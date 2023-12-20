بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا يلا شوت في الدوري الاسباني

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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا يلا شوت في الدوري الاسباني Barcelona vs Almeria،بعد فشله في الفوز بأي من مبارياته التنافسية الثلاث الأخيرة، سيكون برشلونة يائسًا لإنهاء عام 2023 بانتصار عندما يستضيف ألميريا المتعثر يوم الأربعاء.

يسافر الزوار، الذين يدعمون جدول الدوري الإسباني، إلى مونجويك مع تطلعاتهم لتحقيق مفاجأة وإنهاء انتظارهم الطويل لتحقيق أول فوز في الدوري هذا الموسم.

ويسعى النادي الكتالوني في العودة من جديد إلى نغمة الانتصارات بعدما دخل النادي في دوامه من التعادلات والهزائم خلال الفترة الأخيرة حيث لم ينجح النادي الكتالوني في تحقيق الفوز في اخر ثلاثة مباريات تعرض للهزيمة أمام جيرونا في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم ثم هزم أمام رويال أنتويرب البلجيكي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا كما أنه تعرض للتعادل امام فالنسيا بهدف لكل منهما.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا يلا شوت

وتُعد تلك الجولة هي الأخيرة بالنسبة لـ الدوري الإسباني، قبل فترة توقف قصيرة حتى مطلع العام الجديد، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا وبنفس عدد المباريات ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 35 نقطة اي إنه يمتلك نفس رصيد النادي الكتالوني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة والميريا | من هنــــا

ويقع ألميريا في المركز العشرين والاخير ب 12 نقطة حصل عليهم الفريق في سبعة عشر مباراة لعبهم حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا يلا شوت

حيث يسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث بحثًا عن استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل المخيب، خلال المباراة الماضية، أمام فالنسيا بهدف لكليهما، بينما سقط أمام جيرونا في الجولة قبل الماضية بنتيجة 4-2.

أبطال أوروبا

وعلى مستوى ابطال اوروبا، تنتظر برشلونة مواجهة نارية، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة نابولي بطل الدوري الإيطالي في دور الـ16.

ومن المنتظر أن، تقام مواجهات الذهاب فى دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا، أحد أيام 13 أو 14، 20 أو 21 فبراير من العام المقبل 2024، فيما تنطلق مباريات الإياب والعودة، أحد أيام 5 أو 6، 12 أو 13 مارس القادم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألميريا اليوم في الدوري الإسباني

تأتي مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، باعتبارها القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألميريا اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، وذلك بموجب حصولها على نقل بث مباشر مباريات الليجا الإسبانية، لمختلف الجماهير التابعين لها في بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية؛ لهذا فإن مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا مباشر اليوم ستكون عبر هذا التردد الخاص بقناة  BeIN Sports 3.

تردد قناة  BeIN Sports 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

تشكيل برشلونة ضد ألميريا

  • حراسة المرمى: إيناكي بينا.
  • خط الدفاع: كانسيلو - أراوخو - كريستينسن - بالدي.
  • خط الوسط: فيرمين لوبيز - روميو - جوندوجان.
  • خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة برشلونة والميريا | من هنــــا

تاريخ مواجهات برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني

سبق أن إلتقى فريقي برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني من قبل في 16 مباراة، وحقق البارسا الفوز في 13 لقاء وتعادل لقاءين، فيما خسر لقاء وحيد، وسجل لاعبي البرسا 47 هدف، واستقبلت شباكه 8 أهداف فقط.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى وبالتحديد قناة Bein sports HD 3، ويتولي التعليق المعلق خالد الحدي.

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