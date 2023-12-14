موعد مباراة أستون فيلا وزرينيسكي في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم، نحو موعد مباراة أستون فيلا ضد نظيره زرينيسكي موستار في دوري المؤتمر موسم 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباراة.

ما موعد مباراة أستون فيلا ضد زرينيسكي موستار في دوري المؤتمر؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي نظيره نادي زرينيسكي موستار مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، في الجولة السادسة من منافسات دوري المؤتمر موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب إتش اس كيه زرينيسكي المباراة المرتقبة بين نادي أستون فيلا الإنجليزي وزرينيسكي موسكار في دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد زرينيسكي موستار؟

تذاع أحداث مباراة أستون فيلا ضد زرينيسكي موستار عبر بي إن سبوتس 6 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

التردد 11566

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد بي إن سبورتس عبر سهيل سات

التردد 11585

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي سهيل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

الجودة HD

ما هو ترتيب المجموعة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي؟

أستون فيلا، 12نقطة

ليغيا وارسو، 9 نقاط

إي زد الكمارا، 6 نقاط

زرينيسكي موستار، 3 نقاط