مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند تويتر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند (يلا شوت) بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم،بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث يترقب جميع محبي كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق باريس سان جيرمان ونظيره فريق بروسيا دورتموند، ويستعد فريق باريس سان جيرمان لي هذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي من اجل الفوز با المباراة واقتناص النقاط الكامله، بينما يدخل ايضا بروسيا دورتموند المباراة بكل قوة وحماس عالي من اجل الفوز بالمباراة.

ويسعي سان جيرمان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للفوز على دورتموند وحجز بطاقة التأهل، بينما يسعي بروسيا دورتموند للفوز والانفراد بالصدارة.

ويتصدر بروسيا دورتموند المجموعة السادسة برصيد10 نقاط، بينما يأتي نيوكاسل في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثالث باريس سان جيرمان برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير ميلان 5 نقاط.

مجموعة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يتصدر بروسيا دورتموند المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، برصيد 10 نقاط، يليه باريس سان جيرمان بـ 7 نقاط، ثم نيوكاسل يونايتد وميلان في المركزين الثالث والرابع برصيد 5 نقاط لكل منهما.

يلا لايف مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

فاز باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 في مباراة العودة في سبتمبر في الجولة الأولى. أدى هذا الفوز إلى تمديد سلسلة انتصاراتهم على مضيفي الأربعاء إلى مباراتين. على الرغم من خسارتهم في آخر مرة كانوا فيها على ملعب سيغنال إيدونا بارك، إلا أن باريس سان جيرمان سيصل إلى هنا واثقًا من الفوز. لم يخسر فريق لويس إنريكي أيًا من مبارياته الخمس الأخيرة وحقق الفوز أربع مرات في هذه الفترة. فاز الباريسيون بنتيجة 2-1 في نهاية الأسبوع الماضي على نانت ليحافظوا على صدارة الدوري الفرنسي. ولن يؤكد الفوز الثالث على التوالي دور الستة عشر فحسب، بل سيشهد أيضًا إنهاء الأمور بصفتهم فائزين بالمجموعة. قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى هبوط فريق Les Rouges-et-Bleus إلى الدوري الأوروبي. ويتمتع باريس سان جيرمان بفارق غير مضمون بنقطتين على نيوكاسل يونايتد وميلانو اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند | من هنــــا

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمي دوناروما، في خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينوس، سكرينيار، هيرنانديز، في خط الوسط: إيميري، أوجارتي، فييرا، في خط الهجوم، عثمان ديمبلي، كولو مواني، كيليان مبابي.

تشكيل بروسيا المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل إيدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، المباراة بالتشكيل التالي: حارس المرمى: كوبيل، في خط الدفاع: وولف – ماتس هوميلز – شلوتيربيك – رامي بن سبعيني، بينما وسط الميدان يتكون من: مالين – ماركو رويس – إيمري كان، خط الهجوم: مارسيل سابيتزر – براندت، فولكروج.

لا يعني الحظر المحلي الوشيك الذي سيفرضه هوميلز شيئًا فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن دورتموند فقد أحد لاعبيه ذوي الخبرة في كتاب القواعد لمباراة الأربعاء، حيث يجب أن يقضي إيمري تشان عقوبة الإيقاف بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء في المجموعة الثامنة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

وحول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، فإن هناك مجموعة من القنوات غير العربية تنقل بث مباشر مباريات دوري الأبطال عبر شاشتها المفتوحة، ولكن يستلزم الأمر أولًا ضبط جهاز الريسيفر لديك على مثل هذه الأقمار الصناعية، كما أن قناة بين سبورت BeIN Sports 1 ستنقل هذا اللقاء للجماهير المشتركين لديها في بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ لذا إليك الترددات التي ستتيح مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان مباشر اليوم.

تردد قناة BeIN Sports 1 تردد قناة IRIB Tv 3 تردد قناة BT Sport 2 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مفتوحة القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: Astra 2A التردد: 12515 معامل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

وبالتالي يمكن ترك ترزيتش في موقف صعب في خط الوسط إذا فشل مارسيل سابيتزر في التعافي من مشكلة في ربلة الساق، كما يغيب فيليكس نميشا أيضًا بسبب مشكلة في الفخذ حتى عام 2024، لكن مدرب دورتموند يأمل أن يتخلص النمساوي من المشكلة في الوقت المناسب. لتغطية العلبة المحظورة.

يتمتع ماريوس وولف أيضًا بفرصة قوية للعودة من مشكلة في الكاحل، وهو ما سيكون في الوقت المناسب بشكل خاص حيث لم يتم تسجيل توماس مونييه لفريق دورتموند في دوري أبطال أوروبا، ولكن جوليان رايرسون (الركبة)، يوسوفا موكوكو (أوتار الركبة)، سيباستيان هالر (الركبة) وجوليان دورانفيل (الفخذ) كلها غير متوفرة.

لم يكن تشان هو اللاعب الوحيد الذي حصل على إنذار مهم في الجولة الخامسة، حيث أن جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي هو أيضًا في خطوة سيئة لتراكم الإنذارات، مما يمنح برادلي باركولا الأمل في لعب دور أساسي بعد أن افتتح حسابه مع الباريسيين مقابل نانت في عطلة نهاية الاسبوع.

كما شهد الفوز على فريق Les Canaris لعب المراهق وارن زائير إيمري لمدة 30 دقيقة على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من التواء في الكاحل، والذي كان من المتوقع في البداية أن يستبعده حتى عام 2024، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان إنريكي مستعدًا للمخاطرة به من اجازة هذا الاسبوع.

نونو مينديز (أوتار الركبة)، بريسنيل كيمبيمبي (أخيل)، فابيان رويز (الكتف)، كيلور نافاس (الظهر)، وسيرجيو ريكو (إصابة في الرأس) جميعهم خارج المنافسة بالنسبة للزوار، ولكن لم تظهر أي مخاوف جديدة على رؤوسهم القبيحة من الفوز على نانت.