حيدر العطاس يُعزي دولة الكويت حكومة وشعبًا في وفاة الشيخ نواف

تقدم دولة الرئيس حيدر أبو بكر العطاس مُستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بخالص التعازي والمواساة لقادة وشعب الكويت الشقيق والأمة العربية والإسلامية في فقيد الأمتين العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

وأشار دولة الرئيس حيدر أبو بكر العطاس خلال برقية عزاء، إلى أنه تلقى ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته)، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وكانت له جهود كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء والعمل دائمًا على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه.

برقية العزاء التي تقدم بها دولة الرئيس حيدر أبو بكر العطاس تتضمنت أيضًا، الإشارة إلى الأدوار العظيمة للفقيد (طيب الله ثراه) في دعم اليمن في مُختلف المجالات والظروف وخاصة خلال الأزمة الإنسانية الحالية، وجهوده في سبيل تحقيق السلام وإنهاء الحرب.

وثمن، مواقف أمير الكويت الأخوية الصادقة إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف في السراء والضراء، مشيرًا إلى ما قدمته الكويت لليمن في ظل قيادة اميرها الراحل وكل افراد الاسرة الحاكمة لليمن من منطلق عروبي اخوي وإنساني نبيل.

وعبر دولة الرئيس العطاس مُستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال برقية العزاء عن خالص عزائه ومواساته إلى الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشقيق بوفاة أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه)، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.