يلا شوت الآن ( 0 - 0 ) .. بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت اليوم

جولة أفريقية بين Pyramids VS Sun Downs اليوم، مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري ابطال إفريقيا، بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 تعد واحدة من أبرز المواجهات في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات. يعقد اللقاء على أرض بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي، حيث يسعى الفريق المصري إلى تحقيق الفوز وتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي.

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة بيراميدز وصن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023-2024. المواجهة المثيرة ستقام اليوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر، في ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، الذي يُعتبر معقلًا هامًا لفريق بيراميدز.

موعد انطلاق المباراة هو الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي. سيكون هذا البث المباشر فرصة للمشاهدين لمتابعة جميع التفاصيل واللحظات المثيرة لهذه المباراة الهامة، التي ستجمع بين كتيبة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو وفريق صن داونز.

يعتبر استاد الدفاع الجوي المكان الذي يتحلق حوله جماهير بيراميدز، وسيكون شاهدًا على هذه المواجهة المثيرة. ستكون المواجهة فرصة للفريق المصري لتحقيق انتصار مهم أمام صن داونز وتعزيز فرصه في التأهل في البطولة.

يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي يشارك فيها الفريق المصري للمرة الأولى في تاريخه.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق بيراميدز المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق صن داونز الجنوب إفريقي صاحب الصدارة.

بعد أداء قوي في مواجهة الذهاب في بريتوريا حقق بيراميدز تعادلًا سلبيًا أمام صن داونز. يأمل الفريق المصري في استغلال عامل الأرض وجماهيره لتحقيق النقاط الثلاث والابتعاد في صدارة المجموعة.

تعد المجموعة التي تضم بالإضافة إلى بيراميدز وصن داونز، فرق نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكونغولي، من أكثر المجموعات تنافسية في هذه البطولة. بعد حصول بيراميدز على نقطة في مباراة الذهاب، يمكن للفريق المصري تحقيق فوز في هذه المواجهة للتقدم نحو الصدارة والتأهل القريب لربع النهائي.

في حال تحقيق بيراميدز للفوز، سيكون ذلك له تأثير كبير على موقفه في المجموعة ويمكن أن يمنحه الفرصة للتقدم للمرحلة التالية من البطولة. على الرغم من التعادل في الجولة السابقة، إلا أن الفريق يمتلك إمكانيات ومهارات كافية لتحقيق الانتصار وإظهار قوته في مواجهة قوية ومثيرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 ؟

مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر يلا شوت، مواجهة بيراميدز وصن داونز في إطار دوري أبطال إفريقيا 2024 ستكون متاحة للجماهير عبر قنوات "بي إن سبورتس"، التي تعتبر المحطة الحصرية لبث مسابقة دوري أبطال إفريقيا في المنطقة العربية. سيتم نقل المباراة على قناة "beIN Sports HD 8"، التي تعتبر واحدة من القنوات المشفرة التابعة لشبكة "بي إن سبورتس".

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت

يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالمباراة على هذه القناة الرياضية المتخصصة في بث فعاليات دوري أبطال إفريقيا بجودة عالية وتغطية شاملة لكل تفاصيل المباراة. يعتبر هذا الإعلان خبرًا سارًا لمحبي الكرة الإفريقية الذين يتطلعون لمتابعة أبرز المواجهات في هذه البطولة المثيرة عبر شاشات "بي إن سبورتس".

تردد القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكنك ضبط أجهزتك لمشاهدة قناة beIN Sports HD 8، التي ستقوم ببث مباراة بيراميدز وصن داونز، من خلال ضبط الترددات على الأقمار الاصطناعية نايل سات وسهيل سات. يتيح لك استخدام الترددات التالية الوصول إلى القناة ومتابعة الحدث الرياضي:

تردد bein sports HD8 على سهيل سات تردد bein sports HD 8 على نايل سات التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز 27500.

الخطأ 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

متي موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 ؟

بث مباشر بيراميدز ضد صن داونز يلا شوت، وستُقام مباراة بيراميدز وصن داونز يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023، على أرض ملعب الدفاع الجوي في القاهرة. من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة. يعد هذا اللقاء من أبرز مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024، حيث يلتقي بطل مصر ببطل جنوب إفريقيا في مواجهة مرتقبة تثير اهتمام عشاق كرة القدم.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

1- مازيمبي الكونغولي - 4 نقاط.

2- نواذيبو الموريتاني - 4 نقاط.

3- صن داونز الجنوب إفريقي - 4 نقاط.

4- بيراميدز - 4 نقاط.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمي: أحمد الشناوي. خط الدفاع: محمد الشيبي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي. خط الوسط: بلاتي تورية، مهند لاشين، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، مصطفى فتحي. خط الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل صن داونز المتوقع أمام بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمي: رونوين ويليامز خط الدفاع: مانديلا، موكونيا، ليبوسا. خط الوسط: حايلسيو، ثيمبا زواني، مرسيلو أليندي، ماتشيجو. خط الهجوم: مورينا، بيتر شالوليلي، كوستا.

حكام مباراة بيراميدز وصن داونز

سيدير طاقم حكام من دولة تشاد مباراة بيراميدز وصن داونز، ويتكون الطاقم من الحكم محمد علاو بالإضافة إلى الحكمين المساعدين عيسى بوجولا وموسى حفيظ، والحكم المساعد الرابع ألفريد أرمي. يراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، بينما يقوم جون كلود برميتشاو من بوروندي والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا برصد أداء الحكام خلال اللقاء.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز

أُقيم اليوم في أحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. تم تحديد تفاصيل الزي الرسمي للفريقين، حيث سيلعب بيراميدز صاحب الأرض بالزي الأزرق في الأبيض، بينما سيظهر حارس المرمى بالزي الأخضر الكامل.

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أما فريق صن داونز، سيخوض اللقاء بالزي الأساسي الذي يتضمن الأصفر في الأزرق، وسيكون حارس المرمى يرتدي اللون الوردي. حضر الاجتماع الفني من جانب بيراميدز عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أحمد زاهر المدير الإداري، واللواء هشام زايد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

مواعيد مباريات بيراميدز بدور المجموعات بدوري الأبطال

الجولة الأولى: بيراميدز × مازيمبي - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023 (1\0)

الجولة الثانية: نواذيبو الموريتاني × بيراميدز - خارج مصر - 1-2 ديمسبر 2023 (2\0)

الجولة الثالثة: صن داونز × بيراميدز - خارج مصر - 8-9 ديسمبر 2023 (0\0)

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الجولة الرابعة: بيراميدز × صن داونز - داخل مصر - 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: مازيمبي × بيراميدز - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: بيراميدز × نواذيبو الموريتاني - داخل مصر - 1-2 مارس 2024.

تشكيل بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم على النحو التالي