طاهر محمد: أهدرنا العديد من الفرص.. والتوفيق لم يكن حليفًا لنا في الشوط الثاني

طاهر محمد
طاهر محمد

قال طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق قدم مباراة قوية خاصة في الشوط الأول أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي، بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتابع طاهر عقب نهاية المباراة: "أهدرنا العديد من الفرص والتوفيق لم يكن حليفًا للفريق في الشوط الثاني، وكان لدينا طموحات كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية".

وأضاف: "اللاعبين بذلوا كل ما يمكن، ولكن لم ‏يوفقوا في تحقيق الفوز في اللقاء، وخلال البطولة الماضية قدمنا مباريات كبيرة لكننا لم نتوج بالميدالية البرونزية ولكن في هذه البطولة لدينا فرصة للفوز بها‏‏، سوف نقدم كل ما يمكن من أجل الفوز بالبرونزية".

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وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوروا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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