتوقع، لمباراة الاتحاد اليوم في كأس العالم للأندية 2023 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كونور تريسي. كونور تريسي. خط الدفاع: ماريو إيليتش - أدم ميتشيل - نيثين لوبو- جوردان فيل. خط الوسط: تيموتي بوليه - كامرون هويسون - كاري آيدن - تون جو. خط الهجوم: ريان دي فريس - جو لي.

اتحاد جدة يلتقي أوكلاند سيتي في ضربة البداية بمونديال

يستعد فريق اتحاد جدة السعودي، الذي يتضمن اللاعب المصري الدولي أحمد حجازي، لبداية مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة منتظرة أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي. تقام المباراة على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الدور الأول من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي كأس العالم للأندية | من هنــــا

يهدف اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة، حيث يسعى الفريق لتحقيق أقصى إمكانياته في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يمتد حتى 22 ديسمبر.

تشهد هذه المشاركة مشاركة اتحاد جدة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الأولى في عام 2005 باليابان. ومن جهة أخرى، يعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي من الأندية ذات الخبرة في البطولة، حيث يشارك للمرة الـ11 في تاريخه، مما يجعله أكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية.

تعتبر هذه المواجهة بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي فرصة للفريقين للتألق وتقديم أداء قوي يؤهلهما للمراحل اللاحقة من البطولة العالمية.

وفد الجهاز الفني للأهلي يحضر مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي

مارسيل كولير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاد وفدًا من الجهاز الفني لحضور مباراة اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023. تعتبر هذه المباراة الافتتاحية للبطولة، ومن المقرر أن تقام مساء اليوم الثلاثاء في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، المملكة العربية السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي كأس العالم للأندية | من هنــــا

وفي سياق ذلك، قرر كولير وأفراد الجهاز الفني وبعض اللاعبين الحضور إلى الملعب لمشاهدة المباراة. سيتم متابعة اللقاء من صالة الاجتماعات في فندق الإقامة الذي يقيم فيه الفريق. يتوقع أن يشهد اللقاء تواجد عدد كبير من الجماهير والإعلاميين الرياضيين، حيث يُعتبر انطلاق البطولة حدثًا مهمًا على الساحة الرياضية العالمية.

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين، ويترأس الوفد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي. يذكر أن الأهلي سيواجه الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في الدور الثاني من البطولة.