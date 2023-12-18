مشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي بث مباشر تويتر

مشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم،Fluminense vs. Al Ahlyمع وجود مكان في نهائي 2023 كأس العالم للأندية على المحك، العملاق البرازيلي فلومينسي يواجه العملاق المصري الأهلي في نصف النهائي يوم الاثنين في جدة.

وتجاوز فريق فرناندو دينيز's أول جولتين من البطولة ليدخل إلى الدور ربع النهائي، بينما يواجه الأهلي مواجهة الدور الثاني وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد بنتيجة 3-1.

حقق الأهلي المصري فوزا ساحقا 3-1 على الاتحاد يوم الجمعة ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم بعد أن أهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء قبل أن يسجل هدف الفوز. الجانب السعودي. وسيواجه بطل إفريقيا فلومينينسي البرازيلي حامل لقب كأس ليبرتادوريس في الدور قبل النهائي يوم الاثنين.افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الظهير الأيسر علي معلول الذي سجل ركلة جزاء احتسبها مدافع الاتحاد حسن قادش بسبب لمسة يد.يلا شوت الاهلي

ويأمل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى كتابة تاريح جديد أمام بطل الليبرتادورس من خلال تحقيق الفوز ضده والتأهل لأول مرة في تاريخ المارد الأحمر لنهائي كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي بث مباشر تويتر

ومن المقرر أن يشارك الأسطورة محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، على أن يتواجد في الخط الخلفي محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

وفي الخط الهجومي من المقرر أن يشارك الثلاثي المميز حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي بث مباشر

وينتظر أن يقدم الفريقان مباراة قوية ومثيرة،فالأهلي يتسلح بعاملي الجمهور والمعنويات العالية إثر الفوز الكبير على المستضيف الاتحاد السعودي بثلاثية،وبلاشك فإن جماهيره المتوقع أن تزحف بكثافة عالية نحو «الجوهرة» ستكون عاملا مساعدا لفريقها وتشعرهم بأنهم يلعبون على أرضهم في مصر.

أما فلومينسي الذي يظهر في هذه النسخة لأول مرة فإنه يتسلح بخبرة لاعبيه ومهاراتهم إلى جانب الراحة لكونه لم يلعب في الأدوار التمهيدية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينينسي الاسبوع

تعد قناة SSC الرياضية هي التي لها الحق في نقل جميع مباريات كأس العالم للأندية، ويمكن تحميل القناة على القمر الصناعي المناسب.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معلق الأهلي وفلومينسي

تمتلك قنوات SSC الحق في نقل مباريات كأس العالم للأندية وذلك بشكل حصري حيث يمكنك أن تتابع المباريات من خلال الاشتراك في باقة المجموعة، حيث تقوم القناة بنقل المباراة عبر قناة SSC HD، فيما يعلق على أحداث مباراة الأهلي وفلومينسي “علي سعيد الكعبي، محمد حسين”، فيما من المنتظر أن تشهد المباراة إقبالا كبيرا من الجمهور المصري، حيث تقام البطولة في المملكة العربية السعودية والتي تضم عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية.

البند التفاصيل المباراة الأهلي وفلومينسي الموعد الإثنين 18 ديسمبر 2023 الساعة 8.00 مساء (بتوقيت القاهرة) القنوات الناقلة SSC المعلقان علي سعيد الكعبي- محمد حسين البطولة نصف نهائي- كاس العالم للأندية

وأوضح ظهير أيسر فيلومينيسي البرازيلي، أنه اعتاد احترام الخصوم، وعدم الحديث قبل أي بطولة مطلقًا، مشيرًا إلى أن فريقه يريد اللعب والقتال من أجل الفوز باللقب في ظل تواجد فرق أخرى تسعى إلى إحراز البطولة.

مشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي بث مباشر تويتر

وأشار نجم ريال مدريد السابق، إلى أنه لا يمكن التأكيد بالفوز على الأهلي، لأن الفريق لم يبدأ مشواره في كأس العالم حتى الآن، ولكن هناك إيمان بالقدرات والقوة الداخلية التي تمنح الجميع دائمًا الثقة.

ما هي تشكيلة الأهلي المتوقعة؟