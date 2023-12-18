يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت في كأس العالم للأندية

جولة الأهلي العالمية بين Fluminense - Al Ahly في مونديال الأندية، مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية، بالتأكيد، في مواجهة تعد بالإثارة والتحدي، يستعد النادي الأهلي المصري لخوض غمار نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يلتقي بفريق فلومينينسي البرازيلي، الحائز على لقب كأس ليبرتادوريس، وتأتي هذه المواجهة بعد أن أظهر الأهلي قوة ومهارة كبيرة، متغلبًا على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، ليبرهن على جدارته بالتقدم في هذه البطولة العالمية.

المباراة المرتقبة ستقام على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروف بـ "الجوهرة المشعة"، في جدة، وهو ما يضيف لمسة من الروعة والتميز لهذا الحدث الكروي. يدخل الأهلي اللقاء وهو مدرك تمامًا للتحديات التي تنتظره، إذ يواجه فريقًا برازيليًا قويًا يضم لاعبين من طراز رفيع، أبرزهم الظهير الأيسر البرازيلي المخضرم مارسيلو، الذي يمتلك خبرة كبيرة في هذه البطولات بفوزه خمس مرات بلقب كأس العالم للأندية مع فريقه السابق ريال مدريد.

على الرغم من العقبات، يتسلح الأهلي بالثقة والأداء الراقي الذي قدمه لاعبوه في الآونة الأخيرة، معتمدين على مهاراتهم الفردية والجماعية لتجاوز هذه المرحلة الحاسمة. يبرز من بين نجوم الفريق حارس المرمى محمد الشناوي، الذي كان له دور بارز في الوصول إلى هذا الدور، خاصة بعد تألقه في التصدي لركلة جزاء من النجم كريم بنزيما خلال مواجهة ريال مدريد.

يأمل الأهلي في استغلال زخم الانتصارات والروح المعنوية العالية لتحقيق حلم تجاوز نصف النهائي والوصول إلى النهائي، معتمدًا على استراتيجية المدرب مارسيل كولر التي أثبتت نجاحها حتى الآن العالم يترقب، وعشاق الكرة ينتظرون، هل يستطيع العملاق المصري كتابة التاريخ وإضافة إنجاز جديد إلى سجلاته الحافلة؟

متى موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للاندية 2023؟

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينيسي بث مباشر يلا شوت، في أجواء تنبض بالحماس والترقب، يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة مهمة وحاسمة ضد فريق فلومينينسي البرازيلي، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023. تأتي هذه المواجهة لتؤكد مكانة الأهلي كأحد أبرز الأندية في القارة الأفريقية وقدرته على التنافس في المحافل الدولية.

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المباراة المرتقبة ستقام يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، وستكون الأنظار شاخصة نحو ملعب اللقاء، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة. ولن يكون المشجعون في مكة المكرمة بعيدين عن الإثارة، إذ ستبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيتهم، بينما سيتابعها عشاق الكرة في أبو ظبي في الساعة 10:00 مساءً.

سيكون عشاق الكرة في تونس والمغرب والجزائر على موعد مع الإثارة، حيث ستجري مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2024 في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت هذه الدول.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي اليوم في كأس العالم للأندية؟

يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينيسي، وتستعد القنوات الرياضية السعودية SSC لتكون الواجهة الإعلامية الأولى لنقل أحداث مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، في إطار فعاليات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023. تأتي هذه الخطوة لتؤكد دور القنوات كناقل رسمي للمباريات في المنطقة الشرقية للشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية، مما يعزز من مكانتها كمصدر موثوق لمتابعة الأحداث الرياضية الكبرى.

للمشجعين الراغبين في متابعة مسيرة الأهلي في هذه البطولة العالمية، يُنصح بضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على تردد قناة SSC الرياضية. سيضمن هذا التردد الاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة لمباراة الأهلي المرتقبة ضد فلومينينسي، والتي ستجمع بين الإثارة والمهارة الكروية.

يُذكر أن القنوات الرياضية السعودية SSC قد حرصت على توفير تغطية شاملة للأحداث الرياضية الكبرى، وتأتي مباراة الأهلي وفلومينينسي لتؤكد هذا النهج. سيكون المشاهدون على موعد مع تحليلات فنية دقيقة ومتابعة حية لكل ما يدور على أرض الملعب، مما يجعل من تجربة المشاهدة أكثر إثراءً وتشويقًا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي اليوم:

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات تردد قناة SSC 1 HD على بدر سات معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التردد: 12523 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التردد: 12418

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3\4.

الاستقطاب افقي

التردد 12418



كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم؟

لكل عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي النادي الأهلي، ستكون الفرصة متاحة لمشاهدة المباراة بثًا مباشرًا من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من تطبيق "شاهد VIP". يقدم التطبيق تجربة مشاهدة فريدة تتيح للمشتركين الاستمتاع بالمباراة بجودة عالية ودون تقطيع، مما يضمن عدم فقدان أي لحظة من لحظات الإثارة والتشويق.

مواجهة قديمة بين الأهلي وفلومينينسي في القاهرة

تستعد الأوساط الرياضية لمتابعة الحدث الكروي البارز الذي سيجمع بين النادي الأهلي المصري ونظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، والذي يُعد اللقاء الثاني بين الفريقين على مر التاريخ. يأتي هذا اللقاء ليكون الأول من نوعه على صعيد المواجهات الرسمية، حيث كانت المباراة الأولى بينهما ودية.

تعود ذاكرة الصحافة البرازيلية وشبكة "جلوبو سبورتي" إلى المباراة التاريخية التي جمعت الفريقين في استاد القاهرة يوم 26 مايو 1961، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا مكثفًا بلغ 18 ألف متفرج. انتهت تلك المواجهة بفوز فلومينينسي بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية والدو، الهداف التاريخي للنادي البرازيلي، وتيلي سانتانا. فيما سجل الأسطورة صالح سليم هدف الأهلي الوحيد في اللقاء.

تُسلط الأضواء مجددًا على هذه المواجهة الكروية العريقة، حيث يترقب العالم الرياضي لقاء الإثنين المقبل بشغف، ليشهدوا فصلًا جديدًا في تاريخ الناديين يُكتب على أرضية الملعب. ومن المؤكد أن الجماهير على موعد مع مباراة تحمل في طياتها الكثير من الحماس والمنافسة الشريفة.

تشكيل مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم

أولًا: تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وعلي معلول. الوسط أحمد حسن كوكا، مروان عطية وإمام عاشور. الهجوم حسين الشحات، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

ثانيًا: تشكيل فلومينينسي اليوم

حراسة المرمى فابيو ديفسون لوبيز. خط الدفاع صاموييل إكزافير، فيليبي ميلو، نينو ومارسيلو دا سيلفا. خط الوسط أندريه تريندادي، ماتيوس مارتينيلي وجون أرياس. الهجوم ماركوس دا سيلفا كينو، باولو هينريكي جانسو وجيرمان كانو.

تاريخ مواجهات الأهلي والفرق البرازيلي في مونديال الأندية

1. يعتبر فريق فلومينينسي البرازيلي الخامس الذي يواجهه النادي الأهلي طوال تاريخه في البطولة، حيث سبق للأهلي أن واجه إنترناسيونال في 2006 وكورنثيانز في 2012، وبالميراس في 2021 و2022، وفلامنجو في فبراير 2023.

2. تمكنت الأندية البرازيلية من التفوق في 4 مواجهات أمام الأهلي، بينما حقق الأهلي الفوز في مواجهة واحدة، والتي كانت ضد بالميراس في عام 2021.

3. يُعَدُّ مشاركة الأهلي في البطولة هذه المرة هي التاسعة في تاريخه، وهو النادي الثاني من حيث عدد المشاركات بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي شارك 11 مرة. ولعب الأهلي 23 مباراة، وهو أكثر الأندية لعبًا في البطولة، يليه أوكلاند سيتي بـ18 مباراة.

4. خلال مشاركاته الثمانية السابقة، وصل الأهلي إلى نصف النهائي 5 مرات، حقق في 3 منها المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية في 2006، 2021، و2022، واحتل المركز الرابع في 2012 وفبراير 2023.

5. الأهلي يُعَدُّ الفريق الوحيد خارج أوروبا الذي وصل لمنصات التتويج بالميداليات 3 مرات، حيث فاز بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، و2022. كما أحرز المركز الرابع في 2012 وفبراير 2023.

6. الأهلي هو النادي الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية في نسخ 2020، 2021، و2022.