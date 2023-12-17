مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم

منافسة الشمال الغربي مع Liverpool vs Manchester United اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت في الدوري الإنجليزي، في مساء اليوم الأحد، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة الفريق الغريم مانشستر يونايتد في مباراة نارية ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي. ستُقام المواجهة على أرض ملعب "آنفيلد"، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الفوز والابتعاد في صدارة جدول الترتيب.

يتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن آرسنال الوصيف. ويعد النجم المصري محمد صلاح أحد أبرز العناصر الهجومية في تشكيلة ليفربول، حيث يسعى لتقديم أداء مميز والمساهمة في تحقيق الانتصار.

من جانبه، يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 27 نقطة، ويسعى لتحقيق الانتصار وتحسين وضعيته في الترتيب. يترقب عشاق الكرة المواجهة بفارغ الصبر، حيث تجمع بين الطموحات والتطلعات للفوز من كلا الفريقين.

تعكس المواجهة أهمية اللحظة وتاريخ المنافسة الكبيرة بين الفريقين، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومليئًا بالتشويق والتنافس. يأمل جمهور كل فريق في رؤية أداء مميز وتحقيق الانتصار في هذه المباراة الحاسمة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، منافسه فريق مان يونايتد، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، ويستضيف ملعب "الأنفليد" معقل الليفر مجريات مباراة ليفربول واليونايتد اليوم في البريميرليج.

وتحدد موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، أما موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم سيكون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 برصيد 37 نقطة قبل هذا اللقاء المنتظر، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع بـ 27 نقطة من ترتيب البريميرليج.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، بالنسبة للترددات المفتوحة والمشفرة، ونشير في هذا الإطار إلى أن قناة بين سبورت القطرية هي التي تمتلك حقوق إذاعة بث مباشر مباريات البريميرليج للجماهير التابعين لها في نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لهذا فإن مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد مباشر اليوم، ستكون عبر تردد قناة BeIN Sports 1 الآتي، وكذلك تردد هذه القناة المفتوحة.

بطاقة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المباراة ليفربول ضد مان يونايتد الجولة السابعة عشر الدوري الإنجليزي الممتاز الموعد السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة القنوات الناقلة بي ان سبورت 1 المعلق عصام الشوالي.

أين يمكنني مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD"، وهو تطبيق يتطلب دفع رسوم اشتراك. يمكنك من خلال هذا التطبيق الاستمتاع مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر، بالإضافة إلى جميع مباريات كرة القدم التي تُبث عبر قنوات "بي إن سبورتس". يتيح لك التطبيق أيضًا الوصول إلى محتوى إضافي فني وترفيهي يُقدمه الشبكة.

يرجى مراجعة موقع "بي إن سبورتس" للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية الاشتراك في خدمة TOD وطرق الوصول إليها.

تشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

تشكيل الريدز

في حراسة المرمى أليسون بيكر. خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس. خط وسط الملعب سوبوسلاي - واتارو إندو - ريان جرافنبرخ. في خط الهجوم محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

تشكيل مان يونايتد

في حراسة المرمى أونانا. خط الدفاع وان بيساكا - رافيائيل فاران - لوك شاو - ديوجو دالوت. خط وسط الملعب كوبي ماينو - سفيان أمرابط - سكوت ماكتومناي. في خط الهجوم ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند - جارناتشو.

ما هو ترتيب ليفربول ومان يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

في جدول الدوري الإنجليزي، يتصدر فريق ليفربول المركز الأول برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 27 نقطة.

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي | من هنا

تسعى فرقة ليفربول إلى تحقيق الفوز في المباراة المرتقبة أمام فريق إريك تين هاج، بهدف تعزيز موقعها في الصدارة، خاصةً وأن فريق آرسنال يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، ومن المتوقع أن يخوض مباراة أخرى قوية ضد فريق برايتون قبل مواجهة ليفربول لمانشستر يونايتد.

تاريخ مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد القوي

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، المعروفة بدربي الشمال الغربي (North West derby)، تعتبر واحدة من أهم المواجهات الرياضية في كرة القدم الإنجليزية. يتنافس الفريقان، ليفربول ومانشستر يونايتد، اللذان يمتلكان أكبر عدد من البطولات في تاريخ الكرة الإنجليزية. حاز مانشستر يونايتد على 66 بطولة، فيما حقق ليفربول 64 بطولة. تعد هذه المباراة واحدة من أبرز الصراعات في كرة القدم الإنجليزية وتحظى بشهرة كبيرة.

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي | من هنا

جذور الصراع بين الفريقين تعود إلى القرن التاسع عشر، حينما كانت مدينة ليفربول تزدهر بفضل مينائها البحري، بينما كانت مانشستر تعتبر مركزًا صناعيًا مهمًا. قام أهل مانشستر بحفر قناة ملاحية لاستقبال السفن التجارية، مما أدى إلى خسائر اقتصادية لليفربول وتسبب في زيادة معدلات الفقر والبطالة، مما أثار غضب سكان ليفربول.

تصاعدت حدة المنافسة بين الفريقين في الستينيات بفوز مانشستر يونايتد بكأس أوروبا عام 1968، ورد ليفربول بفوزه بأربع بطولات أوروبية في السبعينيات والثمانينيات. على المستوى المحلي، كان ليفربول قويًا، لكن مانشستر يونايتد أصبح الأكثر نجاحًا في الدوري الإنجليزي في التسعينيات.

قام فيل تشيسنال بالانتقال من ليفربول إلى مانشستر يونايتد في عام 1964، وهو آخر لاعب انتقل بين الفريقين.

تشكيل ليفربول الرسمي

بث مباشر مباراة ليفربول يلا شوت

تشكيل مان يونايتد الرسمي