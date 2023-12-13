مشاهدة مباراة برشلونة وأنتويرب اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

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مشاهدة مباراة برشلونة وأنتويرب اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024يستقبل ملعب بوسويل اللقاء الذى يجمع برشلونة ضد رويال أنتويرب Barcelona vs Royal Antwerp مساء اليوم الاربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري في بطولة دوري أبطال أوروبا ويلتقي الفريقين في اياب الجولة ال6 من دور المجموعات

تأهل برشلونة، الذي يمتلك 5 ألقاب في البطولة، لدور الـ16 رسميًا، بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بورتو وشاختار، صاحبي المركزين الثاني والثالث في المجموعة على الترتيب، على الترتيب، في حين يحتل أنتويرب ذيل المجموعة دون اي نقاط.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 برصيد 12 نقطة، بعدما ضمن التأهل مسبقًا إلى دور ثمن النهائي من دوري الأبطال، فيما يقبع فريق رويال أنتويرب بطل بلجيكا في المركز الأخير دون أي نقاط؛ لهذا يعتقد خبراء كرة القدم أن مباراة برشلونة ورويال أنتويرب سهلة بالنسبة للبرسا.

متى موعد مباراة أنتويرب وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة أنتويرب وبرشلونة في الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، على ملعب بوزيلستاديون.

مشاهدة مباراة برشلونة تويتر وأنتويرب يلا شوت

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

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وشهدت قائمة برشلونة لمباراة اليوم، غياب الرباعى ليفاندوفسكي، رونالد أراوخو، فرينكي دي يونج، وكذلك إلكاي جوندوجان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأنتويرب اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت القطرية هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أنتويرب اليوم في دوري الأبطال، حيث هي الشبكة الوحيدة التي تمتلك حق إذاعة بث مباشر مباريات دوري أبطال أوروبا للجماهير في نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا؛ لذا نعرض لكل المشتركين في قنوات بي إن سبورت تردد قناة BeIN Sports 3 لمشاهدة مباراة برشلونة وأنتويرب مباشر اليوم.

تردد قناة BeIN Sports 3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل برشلونة ضد أنتويرب

ينتظر أن يكون تشكيل برشلونة اليوم لمواجهة رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيدري - جوندوجان - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: جواو فيليكس - فيران توريس - رافينيا.

حصل مهاجم أنتويرب أربنور موجا على بطاقتين صفراوين غير ضروريتين خلال خسارة فريقه أمام شاختار في الجولة الخامسة، مما أدى إلى استبعاده من مباراة الأربعاء بسبب الإيقاف، بينما لا يزال لاعب خط الوسط يورغن إيكيلينكامب يقضي عقوبة إيقافه بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في الجولة الرابعة..

ترك إيقاف موجا فان بومل في معضلة هجومية صعبة، حيث يتعافى زميلاه أنتوني فالنسيا وجاكوب أوندريجكا من الكسور، بينما يغيب المدافعان بيورن إنجلز (أخيل) وجيلي باتاي (الكاحل) أيضًا.

كان Chidera Ejuke أحد هدافي أنتويرب الثلاثة في الفوز على بروج ويمكن مكافأته الآن بدور أساسي على موخا، بينما يجب أن يأخذ الحسن يوسف مكان إيكلينكامب جنبًا إلى جنب مع آرثر فيرميرين ذو التصنيف العالي، والذي يبدو أنه هدف انتقال لبرشلونة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وانتويرب | من هنــــا

بالحديث عن البلوجرانا، سيعمل المدرب تشافي دون المصابين الأربعة المعروفين وهم جافي (الركبة)، إنيجو مارتينيز (أوتار الركبة)، مارك أندريه تير شتيجن وماركوس ألونسو، وكلاهما يعاني من مشاكل في الظهر، بينما فرينكي دي يونج لم يسافر بسبب المرض.

نظرًا لأن مجموعة من الظروف الاستثنائية فقط هي التي ستحرم برشلونة من الصدارة، فلا ينبغي أن يتردد تشافي في تغيير فريقه مساء الأربعاء، خاصة مع احتمال غياب رونالد أروجو وجواو فيليكس عن مباراة الذهاب في دور الـ16 إذا حصلوا على بطاقات صفراء. في بلجيكا.

إن الافتقار إلى لاعبي قلب دفاع بديلين يعني أنه من غير المرجح أن يحصل أراوجو على أي فترة راحة، لكن فيران توريس ولامين يامال وفيرمين لوبيز هم من بين خيارات تشافي البدل في الملعب.