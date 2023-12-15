مشاهدة مباراة الاهلي تويتر والاتحاد بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم للاندية،مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية سيطرت على محركات البحث عبر مواقع الإنترنت المختلفة، وتساءل عدد كبير من عشاق النادي الأهلي عن موعد المباراة والقنوات الناقلة واسم المعلق.

حتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة نارية وقوية، حيث تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق الاتحاد اليوم، في جولة الدور الثاني من ضمن منافسات كأس العالم للأندية، حيث من المقرر إقامة المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر الحالي.

وتأهل اتحاد جدة إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، ليضرب موعدا مع الأهلي اليوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري.

مشاهدة مباراة الاهلي تويتر والاتحاد بث مباشر يلا شوت

وستكون مباراة الأهلي اختبارا حقيقيا للاتحاد ولرؤية الأرجنتيني مارسيلو جاياردو ولجدية الفرنسي كريم بنزيما في تقديم كل ما لديه لفريقه.

واستعاد الاتحاد نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق دعمًا للجهاز الفني بتعدد خياراته الهجومية في اللقاء، كما ستشهد المباراة مشاركة العديد من كبار اللعبة أيضا على مستوى العالم، مثل كريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو، ورومارينهو، وإيجور كورنادو نجوم اتحاد جدة، وفي الأهلي يتواجد، أليو ديانج، بيرسي تاو، علي معلول، والفرنسي أنطونيو موديست.

أين يمكنك متابعة مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

أين يمكنني متابعة مباراة الأهلي والاتحاد؟ تنقل مباراة الأهلي والاتحاد عبر شبكة قنوات SSC SPORTS السعودية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية؟

يلا شوت الجديد الأهلي والاتحاد، تذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد تحديدًا عبر قناة SSC SPORTS HD الأولى المشفرة، وهي القناة المتخصصة في نقل جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

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ويعتبر هذا هو أفضل إنجاز حققة البطل الأفريقي طوال مشوارة في بطولة كأس العالم للأندية، ويسعي في هذة النسخة إلي تحقيق مركز أفضل، ولهذا يسعي لاعبية الفريق لعمل التجهيزات الكاملة من أجل الفوز في هذة المباراة أمام البطل السعودي ومن ثم مواجهة بطل جنوب أمريكا، والتأهل للدور النهائي.

من هو معلق مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية؟

قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم أين يمكنني مشاهدة ‎نادي الاتحاد – الأهلي؟ في ربع نهائي كأس العالم للأندية الأهلي والاتحاد كورة ﻻيف، كشفت القناة الناقلة عن هوية معلق مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق السعودي فهد العتيبي.

كيف تتابع الأهلي ضد الاتحاد في كأس العالم للأندية عبر الإنترنت؟

الأهلي والاتحاد يلا شوت، نستعرض لكم من خلال موقعنا يلا مصر لنقل المباريات الطريقة الوحيدة لمتابعة مباراة الأهلي والاتحاد عبر شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق تطبيق شاهد VIP عبر مختلف الأجهزة الذكية.

حكم مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم

حكم ساحة خيسوس فالنزويلا حكم مساعد أول خورخي أوريجو حكم مساعد ثاني توليو مورينو حكم رابع كوانا واجو (نيوزلندا)

تشكيلة الأهلي ضد الاتحاد السعودي

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع على معلول- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد هاني. خط الوسط إمام عاشور- مروان عطية- أليو ديانج. خط الهجوم حسين الشحات- محمود كهربا- بيرسي تاو.

تشكيلة الاتحاد السعودي ضد الأهلي

حراسة المرمى مارسيلو جروهي. خط الدفاع زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر الشنقيطي. خط الوسط نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجو كورنادو. خط الهجوم رومارينهو، كريم بنزيما.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد، يمكن لمتابعينا الكرام متابعة مباراة الأهلي والاتحاد عبر بعض القنوات المفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية، وهذه القنوات هي:

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