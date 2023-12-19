مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واوراوا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واوراوا يلا شوت في نصف نهائي كأس العالم للأندية،افتتاح مانشستر سيتي'كأس العالم للأندية في مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء الثلاثاء، بينما ينتظر الفريق الياباني أوراوا ريد دايموندز فريق Citizens' وصولهم لمباراة نصف النهائي.

بينما دخل رجال بيب جوارديولاأول بطولة لهم في كأس العالم للأندية في الدور ربع النهائي، اضطر أوراوا إلى توديع البطولة الفريق المكسيكي ليون سيقيم مواجهة ساحرة مع أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، مع أوراوا الياباني المتويج بدوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واوراوا يلا شوت

أوراوا كان قد خاض مواجهة أمام كلوب ليون المكسيكي في دور ربع النهائي، فاز بهدف دون رد، ليواجهة المان سيتي في دور قبل النهائي لكأس العالم للأندية.

وعيّن "فيفا" طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا رد دايموندز الياباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويُدير محمد الهويش مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان، ويتواجد النيوزيلندي كامبل كيرك ك أو انا كحكم رابع.

وكانت بعثة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وصلت منذ قليل، إلى جدة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي واوراوا | من هنــــا

تردد قناة ssc الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأوراوا في كأس العالم

ومع إنهاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي كافة التحضيرات من اجل مواجهة مباراة اليوم، لذلك كشفت قناة ssc الرياضية عبر حسابتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، عن إذاعة لقاء مانشستر سيتي وأوراوا ريد الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله التي تربح اسم الجوهرة المشعة، حيث يمكن الحصول على تردد قناة إس إس سي، من أجل متابعة لقاء اليوم الثلاثاء، فيما يلي:

اسم القناة: SSC.

القمر الصناعي التي تبث عليه القناة: عرب سات.

تردد القناة: 12380.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: افقي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأوراوا اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تعتبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني اليوم في كأس العالم للأندية 2023، هي الشاغل الأكبر الآن لجماهير كرة القدم حول العالم ومان سيتي تحديدًا؛ لهذا نوضح أن قناة الرياضية السعودية SSC بجميع الترددات الخاصة بها المفتوحة والمشفرة، هي التي تنقل بث مباشر مباريات المونديال للجماهير في نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ولكن باشتراك مدفوع.

فيما تعرض مشاهدة منافسات مونديال الأندية مجانًا للمشتركين في تطبيق شاهد أو عبر قناتها المفتوحة داخل حدود المملكة فقط؛ لهذا نرصد لكم عبر هذا الجدول تردد قناة SSC1 HD لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا مباشر اليوم.

تردد قناة SSC1 HD الرياضية السعودية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي واوراوا | من هنــــا

تشكيل مانشستر سيتي ضد أوراوا

يتوقع أن يختار بيب جوارديولا تشكيل السيتي اليوم، لمواجهة أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023 على النحو الآتي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، ريكو لويس، فيل فودين.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جوليان ألفاريز، جاك جريليش.

تشكيل أوراوا ضد مانشستر سيتي

يأتي تشكيل أوراوا الياباني المتوقع، لمباراة مانشستر سيتي اليوم في كأس العالم للأندية 2023 على النحو الآتي: