مشاهدة بث مباشر الاتحاد والاهلي الآن اليوم 15-12-2023 يلا شوت HD

مشاهدة بث مباشر الاتحاد والاهلي الآن اليوم 15-12-2023 يلا شوت HD،يلتقي الأهلي مع الاتحاد اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023،بث مباشر الأهلي والاتحاد السعودي اليوم الجمعة 23-12-2023 في كأس العالم للأندية،يبحث عشاق الكرة العالمية والعربية في العالم أجمع، عن بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية اليوم الجمعة.

تجرى منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، على ملاعب المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم

قنوات SSC Sports السعودية، ستوفر بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السعودي، عبر قناته SSC Sports HD 1 حيث تعد الناقل الحصري لـ كأس العالم للأندية 2023، وتتيح لمتابعيها مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد مباشر عبر قنواتها على قمر النايل سات وعرب سات، لكن ستكون للمشتركين في باقتها.

توقيت مباراة الاهلي والاتحاد

كما تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة الاهلي والاتحاد خلال جولة الدور الثاني من بطولة كاس العالم للاندية، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 8 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 9 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 10 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

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الأهلي يبحث عن الثأر أمام الاتحاد

التقى الفريقان مرة واحدة فقط رسميًا حتى الآن، وكان ذلك اللقاء في نسخة 2005 من كأس العالم للأندية.

كانت هذه النسخة الوحيدة التي ظهر فيها الاتحاد في المسابقة العالمية.

سجل الاتحاد فوزًا بنتيجة 1-0 في ذلك اللقاء، ليحتل المركز الرابع في ذلك الموسم.

حافظ الأهلي على شباكه نظيفة في ثلاث من آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات، وفشل في تسجيل هدفين في هذه المباريات أيضًا.

تردد قناة SSC Sports HD 1 الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي عبر العرب سات

ويأتي تردد قناة SSC Sports HD 1 الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي عبر العرب سات كالتالي: تردد القناة 12418 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وفي سياق قريب، يحسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف المهاجم الأجنبي، الذي يستهدفه خلال فترة الانتقالات الشوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في كأس العالم للأندية قبل مواجهة الاتحاد السعودي

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي في تقرير قبل مباراة الاهلي ضد الاتحاد، فإن وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور يتصدرون قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة، حيث شارك كل منهم في خمسة نسخ من البطولة، يليهم عماد متعب ورامي ربيعة وحسين الشحات برصيد أربع مشاركات منها واحدة مع العين الإماراتي، وكل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو يانج وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف برصيد ثلاث مشاركات لكل منهم، وهناك 22 لاعبا شارك كل منهم مرتين، منهم بيرسي تاو الذي شارك مرة مع صن داونز والثانية مع الأهلي.

تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي والمصري

نرصد لكم خلال الجدول التالي: تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي والمصري، قبل المواجهة المرتقبة الليلة على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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البطولة نتيجة المباراة الاتحاد والأهلي بطولة النخبة العربية عام 1992 (2-2) الأهلي والاتحاد السعودي في بطولة العرب أبطال الدوري بنسخة 1995 (0-1) الأهلي والاتحاد في بطولة السوبر المصري السعودي عام 2001 (2- 3) الاتحاد والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2005 (1-0)

متى موعد مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية 2023؟

تقام مباراة الأهلي والاتحاد يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.