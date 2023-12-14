بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري المصري | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري المصري

منافسة محلية بين Zamalek Vs Al Masry اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري نيل، تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية نحو ملعب الجيش ببرج العرب حيث ستشهد المباراة الصاخبة بين الزمالك والمصري في إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري موسم 2023-2024. يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة، حيث يسعى لاستعادة توازنه وتحسين وضعه في الترتيب تحت قيادة مدربه المؤقت معتمد جمال. يأتي ذلك في ظل ابتعاد الزمالك عن الصدارة بفارق 5 نقاط خلف فريق بيراميدز.

تعد هذه المباراة فرصة هامة للزمالك للعودة إلى سكة الانتصارات واستعادة الثقة، وسيكون التركيز على تحقيق النقاط الثلاث في مواجهة صعبة أمام المصري. تأتي المباراة في إطار سعي الزمالك للتفوق على منافسيه في الدوري المصري وتقديم أداء قوي يرضي جماهيره.

على الجانب الآخر، يسعى المصري البورسعيدي إلى تحقيق الفوز للابتعاد عن المنافس الزمالك في جدول الترتيب. يحتل المصري المركز التاسع حاليًا برصيد 12 نقطة، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في الدوري المحلي. يعد الفوز في مباراة اليوم أمام الزمالك فرصة ذهبية لتعزيز طموحات المصري في الموسم الحالي وإظهار قوته أمام أحد أقوى الأندية في البطولة.

يشهد عودة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري إلى التدريبات جاهزيتهم للمشاركة بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي استمرت لمدة شهر. يعزز عودتهم إمكانيات المدرب في اختيار التشكيلة الأمثل للمباراة، ويضيفون خيارات إضافية في خطط الفريق لتحقيق الفوز.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتحقيق أهدافهم في الموسم الحالي. يترقب عشاق الكرة المصرية هذا اللقاء بفارغ الصبر لرؤية الأداء والنتيجة التي ستكون ذا طابع خاص في مشوار كل فريق في الدوري المصري الممتاز.

متى ميعاد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري 2023؟

ستُلعب مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تُقام اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023.

الزمالك والمصري بث مباشر

تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية. يترقب عشاق الكرة المصرية هذا اللقاء بفارغ الصبر لمتابعة تطورات الفرق والنجوم على أرض الملعب ورؤية الأداء المبهر الذي سيُقدمه الفريقان في هذه المواجهة المهمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري 2023؟

ستكون قناة "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وتعتبر هذه القناة المصرية من الشبكات الرياضية الرائدة في البث التلفزيوني للمسابقات الرياضية في مصر. وتُخصص القناة الرياضية الأولى "ON TIME SPORT 1" لبث مباراة الزمالك والمصري، حيث يمكن للجماهير التمتع بتغطية حصرية وشاملة لهذا اللقاء الرياضي المثير.

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات التردد 10853 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة اون تايم سبورت على العرب سات التردد 11861 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي عرب سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري 2023؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الممتاز، من خلال الحسابان الرسميان لموقع كورة بلس على يوتيوب وفيسبوك.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمواجهة الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمود جاد. الدفاع: حسين السيد وباهر المحمدي وأحمد منصور وكريم العراقي الوسط: أمامهم: محمود حماده وايزي إيميكا غيلاس قناوي والياس الجلاصي وميدو جابر الهجوم: فخر الدين بن يوسف

الزمالك يسعى لاستعادة التتويج بالدورى المصري

يستعد الزمالك للمضي قدما في رحلة استعادة لقب الدوري المصري، وبدأ مشواره في المسابقة بتعادل إيجابي مع بيراميدز في الجولة الأولى بنتيجة هدفين لكل فريق. ومن ثم، شهدت الجولات التالية تعادلًا آخر مع المقاولون العرب وفوزًا على البنك الأهلي بنتيجة 2-1، وانتصارًا مثيرًا على سموحة بخماسية مقابل هدف. ورغم الهزيمة أمام زد بنتيجة 2-1، إلا أن الفريق تعوض بفوز مستحق على مودرن فيوتشر بنتيجة 2-0.

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يحتل الزمالك المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تصدر الأهلي المركز الأول بفضل تتويجه بلقب الموسم الماضي. تشهد المنافسة في الدوري المصري على التنافس الشديد بين الأندية، ويسعى الزمالك لتقديم أداء قوي والتنافس على اللقب هذا الموسم.

عودة محمود حمدي الونش في لقاء المصري

عاد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى قائمة الفريق بعد غياب دام لمدة 7 أشهر، حيث يشارك في مواجهة الفريق أمام المصري البورسعيدي في إطار الدوري المصري الممتاز.

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كان الونش قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي في 13 مايو. بعد فترة طويلة من التأهيل والعمل البدني، يعود الونش لتقديم خدماته للفريق ويشارك في المباريات بعد فترة غياب طويلة.

تلك العودة تُعد خبرًا إيجابيًا لجماهير الزمالك واللاعب نفسه، وتضيف خيارًا إضافيًا للمدرب في التشكيلة الأساسية للفريق.