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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية،حتى قبل أن ينتزع لقبه الثالث في دوري أبطال آسيا بفوزه على الهلال في النهائي ذهابًا وإيابًا، ضمن أوراوا ريد دايموندز مكانًا في كأس العالم للأندية 2023 بمجرد الوصول إلى المباراة النهائية، حيث كان سيتم دعوة الوصيف إلى البطولة. مكان بطل الدوري السعودي الاتحاد.

لم يكن من المستغرب أن الشياطين الحمر لم يكتفوا بأمجادهم عندما انتصروا في القارة، وبالتالي أقاموا مواجهة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية ضد الوافدين الجدد في البطولة والفائزين بدوري أبطال CONCACAF ليون أمام جماهير تافهة في جدة قوامها 2500 متفرج.

لم يعيق الافتقار إلى الجو فريق ماسيج سكورزا'في طريقهم إلى المجد، كما - سجل مرة واحدة مع فريق روس كاونتي في الدوري الاسكتلندي الممتاز - هدف الفوز من مقاعد البدلاء في الدقيقة 78، وأهدر المهاجم الهولندي عدة فرص لإضافة المزيد لصالح فريقه في المراحل الختامية.أليكس شالك

أصبحت مهمة أوراوا أسهل عندما تعرض كابتن ليون وليام تيسيلو للإهانة بسبب مخالفاتين تستحق الإنذار، كما تأهل المنتخب الياباني إلى الدور نصف النهائي للمرة الثانية في ثلاث مشاركات في كأس العالم للأندية، بعد أن شارك أيضًا في نسختي 2007 و2017 واحتلال المركز الثالث في البطولة السابقة.

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كان فريق سكورزا يرحب باستراحة من الواجبات المحلية والقارية من أجل الإقامة في المملكة العربية السعودية، حيث انتهى دفاعهم عن لقب دوري أبطال آسيا في دور المجموعات في وقت سابق من هذا الشهر، وكان الفوز على ليون بمثابة فوز ثالث فقط من 10 مباريات للشياطين الحمر في جميع البطولات.

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إن مأزق مانشستر سيتي ليس خطيرًا تمامًا، لكن المواطنين يكافحون من أجل رفع روح عيد الميلاد لدى مشجعي الاتحاد مع قصر الأيام وخسارة النقاط للمرة الخامسة في ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال يوم السبت. زيارة كريستال بالاس.

مدرب النسور روي هودجسون قام بنشر كل فرد من قواته خلف الكرة منذ صافرة البداية، لكن يبدو أن جهودهم كانت غير مجدية عندما جاك جريليش وريكو لويس أرسلا الأبطال إلى المقدمة بهدفين، فقط ل دخول جان فيليب ماتيتا'و مايكل أوليز ركلة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع لتترك رجال جوارديولا في حالة صدمة.

لم يكن جوارديولا متوهمًا أن السيتي كان مهندسًا لسقوطه يوم السبت، بعد أن أهدر الكثير من الفرص لحسم التعادل، وفاز الفائز بالثلاثية بالثلاثية. الرقم القياسي يقرأ الآن ثلاثة انتصارات تافهة في ثماني مباريات قبل معمودية كأس العالم للأندية.

سيتنافس مانشستر سيتي على المجد الدولي لأول مرة بسبب فوزه الذي طال انتظاره بدوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023، ولكن ربما كانت هناك أجواء غريبة على متن الطائرة حيث طار المواطنون مباشرة إلى الشرق الأوسط بعد يوم السبت. 39;التعادل، والذي كان أيضًا بمثابة مباراتهم الثامنة على التوالي دون شباك نظيفة.

ومع ذلك، فإن حاملي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي ينزلون في المملكة العربية السعودية باعتبارهم المرشحون الأوفر حظًا لإضافة شرف جديد إلى مجموعتهم، على الرغم من أن اختبارًا بحجم الأهلي أو فلومينينسي سينتظرهم في النهائي إذا تمكنوا من الاهتمام. من الأعمال يوم الثلاثاء.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأوراوا اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟

تردد قناة SSC1 HD الرياضية السعودية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

منافس الأهلي

جاء فوز أوراوا في نصف النهائي على ليون على حساب الشياطين الحمر، حيث كلف الظهير الأيسر تاكاهيرو أكيموتو، الظهير الأيمن تاكاهيرو سيكيني والجناح تومواكي أوكوبو تم إجبارهم على الخروج في الشوط الثاني من مباراة الجمعة بإصابات غير محددة.

ولحسن الحظ سكورزا، فإن صفوف ظهيره مجهزة جيدًا في الوقت الحالي، ومدافع مرسيليا السابق هيروكي ساكاي - الذي انضم مؤخرًا تعافى تمامًا من إصابة في الركبة - ويمكن الآن استدعاؤه ليحل محل سيكيني في الدفاع.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي واوراوا | من هنــــا

لقد أثبت Matchwinner Schalk حضوره جيدًا وشعر به حقًا في ظهوره القصير يوم الجمعة وسيكون بديل Skorza الأول لأوكوبو، ويجب أن ينضم إليه في الثلث الأخير، الذي سيعتزل اعتزاله في نهاية الموسم الحالي.خوسيه كانتي

يواجه مدرب مانشستر سيتي جوارديولا أيضًا ثلاثة مخاوف من الإصابة للتعامل مع نصف النهائي، حيث غاب كيفن دي بروين عن ثلاثة أشهر من اللعب بسبب مشكلة في أوتار الركبة، بينما إيرلينج هالاند (قدم) وجيريمي دوكو (العضلة) غابوا أيضًا عن التعادل مع بالاس نهاية الأسبوع.

لقد خرج دي بروين إلى ملاعب التدريب في المملكة العربية السعودية، لكن لن يتمكن دوكو ولا هالاند من المشاركة، مما يسمح جوليان ألفاريز بآخر فرصة لإثارة إعجابك كهداف المدينة الرئيسي.

اقتصر جوارديولا على تغيير واحد فقط في المباراة يوم السبت، لكن لا ينبغي للمدرب الكاتالوني أن يتردد في إجراء التغييرات في مباراة نصف النهائي، مما يمنح الأمل للجميع ماتيوس نونيس، ماتيو كوفاسيتش، كالفن فيليبس وستيفان أورتيجا.

تشكيل مانشستر سيتي ضد أوراوا

يتوقع أن يختار بيب جوارديولا تشكيل السيتي اليوم، لمواجهة أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023 على النحو الآتي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، ريكو لويس، فيل فودين.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جوليان ألفاريز، جاك جريليش.

تشكيل أوراوا ضد مانشستر سيتي

يأتي تشكيل أوراوا الياباني المتوقع، لمباراة مانشستر سيتي اليوم في كأس العالم للأندية 2023 على النحو الآتي: