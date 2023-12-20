مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا بث مباشر يلا شوت اليوم فى الدوري الاسباني،يلتقي فريق برشلونة نظيره فريق ألميريا، علي استاد مونتجويك الأولمبي، في إطار منافسات الجولة ال18 من الدوري الإسباني الدرجة الأولي، اليوم الأربعاء 20 - 12 - 2023.

ويدخل برشلونة مباراة منتصف الأسبوع دون أي فوز في ثلاث مباريات بعد خسارته أمام جيرونا ورويال أنتويرب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على التوالي، قبل أن يتعادل في مباراة السبت خارج أرضه مع فالنسيا.

بدا أن البلوجرانا في طريقه للحصول على أكبر عدد من النقاط عندما سجل جواو فيليكس هدفًا من مسافة قريبة ليسجل هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم، لكن كان عليهم في النهاية أن يكتفوا بحصة من الغنائم بعد أن سجل هوجو جويلامون هدف التعادل في الدقيقة 70. لتمديد مسيرة برشلونة الخالية من الفوز خارج أرضه إلى أربع مباريات تنافسية.

مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا بث مباشر يلا شوت

بعد أن فاز الآن بثلاثة وتعادل في اثنتين وخسر اثنتين من آخر سبع مباريات في الدوري، فإن الافتقار إلى الثبات يضر بفرص برشلونة في الاحتفاظ باللقب الذي فاز به العام الماضي.

ومع احتلال فريقه المركز الثالث وبفارق سبع نقاط عن صدارة الترتيب، يتعرض تشافي لضغوط من أجل إحداث تحسن في حظوظه، بدءًا من مباراة الأربعاء ضد ألميريا متذيل الترتيب.

ومن المثير للإعجاب أنهم فازوا بجميع مبارياتهم السبع على أرضهم في الدوري ضد ألميريا، وحافظوا على نظافة شباكهم خمس مرات في تلك الفترة، بما في ذلك آخر لقاء لهم على أرضهم في نوفمبر 2022 عندما ساعد هدفي عثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونج في تحقيق الفوز 2-0. فوز.

من المؤكد أن تشافي سيرحب بإغلاق آخر يوم الأربعاء بعد أن رأى فريقه يتنازل في خمس من آخر ست مباريات على أرضه في جميع المسابقات.

مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا بث مباشر يلا شوت

ويدرك ألميريا أنه سيواجه صعوبة كبيرة في إزعاج حامل اللقب بعد النصف الأول الكارثي من الموسم، حيث فشل في الفوز بأي من مبارياته الـ17 في الدوري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة والميريا | من هنــــا

وشهد جايزكا جاريتانو، الذي حل محل فيسنتي مورينو في أكتوبر، فريقه يحصل على نقطته الخامسة فقط هذا الموسم في نهاية الأسبوع عندما لعب مباراة دون أهداف مع مايوركا - وهي النتيجة التي مثلت تعادله الثاني على التوالي 0-0 على أرضه بعد أن تعادل سابقًا نقطة من ريال بيتيس.

في حين أن الشباك النظيفة على أرضه على التوالي قد تقدم التشجيع للفريق الذي يتمتع بأسوأ سجل دفاعي في الدوري الإسباني، إلا أنهم سيحتاجون إلى البدء في تحقيق الانتصارات إذا أرادوا تقليص الفجوة الكبيرة البالغة ثماني نقاط إلى بر الأمان.

يقومون بالرحلة إلى كاتالونيا بعد سلسلة من النتائج الكئيبة خارج أرضهم، بعد أن خسروا كل من مبارياتهم السبع الأخيرة خارج أرضهم في الدوري منذ تعادلهم 1-1 مع فريق قادس الأندلسي في نهاية أغسطس.

مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا بث مباشر يلا شوت

على الرغم من أن مستواهم خارج أرضهم لا يقدم سببًا يذكر للتفاؤل، إلا أن ألميريا سيكون لديه ذكريات جميلة عن آخر مواجهة بينهما في فبراير عندما تغلب على برشلونة بنتيجة 1-0 على ملعب باور هورس ليسجل فوزه الأول في الدوري الأسباني. على العمالقة الكاتالونيين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألميريا اليوم في الدوري الإسباني؟

تردد قناة BeIN Sports 3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

ويظل برشلونة دون الرباعي المصاب مارك أندريه تير شتيجن وإنيجو مارتينيز وماركوس ألونسو وجافي، بينما سيتعرض دي يونج للإيقاف لمباراة واحدة بعد حصوله على إنذاره الخامس في موسم الدوري الإسباني.

مع استبعاد اللاعب الدولي الهولندي من مباراة الأربعاء على أرضه، من المرجح أن يأتي أوريول روميو إلى الفريق ليشارك في خط الوسط إلى جانب إيلكاي جوندوجان وبيدري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة والميريا | من هنــــا

بعد الجمع بين هدف برشلونة في نهاية الأسبوع، من المقرر أن يحتفظ فيليكس ورافينيا بمكانتيهما في الهجوم، حيث سيقدمان الدعم للمهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

أما الضيوف، فتضم قائمة المصابين ماركو ميلوفانوفيتش، وإبراهيم كوني، ومارك بوبيل، ومارتن سفيديرسكي، ولويس سواريز.

أُجبر لوكاس روبرتوني على الخروج من مباراة مايوركا بسبب مشكلة في الكتف، ولكن حتى لو تم شفاءه، فسوف يغيب عن مباراة الأربعاء بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

على الرغم من تقديمه كبديل في نهاية الأسبوع، تم سحب جونزالو ميليرو في المراحل الأخيرة بسبب مشكلة عضلية، مما جعل مشاركته في رحلة منتصف الأسبوع إلى برشلونة محل شك.



ما هي تشكيلة برشلونة المتوقعة؟

بينا؛ كانسيلو، أراوجو، كوندي، بالدي؛ جوندوجان، روميو، بيدري؛ رافينها، فيليكس، ليفاندوفسكي

تشكيلة ألميريا المحتملة:

ماكسيميانو؛ مونتيس، جونزاليس، تشومي؛ بوزو، لوبي، بابا، أكيمي؛ أريباس، إمباربا، بابتيستاو