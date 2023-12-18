أسعار الذهب المعدن الاصفر يستقر عند اعلي مستوياته بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، حيث صعد سعر جرام الذهب بنحو 110 متأثرا بارتفاعات اسعار الاوقية العالمية بعد تثيت الفيدرالي سعر الفائدة، وزيادة سعر دولار الصاغة.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا جلسة اليوم السبت عند المستوى 2890 جنيه للجرام، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي بمقدار 105 جنيه ليسجل ارتفاع بنسبة 3.8% حيث اغلق عند المستوى بعدما كان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2780 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023:

سعر الذهب عيار 24 سجل 3302 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار22 سجل 3027جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل 2890 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 سجل 2477 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار12 سجل 1651 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر سجل 23120 جنيها للجرام.

تراجعات في أسعار الذهب العالمية:

وكانت اسعار الذهب العالمية قد شهدت تراجعات بعد مكاسب قوية اختراق مستويات 2000 دولار للأوقية، حيث كشفت بورصة كومكس نيويورك التجارية، أنه تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في فبراير على 2033 دولار للأونصة بانخفض بنسبة 0.58%.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 1.02% لتتم المتاجرة به على 24.14 دولار للأونصة.