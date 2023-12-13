عاجل| تصل لـ1000 دولار.. الحكومة تقرر فرض رسوم على الأجانب المقيمين في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (3326) بتاريخ 29 أغسطس 2023، والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على الإقامة للسياحة- غير السياحة» بتقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل «الإقامة- غرامات- التخلف- تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

كما أكد القرار فرض رسوم على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري وذلك خلال (۳) أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية يعادل (۱۰۰۰ دولار) تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة.