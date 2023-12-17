عاجل:- وفاة دبلوماسي فرنسي جراء قصف إسرائيلي على رفح

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مأساوي أن دبلوماسيًا فرنسيًا فقد حياته نتيجة للجروح التي أصيب بها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

نشرت الوزارة البيان في الموقع الرسمي مساء السبت، حيث أفاد بأن المسؤول وجماعته لجؤوا إلى منزل أحد زملائهم في القنصلية الفرنسية برفح جنوب قطاع غزة، وتعرض المنزل للقصف الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن جرح المسؤول ووفاة نحو 10 أشخاص.

أعربت فرنسا عن استنكارها للقصف الذي أدى إلى "فاجعة مقتل المدنيين"، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوضيح كامل لملابسات الهجوم. وفي هذا السياق، أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إلى "قلق بلادها البالغ" إزاء الوضع في قطاع غزة، داعية إلى "هدنة جديدة فورية ومستدامة" في النزاع بين إسرائيل وحماس خلال زيارتها إلى تل أبيب يوم الأحد.