بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ديربي انجلترا بين Liverpool vs Manchester United اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت في الدوري الإنجليزي، في مواجهة مثيرة، يحتضن فريق ليفربول غريمه فريق مانشستر يونايتد اليوم على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 27 نقطة. ويدخل الريدز المباراة بعد تأهلهم إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي وتصدرهم مجموعتهم برصيد 12 نقطة.

من ناحية أخرى، يسعى فريق مانشستر يونايتد إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد أداء متذبذب في الفترة الأخيرة.

ويتعرض مانشستر يونايتد لبعض الغيابات الهامة، حيث سيغيب المدافع هاري ماغواير بسبب الإصابة، ومن المتوقع غياب المهاجم أنتوني مارسيال بسبب المرض. كما سيغيب القائد برونو فيرنانديز بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الخامسة في المباراة السابقة أمام بورنموث.

تتسارع التحضيرات لهذه المواجهة المثيرة، ويتطلع كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024

في مواجهة مثيرة، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بمنافسه اللدود فريق مانشستر يونايتد في ملعب "الأنفليد". تقام المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر الحالي، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024.

تأتي مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 37 نقطة، بينما يجد مانشستر يونايتد نفسه في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

سيكون اللقاء فرصة للنجم المصري محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول والتألق أمام الجماهير في ملعبهم. يتطلع الريدز إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الثلاث نقاط لتعزيز موقعهم في الصدارة.

مان يونايتد ضد ليفربول بث مباشر

من جهة أخرى، يسعى فريق مانشستر يونايتد لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في الترتيب وتعويض الخسارتين الأخيرتين. ورغم بعض الغيابات بسبب الإصابات والانضمام إلى صفوف الفريق المنافس، يطمح الشياطين الحمر في الظهور بأداء قوي.

باعتبارها مباراة كلاسيكية في عالم كرة القدم، يترقب المشجعون حول العالم هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث يجتمع الطرفان في صراع مثير من أجل تحقيق الانتصار والسيطرة على قمة الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

لمتابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، يجب الاشتراك في خدمة بي إن سبورتس التي تحمل حقوق البث الحصري والمباشر لمباريات البريميرليج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكنك ذلك من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" الخاص ببي إن سبورتس أو خدمة "بي إن كونكت".

على تردد قناة BeIN Sports HD 1 ستتاح لك فرصة متابعة اللقاء المثير بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "الأنفليد". اشتراكك في خدمة بي إن سبورتس سيمكنك من الاستمتاع بتجربة مشاهدة فريدة وجودة عالية لهذه المباراة الرياضية المهمة.

تردد قناة BeIN Sports 1 تردد قناة IRIB Tv 3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر وجميع مباريات كرة القدم التي تبث عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

تشكيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

أولًا: تشكيل ليفربول اليوم

حراسة المرمى أليسون بيكر. خط الدفاع فان دايك، كوناتى، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس. خط الوسط دومينيك سوبوسلاى، ريان جرافينبيرش، واتارو إيندو. خط الهجوم لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

ثانيًا: تشكيل مان يونايتد اليوم:

حراسة المرمى أونانا. خط الدفاع ليندلوف، فاران، دالوت، بيساكا. خط الوسط مرابط، مكتوميناى، كوبي ماينو. خط الهجوم راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

مانشستر يونايتد يستعيد نجمه قبل مواجهة ليفربول

تعرض اللاعب ماركوس راشفورد لإصابة بفيروس "نوروفيروس"، المعروف أيضًا باسم "حشرة القيء الشتوي"، مما أدى إلى غيابه عن مباراة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يتسم الإصابة بأعراض مثل الغثيان والإسهال والقيء وارتفاع درجة الحرارة والصداع والآلام. ووفقًا للتقرير، أكد أطباء مانشستر يونايتد أن راشفورد قد تعافى تمامًا من الفيروس، مما يعني أنه يمكنه العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات القادمة مع الفريق.

على صعيد آخر، سيغيب نجم الفريق البرتغالي برونو فيرنانديز عن مباراة ليفربول بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

غياب نجم ليفربول عن مباراة مانشستر يونايتد

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن غياب أحد اللاعبين البارزين عن مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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في تصريحاته لموقع ليفربول، صرح كلوب: "بالطبع لست طبيبًا، لكنهم يشرحون لي تفاصيل وضعية ماك أليستر كل يوم"، وأضاف: "اللاعب الآخر دهس ركبته وذهبت أسنان الحذاء تقريبًا من العضلة إلى العظم".

وأكد كلوب: "يجب علينا أن ننتظر حتى يتم شفاء العظم، وحتى يتمكن ماك أليستر من التعامل مع الألم، لأن الأمر صعب للغاية"، مشيرًا إلى أن ماك أليستر ليس جاهزًا للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد.

وأعرب كلوب عن أمله في تحقيق تقدم كبير في حالة ماك أليستر خلال الأيام القادمة، وأعرب عن تفاؤله بألا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا.

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مواجهة نارية تجمع بين فريقين كبيرين في نهاية الجولة، حيث يلتقي مانشستر يونايتد بليفربول في مباراة هامة في ملعب آنفيلد يوم الأحد.

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي | من هنا

يتصدر ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وقد قدم أداءً ممتازًا حتى الآن في هذا الموسم، وعلى الرغم من تعرضه لخسارة مفاجئة في الدوري الأوروبي، يتطلع الفريق إلى التعافي في هذه المباراة.

من جهة أخرى، يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الدوري ولم يكن في أفضل حالاته في هذا الموسم، وسيحاول التعويض بعد الهزيمة الأخيرة في الدوري الأوروبي.

لديه مانشستر يونايتد سجل تاريخي جيد ضد ليفربول، ولكن يدخلون هذه المواجهة وهم في حاجة إلى التحسن. يتمنى الفريق استعادة النغمة الإيجابية والانتصار في هذه المواجهة المهمة.

لم يخسر ليفربول في آخر سبع مباريات على أرضه ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجلوا مجموعًا قدره 11 هدفًا في آخر مباراتين.