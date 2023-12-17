يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد| جودة عالية HD مشاهدة رابط سريع

يستضيف فريق ليفربول اليوم الاحد 17 ديسمبر فريق مانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وذلك على ملعب آنفيلد وتأتي مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز ويبحث عشاق النجم المصري محمد صلاح اللاعب ضمن صفوف فريق ليفربول الآن عن كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر اليوم.

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مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تعد قمة ليفربول ومانشستر يونايتد من أهم المباريات الكروية في إنجلترا على الإطلاق ويسعى ليفربول للفوز بالمباراة للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي خصوصًا أن الفريق لم يخسر في آخر 9 مواجهات بالدوري بينما يسعى مانشستر يونايتد للفوز بالمباراة من الحصول على الثلاث نقاط وتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الاحد 17 ديسمبر في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب آنفيلد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات bein sport وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم عبر قناة bein sport HD 1.

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التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

-حارسة المرمى: أندريه أونانا

-خط الدفاع:كوستاس تسيميكاس. -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد.

-خط الوسط:واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - هارفي إليوت.

-خط الهجوم:لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:

-حارسة المرمى:أندريه أونانا

-خط الدفاع:ديوجو دالوت - رافاييل فاران - فيكتور ليندلوف - أرون وان بيساكا

خط الوسط:سكوت ماكتوميناي - كوبي ماينو - سفيان أمرابط

خط الهجوم:ماركوس راشفورد - أليخاندرو جار ناتشو - راسموس هويلوند

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 27 نقطة.