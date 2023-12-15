مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد يلا شوت

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية 2023

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بوابة الفجر

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية 2023،يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين نادي الاهلي ونظيره نادي الاتحاد السعودي، وذلك خلال جولة الدور الثاني من بطولة كاس العالم للاندية، حيث يستعد كلا من الفريقين لمباراة اليوم بشكل قوي وتركيز عالي.

مباراة الاتحاد والأهلي المصري، ليست مباراة قوية في كأس العالم فقط، بل تعد ديربي قوي بين ناديين من كبار الشرق الأوسط، نظرًا للشعبية الجارفة لهما، في الوطن العربي والإفريقي، حيث يتأهل الفائز من الفريقين، إلى الدور نصف النهائي، لمواجهة فلومينيسي البرازيلي.

تأهل الاتحاد السعودي لمواجهة الأهلي بعد فوزه في المباراة الأولى على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0، سجل البرازيلي رومارينيو والفرنسيان نغولو كانتي وكريم بنزيما ثلاثة أهداف في الشوط الأول من تلك المباراة.

يمكنك متابعة مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات SSC في المنطقة العربية.

وسيتولى فهد العتيبي مهمة التعليق على مباراة الاتحاد والأهلي على القناة الصوتية الأولى، في حين سيقوم المعلق مدحت شلبي بالتعليق على المباراة على القناة الصوتية الثانية.

الأهلي يبحث عن الثأر أمام الاتحاد

التقى الفريقان مرة واحدة فقط رسميًا حتى الآن، وكان ذلك اللقاء في نسخة 2005 من كأس العالم للأندية.

كانت هذه النسخة الوحيدة التي ظهر فيها الاتحاد في المسابقة العالمية.

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سجل الاتحاد فوزًا بنتيجة 1-0 في ذلك اللقاء، ليحتل المركز الرابع في ذلك الموسم.

حافظ الأهلي على شباكه نظيفة في ثلاث من آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات، وفشل في تسجيل هدفين في هذه المباريات أيضًا.

حقق الأهلي فوزًا وخسارة في لقائيهما أمام الفرق السعودية في كأس العالم للأندية.

بينما خسر المارد الأحمر مباراتين على التوالي في كأس العالم للأندية، وتلقت شباكه أربعة أهداف لكل منهما في هذه الهزائم.

لقد حققوا ثلاثة انتصارات فقط في آخر 11 مباراة في جميع المسابقات لكنهم خسروا مرة واحدة فقط في تلك الفترة.

إنهم يشاركون للمرة الرابعة على التوالي في كأس العالم للأندية وسيتطلعون إلى الاستفادة القصوى من تجربتهم هنا.

فاز النمور بخمس من مبارياتهم السبع الأخيرة في جميع المسابقات، وسجلوا 17 هدفًا بينما استقبلت شباكهم 10 مرات في هذه المباريات.

ومن المثير للاهتمام أنهم يلعبون مبارياتهم على أرضهم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الأمر الذي من شأنه أن يمنحهم الأفضلية في هذه اللقاءات.

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